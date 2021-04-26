В 1942 году Харий подделал документы, добавив себе два года, чтобы его приняли на учебу в гимназию. Но эта хитрость сослужила ему плохую службу, так как в 16 лет немецкие власти призывали латышских парней в армию. Так Харий вместо гимназического класса оказался в рядах вермахта. Некоторые утверждают, что актер кривит душой и что он пошел служить Германии добровольцем, но эти обвинения в его адрес голословны.



О том, как проходила служба рядового Лиепиньша в вермахте есть несколько версий. Кто-то даже утверждал, что Харий «не нюхал пороха» и всю войну провел в интендантской службе, пересчитывая мешки с крупами и ящики с тушенкой. Но сам он рассказывал, что был распределен в ПВО и участвовал в самых кровопролитных боях с Красной армией. В одном из интервью он рассказывал об этом так:



«Держали огневую позицию, вели бой по русским самолетам и танкам. Несколько моих товарищей и друзей погибли в результате советских авиаударов».