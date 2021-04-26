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Тайна народного артиста СССР Хария Лиепиньша, бывшего рядового вермахта

Тайна народного артиста СССР Хария Лиепиньша, бывшего рядового вермахта (8 фото)

Автор:
26 апреля 2021 06:09
Метки: СССР   актер   интересное   история   фильмы   
729
8
В 1985 году в СССР отмечалось 40-летие Победы и к этому знаменательному событию был приурочен выход нескольких фильмов на военную тематику.Одной из них стала картина режиссера Владимира Шевченко «Контрудар», посвященная боям на левом берегу Днепра.Одну из ролей, генерал-фельдмаршала Манштейна, сыграл в этом фильме латвийский актер Харий Лиепиньш, выглядевший в немецкой форме очень убедительно. Как оказалось, немецкую форму Харию приходилось носить и раньше
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Метки: СССР   актер   интересное   история   фильмы   
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6  комментариев
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13k
KOSTELLO 2 часа назад
В годы войны Харий Лиепиньш на самом деле служил в вермахте, но признаться в этом смог только после того, как Союз распался и его родная Латвия получила независимость

Ну, кто бы сомневался.......
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3k
Vladimir Taranovich 51 минуту назад
Дичь какая. Человека не судили, не грохнули, а сделали народным артистом....а он мля...
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61k
Viktor 52 минуты назад
Да все они такие - чуть что воткнут тебе штык в спину, да ещё провернут его! Взять хотя бы того того самого Лицитиса, из русских фильмов не вылазит, а тявкает на Россию как Моська на слона.
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12k
albedo Час назад
Артист хороший, но паяц есть паяц:
Алкаш и неблагодарный человек.
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21k
Ваня 2 часа назад
меня всегда коробит, тот факт, что в начале власть тебе дает все-превсе блага, а потом начинают хаять ее... стыдно господа-товарищи...
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1k
AH_94 2 часа назад
Эпично
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