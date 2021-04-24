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Без кота и жизнь не та

Без кота и жизнь не та (29 фото)

Автор:
24 апреля 2021 10:14
Метки: жизнь   кот   фото   
525
29
От хандры и весенней депрессии лучше всего вас спасут пушистые коте. И развеселят, и потискаться попросят и покормить себя заставят. Вы только посмотрите на эти комки шерсти и счастья.
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Метки: жизнь   кот   фото   
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Макс Юпитер 4 часа назад
Люблю котиков! Максимка, 38 годиков
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Андрей А 57 минут назад
-Шарик, ты меня любишь?
-А че делать))
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