525
29
От хандры и весенней депрессии лучше всего вас спасут пушистые коте. И развеселят, и потискаться попросят и покормить себя заставят. Вы только посмотрите на эти комки шерсти и счастья.
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Особенного кота обходили стороной в приюте, пока туда не зашла одна девушка
- 35 трогательных фото с кошками, которые согреют душу
- Рыжий - няшный кот из России, который покоряет миллионы сердец
- Что за прелесть: спящие котейки, которыми можно умиляться часами
- Кошка довела хозяйку до истерики, решив напасть на огромного паука
37
Понравилось37
Новости партнёров
-А че делать))