От хандры и весенней депрессии лучше всего вас спасут пушистые коте. И развеселят, и потискаться попросят и покормить себя заставят. Вы только посмотрите на эти комки шерсти и счастья.

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