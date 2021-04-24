30 главных достопримечательностей Домбая

Горнолыжный курорт Домбай

Популярный курорт находится в заповедной зоне, на большой поляне, в которой сходятся три горных ущелья. Туристический комплекс является всесезонным, в теплое время здесь популярны пешие походы, альпинизм, катание на лошадях, парапланы и рафтинг. Горнолыжный сезон длится с декабря по апрель, общая протяженность трасс 20 км, большая сеть подъемников разного типа. Отели курорта имеют все для комфортного отдыха, рестораны и кафе, сауны и бассейны, клубы и бары.

Гора Мусса-Ачитара

Подъем на эту гору считают обязательным пунктом любого визита на Домбай. В хорошую погоду с ее вершины можно полюбоваться Эльбрусом и видами на Кавказский хребет. А если на улице пасмурно – вас ожидает прогулка среди облаков. Подняться на гору можно как пешком, так и на подъемниках. Экскурсоводы имеют в запасе много увлекательных историй об окрестных пиках и ущельях. Высота горы 3 012 метров. На вершине даже летом не тает снег, здесь находится кафе и верхняя станция канатной дороги.

Канатные дороги Домбая

Большая сеть подъемников покрывает склоны курорта. Максимальная высота подъема 3 168 метров. Первые две очереди старых канатных дорог – это однокресельные подъемники, с третьей по пятую очередь – парнокресельные. Пятую очередь дублирует «Югославка», останавливаясь на 20 метров ниже верхней станции ККД. Новый комплекс состоит из трех очередей: первая гондольного типа, вторая и третья – кресельного. Маятниковая дорога с вагонами на 35 мест поднимает от поселка до вершины Мусса-Ачитара.

Алибекское ущелье

Маршрут по ущелью наиболее популярен на Домбае, полная протяженность составляет 20 км, до Алибекского водопада – 13 км. В самом начале пути находится кладбище альпинистов, затем водопад, ледник и Турье озеро. Путь проходит по красивым местам, преодолеть его несложно. Вход через КПП заповедника с предъявлением паспорта, территория граничит с Абхазией. От начала до альплагеря «Алибек» можно добраться на джипах.

Алибекский водопад

Один из самых мощных водопадов Домбая, образован падением реки Джаловчатки со скалистых склонов. Скалы имеют округлую форму, их называют «бараньи лбы». Река берет начало от ледника. Находится в 2 км от альпинистского лагеря «Алибек» и в 5 км от поселка. Около 90 лет назад водопада еще не было, в этом месте был ледник. Высота падения воды 25 метров. С вершины водопада открывается вид на все Алибекское ущелье.

Алибекский ледник

Наиболее доступный ледник Кавказских гор, находится в конце Алибекского ущелья, в 8 км от поселка. Путь до ледника не входит в официальные туристические маршруты, так как идет через пограничную территорию. Постепенно тает, отступая на 8 метров в год. В результате таяния образовались водопад и Турье озеро. Вид ледника с ледяными гротами и пещерами действительно впечатляет, его площадь около 900 гектар.

Турье озеро

Моренное озеро, образованное таянием ледника, наполнено чистой ледяной водой голубого цвета и окружено скалами. Название получило благодаря тому, что сюда спускаются туры и серны на водопой, говорят, что на рассвете их можно увидеть. Находится в 8 км от поселка, путь несложный, но в конце необходимо преодолеть горную реку вброд, так как мостики были разрушены. Есть неофициальный маршрут через ледник.

Бадукские озера

Три горных озера находятся на высоте 2 000 метров, через них протекает река Бадук. Чтобы добраться сюда, необходимо преодолеть около 4 км пешком по заповедным лесам и каменному курумнику. Первое озеро самое маленькое, от него идет тропа до второго. Здесь на берегу можно устроиться в беседке на пикник. Третье озеро самое большое. Вода в озерах прозрачная, даже летом не нагревается выше 5 0С. Преодолев 4 км выше по более сложной тропе, можно добраться до еще одного озера на реке.

Гора Белалакая

Горная вершина высотой 3 681 метр. Название переводится как «гора с пестрыми полосами», произошло благодаря выступам белого кварца на склонах. Немного восточнее основной высоты находится вторая вершина, Малая Белалакая. Часто гору сравнивают с альпийским Маттерхорном, ее видно из любой точки Домбая. Для желающих покорить вершину организованы альпинистские маршруты с опытными инструкторами.

Кладбище альпинистов

Примерно в 3 км от поселка, в начале Алибекского ущелья находится мемориальное кладбище. Здесь похоронены альпинисты, покорявшие вершины Домбая, а также установлены памятники тем, кто не вернулся из гор. Памятные знаки имеют даты от 1960 до 2003 года. Имена и памятные надписи могут многое рассказать об истории этих мест. Каменные плиты сливаются с окружающим пейзажем, летом здесь цветут крокусы, рододендроны.

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Ущелье Аманаус

По дну ущелья протекает горная река Аманаус, находится оно к югу от Домбайской поляны, в сторону абхазской границы. Здесь проходит маршрут к Софруджинским водопадам. Название переводится как злая пасть, ущелье достаточно узкое, в некоторых местах скалы сходятся до одного метра. Его называют музеем под открытым небом, встречается много природных минералов. Со всех сторон по скалам стекают ручьи и речушки, образуя небольшие водопады, самый большой водопад ущелья – Чертова мельница.

Софруджинские водопады

Три больших водопада находятся в долине реки Аманаус. Первый, самый маленький, имеет высоту 60 метров. Второй поражает своей мощью, срываясь с высоты 250 метров и образуя множество брызг. Третий водопад находится дальше по долине, к нему нет тропы, и он менее посещаем туристами. Начало водные потоки берут с ледников Софруджу. Долгий и непростой путь к этим местам оправдан незабываемыми видами.

Каньон и водопад «Чертова мельница»

Каньон и одноименный водопад находятся в долине Аманаус, в часе ходьбы от центра поселка Домбай. На дне узкой теснины, сжатой высокими скалами, пенится река. Водопад оправдывает свое название, мощные потоки перемалываются с огромной силой, закручиваясь в водовороты. Увидеть его можно только поднявшись наверх, площадка ничем не огорожена и достаточно опасна. Однако захватывающие дух виды стоят того.

Вершина Зуб Суфруджу

Эту вершину хорошо видно из поселка, а также со склонов Мусса-Ачитара. Гора Сурфуджу разделена каньоном на две вершины, южная называется Зуб Сурфуджу, или клык тигра. Она имеет высоту 3 600 метров. Перевал Джессарский соединяет ее и вершину Задней Белалакаи с огромными ледниками. С вершины открывается вид на бараньи лбы, отполированные Амнаузским ледником, а также Сурфуджинский ледопад, сползающие ледяные глыбы.

Ущелье Домбай-Ульген

Ущелье считается самым солнечным местом Домбая, по нему проходит экомаршрут к Русской поляне и Чучхурским водопадам. Он считается одним из самых простых для освоения, но в то же время самым красивым. Вокруг открываются виды на живописные окрестности. Слева высится хребет Муса-Ачитара, протянуты канатные дороги. Справа – Главный Кавказкий Хребет, и покрытый ледниками Джугутурлючат.

Гора Домбай-Ульген

Самая высокая гора на Западном Кавказе, ее высота 4 046 метров. Находится восточнее поселка Домбай, на абхазской границе, имеет три вершины, примерно равные по уровню. Название переводится как «место, где погибли зубры», эти животные раньше водились в этих местах. Вершины покрыты вечными снегами. К северу от главной высоты есть понижение, Домбайское седло, с него идут маршруты восхождения. Сложность их высока, от 3 до 5 баллов.

Гора и ледник Джугутурлучат

Один из массивов Главного Кавказского хребта, имеет высоту 3 921 метр. Название обозначает «пастбище туров», эти краснокнижные животные и сейчас здесь встречаются. Обширный ледник, изрезанный трещинами, дает начало мощному водопаду, который стекает к Русской поляне. Лучшие виды на гору открываются со смотровой площадки Мусса-Ачитара.

Джугутурлучатский водопад

Водный поток высотой 20 метров стекает с одноименного ледника и впадает в реку Домбай-Ульген. Находится на высоте 2 500 – 2 800 метров, хорошо виден с многих мест. Достопримечательность не требует преодоления сложных маршрутов для осмотра, виды на водопад открываются с кресел канатной дороги и смотровой площадки Мусса-Ачитара, а также из кафе на склонах.

Русская поляна

Настоящие субальпийские луга находятся у подножия Джугутурлучата. Поляна, окруженная панорамой Домбайских гор, названа в честь русских геологов, первыми разбивших здесь лагерь еще в XIX веке. Здесь обитает множество животных и птиц, в свободные от туристов периоды с гор спускаются косули и туры. Весной и летом чистый горный воздух дополняется ароматами цветущих трав. Отсюда хорошо видны самые высокие вершины, река Домбай-Ульген. Через поляну лежит путь на Чучхурские водопады.

Пик Инэ

Остроконечная белоснежная вершина считается одним из знаковых мест Домбая и его главным украшением, она возвышается рядом с массивом Джугутурлучат. Высота 3 455 метров, склоны – практически полностью обнаженные отвесные скалы, с нетающей снежной шапкой. Лучшие виды открываются в солнечную погоду, с канатной дороги и склонов Мусса-Ачитара. Восхождение на пик очень опасно, но число желающих его покорить не уменьшается. Название переводится как «Игла».

Чучхурские водопады

Река Чучхур, стекающая по скалистым склонам к Русской поляне, соединяется с рекой Домбай-Ульген. На своем пути образует два красивых каскада водопадов, окруженных густым лесом. Путь к первому каскаду несложный, ко второму придется преодолеть непростой маршрут: 300 метров вверх по горной тропе. Наверху открываются прекрасные виды на ущелье Домбай-Ульген и вход в Чучхурское ущелье.

Птышские водопады

Комплекс водопадов разной величины стекает со скалистых клонов Птышского ущелья, их второе название – «Девичьи косы». От них берет начало река Северный Птыш. Так как водопады образованы таянием ледника, их количество меняется от семи мощных потоков весной до трех небольших струй осенью. При желании можно подняться к их истокам, к самому подножью ледника.

Птышский ледник

Единственный ледник первого разряда на Домбае, его площадь достигает 2 км2. Вид ледника действительно завораживает: спускаясь с седловины Птышского перевала, ледяная толща буквально врезается в зелень альпийского луга. Нижний язык ледника находится на отметке 2 000 метров. Желающие подняться на него должны быть осторожны: поверхность изрезана трещинами, на ней легко поскользнуться. Добраться сюда можно, пройдя через Русскую поляну.

Ущелье реки Гоначхир

Ущелье находится между поселками Домбай и Теберда, рядом с местом слияния рек Гончахир и Аманауз. Название означает «узкое место». Вход в ущелье действительно обрамлен близко сжавшимися отвесными скалами, дальше склоны расступаются, образуя живописную долину. Здесь проходит пограничная территория, для туристов открыты только 15 км из общей протяженности в 30 км. Маршрут можно проехать на автомобиле.

Озеро Туманлы-Кель

Большое горное озеро считают жемчужиной ущелья Гончахир. Оно находится на высоте 1 850 метров, название переводится как «туманное», туманы и правда здесь нередки. В солнечную погоду с берегов открываются потрясающие пейзажи на окрестные горы. Вода холодная, но в жаркие дни прогревается до 20 0С. Раньше здесь разводили форель, она водится в озере и сейчас, однако рыбалка запрещена.

Долина реки Уллу-Муруджу

Река относится к самым чистым водоемам Европы, ее прозрачную бирюзовую воду считают целебной. Она берет начало из ледников, дно каменистое, местами выстлано огромными валунами. Течет по очень живописной долине, из которой открывается вид на Муруджинскую иглу. Близ Теберды и Домбая берега окружает сосновый лес. Маршрут по долине не простой, в верховьях находятся горные озера.

Муруджинские озера

Группа озер на реке Уллу-Муруджу, на высоте 3 000 метров в заповедной зоне. Дойти до них смогут только подготовленные путешественники, потребуется два дня пути пешком. Три озера: Павлиний Глаз, Черное и Голубое, являются наиболее известными, еще выше по течению находится несчетное количество небольших водоемов. Вода в Голубом действительно имеет сказочный бирюзовый оттенок, оно является самым большим на Домбае (длина 500 метров, глубина 52 метра). Павлиний глаз – самое теплое озеро.

Гостиница «Тарелка»

Среди многочисленных гостевых комплексов Домбая этот объект выделяется необычным видом и своей историей. Построили гостиницу в 1979 году на склоне Мусса-Ачитара, на высоте 2 250 метров. Ее подарил Домбаю президент Финляндии, покорявший местные вершины. Постройка выглядит как НЛО, затерянное в горах, рассчитана на 6 человек. До сих пор принимает гостей, интерьер также соответствует космической тематике.

Хребет Семенов-Баши

Поселок Домбай стоит у самого подножья этого хребта. Назван он в честь путешественника Семенова Тян-Шанского, высота 3 602 метра. Вершина всегда покрыта снежной шапкой. На высоте 2 750 метров находится Хрустальное озеро с синей прозрачной водой, через которую видны даже камни на дне. Хрустальный перевал на высоте 3 100 метров открывает прекрасные панорамы на окрестные вершины и ущелья. По хребту проходят маршруты разной степени сложности.

Клухорское озеро

Большое ледниковое озеро в окрестностях Клухорского перевала находится около Абхазской границы. Высота над уровнем моря 2 700 метров, озеро окружено скалами. Добраться сюда можно по асфальтовой дороге от реки Теберда. Ширина озера 400 метров, длина – 500, глубина от 11 до 35 метров. Вода бирюзовая с молочным оттенком, очень холодная. Лед сходит только к лету. Из озера вытекает шумная река Северный Клухор.