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30 главных достопримечательностей Домбая

30 главных достопримечательностей Домбая (1 фото)

Автор:
24 апреля 2021 08:38
Сообщество : Путешествия
Метки: Домбай   в мире   отдых   путешествия   фото   
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Курортный поселок Домбай находится в республике Карачаево-Черкесия, у границ Тебердинского государственного заповедника. Природа собрала в этих местах огромное количество удивительных мест: заснеженные горные пики, ущелья с сотнями водопадов, прозрачные реки и озера, питаемые древними ледниками. Самой высокой вершиной является Домбай-Ульген, а самый большой и известный ледник – Алибек.

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Метки: Домбай   в мире   отдых   путешествия   фото   
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