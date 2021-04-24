30 главных городов Голландии

Амстердам

Столица Нидерландов с 1814 года. Это один из самых популярных центров туризма в Европе. В городе сохранилось много средневековых зданий, которые держатся на сваях из-за разветвленной сети каналов. Есть множество музеев, включая такие известные, как музей Ван Гога, музей Анны Франк, музей мадам Тюссо и другие.

Численность населения – 860 124 человека (2018)

Роттердам

Этот город известен в первую очередь своей современной архитектурой – например, 40 кубических домов, или рынок Маркетхолл, выстроенный в футуристическом стиле. В парке неподалеку от речной гавани находится Евромачта со смотровой площадкой на высоте 96 метров. Известные достопримечательности старого Роттердама – ветряная мельница XVIII века, старинный бар Cafe de Ooievaar и церковь Отцов-пилигримов.

Численность населения – 829 875 человек (2018)

Гаага

Это третий по численности населения город Нидерландов. В Гааге находятся международные правовые органы – Международный Суд ООН и др. Ранее город был резиденцией королей. Из достопримечательностей известны замок Бинненхоф, где сейчас заседает парламент Нидерландов, Дворец Мира – официальная резиденция ООН. В городе множество музеев: Музеон – крупнейший музей Нидерландов; Музей Эшер; музей пыток инквизиции Гевангепорт.

Численность населения – 537 833 человека (2019)

Утрехт

В городе сохранился исторический центр, включая Домский собор – готический храм высотой 112 метров, построенный в XIII веке. При Утрехтском университете находится обсерватория Сонненборг, музей которой открыт для туристов. Ежегодно в августе-сентябре в городе проходит фестиваль старинной музыки. Наиболее известные музеи – Музей музыкальных автоматов и Центральный музей Утрехта.

Численность населения – 352 866 человек (2019)

Эйндховен

Это крупнейший город в провинции Северный Брабант. После Второй мировой войны город пришлось восстанавливать почти с нуля, поэтому обращает на себя внимание его современная архитектура. Эйндховен известен своим Музеем ван Аббе – самый крупный музей современного искусства в Нидерландах. Каждый год в городе проводится фестиваль тяжелой музыки – Dynamo Open Air.

Численность населения – 231 642 человека (2019)

Тилбург

Город признан образовательным и научным центром страны – в Международном университете Тилбурга обучаются студенты из многих стран. В городе сложилась сеть развлекательных и торговых заведений, спортивных клубов. Для туристов открыты Музей текстиля, Музей природы и другие. Можно посетить с экскурсиями исторический центр города – Кавалеристские казармы, часовню Hasselt Chapel.

Численность населения – 217 259 человек (2019)

Гронинген

Это крупнейший город севера Нидерландов. Визитная карточка города – башня Мартина, где хранится самый большой в Северной Европе орган. Известное место в городе – «Кошачье кафе» (Catcafe Op z’n Kop), где можно поужинать в обществе кошек. Гронинген называют «столицей велосипедистов». Более половины городского транспорта – велосипеды.

Численность населения – 213 705 человек (2018)

Неймеген

Это самый древний город в Нидерландах, первое упоминание о нем встречается уже в I веке. Достопримечательность города – парк Валхкоф, где находятся старинные часовни св. Мартина и св. Николая. Популярное место у туристов – музей «Велорама», с огромной коллекцией велосипедов, которая занимает три этажа.

Численность населения – 176 731 человек (2019)

Хертогенбос

Название города переводится как «герцогский лес». В городе родился в 1450 году художник Иероним Босх. Арт-центр, посвященный его искусству, открылся в 2007 году. Среди прочих экспонатов, там представлены куклы-персонажи картин Босха. Символ города – церковь Святого Иоанна 1220-1340 годов постройки. Во время реставрации церкви, скульпторы добавили фигуру ангела, который одет в джинсы и держит мобильный телефон.

Численность населения – 162 165 человек (2018)

Харлем

Харлем известен с давних пор как центр цветоводства – выращивания тюльпанов. Весной там проводится Фестиваль цветов. В городе сохранилось много средневековых зданий, включая городскую ратушу и виллу Харткэмп, в оранжерее которой собрано около 250 видов растений. Известен музей Тейлера, где представлены полотна времен Северного Возрождения.

Численность населения – 161 265 человек (2019)

Арнем

С XIX века город известен как культурный центр, и место, где работали многие голландские художники. Архитектурные достопримечательности – церковь Кёпелькирх, монетный двор Святого Петра, и форт Сабелспорт, в средневековье бывший тюрьмой. Самое мрачное здание города – Дейвелсхёйс, во время экскурсий, по которому можно узнать, откуда произошло это название, и услышать множество легенд и поверий о доме.

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Численность населения – 159 265 человек (2019)

Энсхеде

Самый восточный крупный город страны, почти на самой границе с Германией. Энсхеде известен своими музеями – художественным, где собрана коллекция произведений эпохи Возрождения, и естественнонаучным, в котором можно увидеть старинную технику – станки, транспортные средства и тому подобное. Городской парк De Waarbeek предлагает разнообразные развлечения для всей семьи.

Численность населения – 158 986 человек (2019)

Амерсфорт

Символ Амерсфорта – башня Торен высотой 94 метра. Сейчас на ней оборудована смотровая площадка. Район Нэулэнд выстроен в футуристическом стиле, в его парках обитает множество животных, которые не покинули город с его застройкой. В Амерсфорте много музеев, включая художественный и исторический. На старом кладбище города похоронены более 800 советских солдат, погибших в годы войны.

Численность населения – 156 286 человек (2019)

Бреда

Город в Северном Брабанте. Самые известные достопримечательности – городской замок, основанный в XVI веке, замок Бувинь на окраине города, и старинная церковь Гротекерк. Из музеев известны Музей пива и Музей генерала Мачека. Городской парк Валкенберг – один из самых красивых в Европе парковых комплексов.

Численность населения – 154 880 человек (2018)

Зволле

Это старинный город, жители которого одними из первых вступили в средневековый Ганзейский союз купцов. Среди достопримечательностей Зволле известна башня-«перечница», получившая свое прозвище из-за формы, церковь Святого Михаила, и остатки крепостной стены с городскими воротами. В городе находится один из двух нидерландских ресторанов, которые обладают тремя звездами по Мишлен – «Де Либре» («Библиотека»). Он размещен в библиотечном здании бывшего доминиканского монастыря.

Численность населения – 127 497 человек (2019)

Лейден

В городе множество каналов, наиболее красивы из которых – Старый Рейн и Рапенбюрг. В центре города на стенах домов есть таблички со стихами, в том числе и русских поэтов – М. Цветаевой, А. Блока и др. Самые известные замки Лейдена – Гравенстеен, с XVI века бывший тюрьмой, и Лейденский замок-укрепление Бурхт XI века. Из музеев популярны Музей ветряных мельниц, естественнонаучный и Государственный музей древностей.

Численность населения – 124 899 человек (2019)

Маастрихт

Самые известные достопримечательности- собор Св. Сервация, и «Врата ада». Это ворота крепостной стены города. При взятии города французскими войсками погиб капитан мушкетеров д’Артаньян, в городском парке открыт в его честь памятник. В стенах бывшей доминиканской церкви создан уникальный книжный магазин. При этом внутренний интерьер храма полностью сохранен.

Численность населения – 121 565 человек (2019)

Дордрехт

Это один из самых старых городов в Нидерландах. Его называют «Венецией в миниатюре». Рядом с Дордрехтом находятся деревня Киндердейк, известная своим собранием мельниц, и Национальный парк де Бисбос. В городе популярны музей «Нидерландский двор» и картинная галерея. Известна также старейшая в Нидерландах церковь Гроте Кёрх.

Численность населения – 118 654 человека (2019)

Алкмаар

Город известен как «сырная столица» Голландии. В нем расположены знаменитый Сырный рынок, и Музей сыра, где экспонаты посвящены изготовлению и различным видам сыра. В историческом центре находится много достопримечательностей – церковь Гротекерк, ратуша, старинная библиотека, и Дом с ядром. В него во время осады испанцами попало пушечное ядро, но стены уцелели, и никто не пострадал. Сейчас ядро по-прежнему в стене дома.

Численность населения – 108 558 человек (2018)

Делфт

Название города происходит от слова «Delf» – ров, канал», и действительно, в нем развита сеть водных каналов. Делфт славится своими изделиями из фарфора. Из достопримечательностей известны Старая церковь 1246 года, Восточные ворота, Ратуша и Королевская фабрика фарфора.

Численность населения – 103 163 человека (2019)

Девентер

Это древний город, основанный в VIII веке. В старину это был один из крупных торговых городов Ганзейского союза, но из-за обмеления рек утратил свое значение в торговле. Девентер известен ковровыми фабриками. В городе родился известный просветитель и ученый эпохи Возрождения Эразм Роттердамский.

Численность населения – 99 957 человек (2019)

Леуварден

Это столица провинции Фрисландия. Как и Девентер, был крупным торговым городом, но после того, как река, бывшая торговым путем, обмелела, пришел в упадок. Город известен своей «пизанской башней» — башней в Олдехофе, которая наклонена под небольшим углом. В историческом центре сохранились здание бывшей канцелярии, церковь св. Бонифация, и другие старинные здания. В 1954 году в Леувардене установлен памятник корове с надписью: «Наша мама».

Численность населения – 92 460 человек (2018)

Хелмонд

Город в Северном Брабанте. В Хелмонде находится старинный замок XIV века, вокруг которого сейчас разбит парк. Из современной архитектуры известны Кубические дома работы Питера Блюма. В одном из них находится театр Спилхаус. Для туристов и жителей города открыт Муниципальный музей с редкими экспонатами.

Численность населения – 91 524 человека (2019)

Пюрмеренд

В городе проживает около 80 тыс. человек, при этом быстрый рост населения начался только в XX веке. Город был основан богатым банкиром из Амстердама – Виллемом Эгертом. В 1410 году он выстроил свой замок Пурмерштайн, вокруг которого постепенно вырос город. Сейчас это пригород Амстердама. Интересно, что автовокзал в Пюрмеренде в переводе называется «Трамвайная площадь», но трамваи там не ходят.

Численность населения – 80 117 человек (2019)

Схидам

Самая известная достопримечательность города – 5 самых высоких в Нидерландах мельниц, высотой около 33 метров. В здании бывшей винодельни находится музей, посвященный голландскому алкогольному напитку из можжевельника – женеверу, и его производству. Также известен Музей современного искусства в Схидаме.

Численность населения – 77 999 человек (2019)

Гауда

Гауда славится своим сыром, один из сортов которого носит название города. Из достопримечательностей известны городская ратуша – одна из самых старых в Европе и здание весовой палаты, где сейчас находится Музей Сыра. В городе открыт музей-гавань, где можно увидеть старинные корабли. Церковь св. Иоанна известна как самая длинная в Нидерландах, в ней находятся уникальные витражи.

Численность населения – 73 181 человек (2019)

Хорн

В Хорне много сохранившихся домов XVII-XVIII века, но есть здания, выстроенные гораздо раньше. Это старинное здание управления гаванью, башня Хофтторрен, Палата мер и весов («Весовой дом») и другие. В порту города находится памятник юнгам. Из современных архитектурных достопримечательностей известно здание конгресс-центра и театра, открытое королевой Беатрикс в 2004 году.

Численность населения – 73 080 человек (2019)

Алмело

Он известен своей хорошо сохранившейся старинной архитектурой – в отличие от соседних городов, Алмело почти не пострадал во время второй мировой войны. В городе действует c XIX века одна из старейших в Нидерландах кафе-пекарня Боллетье. Также известен городской парк, где проводятся различные мероприятия – в основном, музыкальные.

Численность населения – 72 849 человек (2019)

Зандам

Зандам известен тем, что в 1697 году здесь изучал плотницкое дело русский царь Петр I. «Домик Петра» открыт для посетителей как музей. Рядом расположен памятник императору, подаренный городу Николаем II. Популярна среди туристов Зансе-Сханс – деревня возле Зандама, в которой сохранилось много старинных мельниц и домов. Там же находится музей голландских часов, булочная и сыроварни. Одна из мельниц Зансе-Сханс – последний работающий ветряк в мире. Она задействована на производстве краски.

Численность населения – 72 597 человек (2010)

Влардинген

В историческом центре города находится старинный Висячий мост (другой перевод – Мост Весов), рядом с церковью и ратушей. В гавани Влардингена находится музей под открытым небом. Там представлены старинные судна рыбаков и торговцев. В городе есть также Музей рыболовства. Из памятников наиболее известен мемориал экипажу бомбардировщика Веллингтона ВВС США, который погиб во время воздушных боев над городом в марте 1942 года.

Численность населения – 72 404 человека (2019)