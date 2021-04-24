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30 главных городов Голландии

30 главных городов Голландии (1 фото)

Автор:
24 апреля 2021 08:30
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   голландия   города   путешествия   фото   
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Города Нидерландов получили свою популярность у туристов всего мира из-за своей неповторимой атмосферы. Во многих сохранились средневековые здания – замки, крепости, старинные церкви. Отличительная черта Нидерландов – разветвленная сеть каналов, из-за чего города часто сравнивают с Венецией.

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Метки: в мире   голландия   города   путешествия   фото   
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