Спор о политике в якутском ночном клубе закончился дракой с нокаутом

Согласно источнику, свидетели сообщили, что конфликтующие стороны не сошлись в оценке отдельных направлений политики, проводимой руководством нашей страны.

Осталось неясным - аспекты внутренней или внешней политики анализировали стороны перед замесом.

В разгаре мордобоя один из участников ушёл в нокаут, лишившись сознания. На опубликованных в соцсетях кадрах можно увидеть, как его приятель, позабыв про махач, пытается привести в чувство собрата.

Всё-таки классная штука - этот интернет, можно сколь угодно быть несогласным и вести себя в комментах с оппонентами, как злобный Буратина и никакого нокаута не грозит - максимум забанят.