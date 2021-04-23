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Спор о политике в якутском ночном клубе закончился дракой с нокаутом

Спор о политике в якутском ночном клубе закончился дракой с нокаутом (1 фото + 2 видео)

Автор:
23 апреля 2021 19:32
Сообщество : Криминал
Метки: Россия   видео   драка   мирный   ночной клуб   обморок   ссора   якутия   
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В городе Мирном , который находится в Республике Саха посетители местного ночного салуна закончили посиделки, развязав знатную потасовку.

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Метки: Россия   видео   драка   мирный   ночной клуб   обморок   ссора   якутия   
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8k
MakDag 3 часа назад
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1k
Дмитрий Час назад
Один "дохлый" валяется уже. Но нет! Бой еще не выигран! Ни чего не останавливает....
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140
Roman Sh 2 часа назад
По всей России безнадега, только в маскве жизнь немного теплится...
Часто в по городам России вижу остатки советского асфальта, за 30 лет ничего для людей не сделано! НИЧЕГО!
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9k
12345678910 Roman Sh Час назад
Что за бред! Унас в регионе регулярно проводят ремонты дорог,отремонтировали все больницы и поликлиники Несколько детских садов построили ,несколько новых производств открыли и т.д. Хоть наш регион по з.п.находится в самом низу списка из регионов России,но инфраструктурные проекты поддерживаются на должном уровне Вы по ходу батенька из вна Усраины вещаете ,думая что и в России такая же зрадница как у вас !!!
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4k
Sabay Roman Sh 15 минут назад
Не нужно тут сублимировать свой скотный двор 404 на РФ.
Захлебывайся ядом молча.
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47
Михаил Roman Sh 7 минут назад
раздражает то, что воруют все от руководства региона до заведующей поликлиники и директора школы и детсада.

В Пиндосии коррупция - основа государственного строя но она вся у верховной власти. А уж эти козявки местные - твари дрожащие.

У нас нет... Все наоборот, каждый с.у.к.о хоть сколько нибудь маааленький начальничишка начинает из себя строить великого менеджера и показывать пальцем.
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59
Племянник Путина 2 часа назад
да этот под шумок решил ему присунуть...
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−257
Vovan 2 часа назад
я сначала думал что ошибался
блин 4 годатак думал
нет б0л0я
это хохлятский сайт

не украинский, а именно хохлятский

меня здесь больше не будет
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−257
Vovan 2 часа назад
>>ЦСКА Vovan Минуту назад Иди на йух отсюда! Подстилка
>>многостаночная!

а кто мнеэто мне! Вовану (который топит за справделивое общество) говорит?

а давайте посмотрим на это у0б0е0щ0и0е!!!!

вот его посты

-Я люблю Украину!
-На Украине заявили об «очень сильном ударе» по России
-Киев предложил НАТО использовать воздушное пространство Крыма для полётов (

дальше продолджать или понятно кто на на этом русском яко бы сайте правит бал?
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16k
Егор 3 часа назад
Ссылка coub.com
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1k
Эдуардо 3 часа назад
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8k
Караганда 3 часа назад
все напряглись и даж полковники помогают.видно салун не простой.
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Комментарий удален. Причина: спам, реклама
−18
−257
Vovan 3 часа назад
>>Александр Vovan 4 минуты назад тебе иникто и не давал права
>>судить )

надо же? а откуда тогда у меня мантия?
из ролевых игр про Робин Гдуа?
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−257
Vovan 3 часа назад
>>Один синяк давит на грудак и херачит по морде накаутированного, а
>>потом лезет лабызать его в десны, даже не заткнув нос.

я то же с амиранием сердца свотрел как он давит на грудную клетку
и то же был вопрос
- а кислород он вдыхать собирается?

он вдыхал в лешкие потерпевшего

именно поэтому я и назвал эту помощь профессиональной
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−257
Vovan 4 часа назад
кто то кого то убивает
кто - то оказывает профессиональную первую помощь

я не возьмусь судить кто тут прав, кто виноват
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228
BHU1004 Vovan 3 часа назад
Профессиональную?
Один синяк давит на грудак и херачит по морде накаутированного, а потом лезет лабызать его в десны, даже не заткнув нос.
Сначала пульс надо щупать или сердце послушать, прежде чем дальше пИсдить.
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40k
Александр Vovan 3 часа назад
тебе иникто и не давал права судить )
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14k
ЦСКА Vovan 3 часа назад
Иди на йух отсюда! Подстилка многостаночная!
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