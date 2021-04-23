Спор о политике в якутском ночном клубе закончился дракой с нокаутом

В городе Мирном , который находится в Республике Саха посетители местного ночного салуна закончили посиделки, развязав знатную потасовку.
Согласно источнику, свидетели сообщили, что конфликтующие стороны не сошлись в оценке отдельных направлений политики, проводимой руководством нашей страны.
Осталось неясным - аспекты внутренней или внешней политики анализировали стороны перед замесом.
В разгаре мордобоя один из участников ушёл в нокаут, лишившись сознания. На опубликованных в соцсетях кадрах можно увидеть, как его приятель, позабыв про махач, пытается привести в чувство собрата.
Всё-таки классная штука - этот интернет, можно сколь угодно быть несогласным и вести себя в комментах с оппонентами, как злобный Буратина и никакого нокаута не грозит - максимум забанят.
Информации о состоянии пострадавшего мужчины в настоящий момент недоступна.
Также не представляется пока возможным узнать, чья взяла верх - остались ли на коне либералы-западники, чи из них вышибли дух консерваторы-патриоты.
Ещё Карл Фон Клаузевиц говорил: "Политика - есть сконцентрированная экономика".
А как отразилась экономика баснословно богатого минералами края на "Алмазной столице" - Мирном?
Никак - Безнадёга.RU!
Может, от этого и звереют в кабаках люди, споря о политике?
Источник:
Но ведь так было не всегда!
Источник:
Куда ушла надежда? Где потеряли радость?
Источник:
- Депутаты Госдумы РФ задекларировали полхутора в Финляндии, кладовку и часовню
- Двум полковникам полиции намяли бока на концерте, дабы не мешали танцевать под Anacondaz
- "Варьете" Булгакова 2.0: в ТЦ разбросали деньги из "банка приколов"
- Самый обычный рейс на русском космопоезде
- В Якутии водитель заметил на дороге белого медведя
Понравилось16
Часто в по городам России вижу остатки советского асфальта, за 30 лет ничего для людей не сделано! НИЧЕГО!
Захлебывайся ядом молча.
В Пиндосии коррупция - основа государственного строя но она вся у верховной власти. А уж эти козявки местные - твари дрожащие.
У нас нет... Все наоборот, каждый с.у.к.о хоть сколько нибудь маааленький начальничишка начинает из себя строить великого менеджера и показывать пальцем.
блин 4 годатак думал
нет б0л0я
это хохлятский сайт
не украинский, а именно хохлятский
меня здесь больше не будет
>>многостаночная!
а кто мнеэто мне! Вовану (который топит за справделивое общество) говорит?
а давайте посмотрим на это у0б0е0щ0и0е!!!!
вот его посты
-Я люблю Украину!
-На Украине заявили об «очень сильном ударе» по России
-Киев предложил НАТО использовать воздушное пространство Крыма для полётов (
дальше продолджать или понятно кто на на этом русском яко бы сайте правит бал?
>>судить )
надо же? а откуда тогда у меня мантия?
из ролевых игр про Робин Гдуа?
>>потом лезет лабызать его в десны, даже не заткнув нос.
я то же с амиранием сердца свотрел как он давит на грудную клетку
и то же был вопрос
- а кислород он вдыхать собирается?
он вдыхал в лешкие потерпевшего
именно поэтому я и назвал эту помощь профессиональной
кто - то оказывает профессиональную первую помощь
я не возьмусь судить кто тут прав, кто виноват
Один синяк давит на грудак и херачит по морде накаутированного, а потом лезет лабызать его в десны, даже не заткнув нос.
Сначала пульс надо щупать или сердце послушать, прежде чем дальше пИсдить.