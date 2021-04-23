Бутылка газированной воды чуть не отправила покупателя в нокаут

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Стоящий у кассы мужчина был немало удивлен, когда в считанных сантиметрах от него пролетела большая бутылка "Колы" и ударилась о защитный экран кассира.
Повезло, что не в голову! Еще одна камера в торговом зале запечатлела причину произошедшего.
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Метки: бутылка видео кола неожиданно повезло
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