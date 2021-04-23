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Бутылка газированной воды чуть не отправила покупателя в нокаут

Бутылка газированной воды чуть не отправила покупателя в нокаут (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 апреля 2021 10:42
Метки: бутылка   видео   кола   неожиданно   повезло   
372
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Стоящий у кассы мужчина был немало удивлен, когда в считанных сантиметрах от него пролетела большая бутылка "Колы" и ударилась о защитный экран кассира.

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Метки: бутылка   видео   кола   неожиданно   повезло   
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27k
lem02 Час назад
Боевикам ИГИЛа видео не показывайте. И прочим Хамазам...
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33k
Лесли 🥰 2 часа назад
Офигеть)))
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Mr.Adamson

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