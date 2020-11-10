17 привычек людей, которые жутко раздражают!

Есть люди, которых вывести из равновесия просто невозможно. Но даже они были бы в шоке от вещей, о которых сейчас пойдет речь.
Наладить быт — непростая задача для каждой пары. В ходе совместной жизни люди нередко открывают для себя раздражающие привычки своих вторых половинок. И хоть в дурацких повадках друг друга нет ничего хорошего, всегда можно подойти к этому вопросу с юмором.
Сегодня мы собрали для вас 17 раздражающих людских привычек, глядя на которые их близким (а может и вам) так и хочется сказать «ну что за манера?»!
Сегодня мы собрали для вас 17 раздражающих людских привычек, глядя на которые их близким (а может и вам) так и хочется сказать «ну что за манера?»!
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«Наша раковина каждый раз после того, как побреется мой парень»
Как бы мы не любили своих вторых половинок, такие вещи как разбросанные носки или незакрытые тюбики зубной пасты действительно способны вывести из себя кого угодно.
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