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17 привычек людей, которые жутко раздражают!

17 привычек людей, которые жутко раздражают! (18 фото)

Автор:
10 ноября 2020 09:32
Сообщество : ФотоМир
Метки: бесит   бесячие вещи   идиоты   прикол   раздражает   смешно   странные люди   
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18
Есть люди, которых вывести из равновесия просто невозможно. Но даже они были бы в шоке от вещей, о которых сейчас пойдет речь.
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Метки: бесит   бесячие вещи   идиоты   прикол   раздражает   смешно   странные люди   
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8  комментариев
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13k
homerchik 50 минут назад
17 привычек людей, которые жутко раздражают!
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3k
Ыукп Секунду назад
А вот меня, нет, не раздражает - просто бесит количество грязной посуды после приготовления моими женщинами (супруга, сестра (две), мама, знакомые). Ну не могут они грязную тарелку по свежак просто ополаснуть. Нужно, чтобы горка под гусак крана.
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4k
Vallek 20 минут назад
после себя должно быть либо так же как до, либо чище. Иначе - свинья.
Тут просто всë. Свинье нужно жить со свиньей.
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20k
Рекламщик Полчаса назад
17 привычек людей, которые жутко раздражают!
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891
BEZUMNAYA LO Полчаса назад
17 привычек людей, которые жутко раздражают!
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17k
SerGProS 44 минуты назад
Ссылка coub.com
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311
LinkLine 49 минут назад
вот тоже не понимаю, в основном за бабами замечал, сварят суп и бл.ять на самый край плиты выставляют его!
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26k
Игорь 53 минуты назад
Если в близком человеке раздражают такие вещи и вы не можете совместно как-то договориться об этом. Значит вы не такие уж близкие люди. Вам надо что-то с этим делать, или по настоящему сближаться или вообще разбегаться. Жить и терпеть то что раздражает - это путь в никуда.
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