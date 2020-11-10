17 привычек людей, которые жутко раздражают!

Наладить быт — непростая задача для каждой пары. В ходе совместной жизни люди нередко открывают для себя раздражающие привычки своих вторых половинок. И хоть в дурацких повадках друг друга нет ничего хорошего, всегда можно подойти к этому вопросу с юмором.





Сегодня мы собрали для вас 17 раздражающих людских привычек, глядя на которые их близким (а может и вам) так и хочется сказать «ну что за манера?»!