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35 крупнейших городов России

35 крупнейших городов России (1 фото)

Автор:
23 апреля 2021 08:45
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   города   жизнь   люди   население   фото   
613
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Крупные города России разбросаны по всей необъятной территории страны. Москва, Санкт-Петербург, Казань и ряд других – популярные туристические направления. Их достопримечательности охватывают разные сферы и тематики, поэтому и путешественники сюда приезжают самые разные. Сложнее дело обстоит с городами, не обладающими таким мощным туристическим потенциалом.

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Метки: Россия   города   жизнь   люди   население   фото   
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7  комментариев
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4k
masteral 2 часа назад
А где Владивосток с населением 606 тыс. человек?
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564
Сергей 10 минут назад
думал, что миллионников гораздо больше
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21k
Батончик с маком 49 минут назад
Фигассе Омск отфотошопили. Омь и Иртыш совсем не такого цвета. Настоящий цвет больше на говно похож. Искупаться в Иртыше это всё равно что в канализацию нырнуть, а в омь даже психи не залазят. Да и вообще есть поговорка - раньше был город-сад, теперь город-зад.
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4k
Алексей Куликов 52 минуты назад
В Ростове есть дельфинарий?!
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2k
Виталий Касандров Час назад
Я так понимаю Астрахань с 512 000 населения, стала столицей независимого Хазарского коганата. Иначе как объяснить отсутствие в данном посте.
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53k
pynh 2 часа назад
Недозагуглил остальные картинки?

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10k
Енот Полиграфович pynh 2 часа назад
кончились...
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