35 крупнейших городов России





Тольятти

До 1964 года назывался Ставрополем. Самый крупный город из тех, которые не являются центром субъекта РФ. Градообразующее предприятие – «АвтоВАЗ». На противоположном берегу Волги раскинулись Жигулёвские горы. Среди музеев выделяется Технический, занимающий территорию площадью в 38 га. Экспозиция включает реальное оружие Первой и Второй мировых воин.

Численность населения – 707 408 человек (2018)





Ижевск

Столица Удмуртии знаменита оборонным производством. Работают порядка 10 театров и театральных студий, филармония, цирк. Помещение арсенала оружейного завода переделали под Национальный музей республики. Самый старый парк – Летний сад, носящий имя Максима Горького. Проводятся ежегодные фестивали и другие крупные музыкальные мероприятия, связанные с Чайковским, который родился в Удмуртии.

Численность населения – 648 944 человека (2019)





Ульяновск

Изначально был крепостью под названием Синбирск. Самый знаменитый уроженец города – Владимир Ленин. В Ульяновске созданы обширный музей-заповедник и музей-мемориал в честь вождя мирового пролетариата. Православных храмов и мечетей десятки, представлены и другие конфессии. Необычные монументы – «Диван Обломова», памятники букве «Ё» и камню симбирцит.

Численность населения – 627 870 человек (2019)





Иркутск

Один из самых старых городов Сибири. Близость расположения озера Байкал привлекает туристов. Пик посещений округи – лето-начало осени. В России есть лишь 6 городов, обладающих сопоставимым с Иркутском культурным и историческим наследием. Некоторые районы не разрешено изменять. Общее количество архитектурных и скульптурных памятников – более 600.

Численность населения – 623 479 человек (2019)





Хабаровск

История города началась на Амурском утёсе, где разбили сой лагерь первопроходцы. Про улучшение городской среды лучше всего расскажут местные пруды, когда-то бывшие оврагами, а теперь ставшие живописным местом отдыха. С 2005 года работает Музей-аквариум «Рыбы Амура». Экскурсия по его залам познавательная и развлекательная. Через Амур построен Хабаровский мост – часть Транссиба.

Численность населения – 617 473 человека (2019)





Ярославль

Один из самых старых русских городов – важная составная часть «Золотого кольца». Исторический центр города внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Активно используется речной порт. Архитектура города – более 800 объектов – главная причина для туристов приехать. «Слово о полку Игореве» обнаружили в местном Спасо-Преображенском монастыре.

Численность населения – 609 828 человек (2019)





Махачкала

Столица Дагестана. Имеет потенциал для развития в качестве приморского и бальнеологического курорта. Основные достопримечательности: Джума-мечеть, Национальный музей, памятник «Русской учительнице», возвышенность Тарки-Тау. Бархан Сарыкум можно найти в нескольких километрах от города. Это островок пустыни, чудом появившийся в гористой местности.

Численность населения – 601 286 человек (2019)





Томск

Основывался по распоряжению Бориса Годунова. Население – почти 523 тысячи человек. Томск известен своими ВУЗами, НИИ и развитием инновационных площадок. Промышленность негативно сказалась на экологии округи. За культурную программу города отвечают 10 театров, филармония и музеи, включая краеведческий, художественный и деревянного зодчества. Интересные памятники – Счастью, Рублю, Тапочкам.

Численность населения – 575 352 человека (2019)





Оренбург

Почти 20 лет вплоть до 1957 года носил название Чкалов. Первая ассоциация с городом – оренбургский пуховый платок. Лучшие образцы выставлены на постоянной экспозиции в одноименной галерее. Через реку Урал построен пешеходный мост. На нём установили знак – условную границу между Европой и Азией. Другие красоты города: караван-сарай, водонапорная башня, гранд-отель, Никольский кафедральный собор.

Численность населения – 571 449 человек (2019)





Кемерово

Часть Кузбасса, располагается на берегах Искитимки и Томи. Предприятия угольной промышленности – основа для развития города. Музей космонавтики назван в честь Алексея Леонова – уроженца области. Природный комплекс Сосновый бор – уголок дикого леса в непосредственной близости от жилых домов. Примечательные религиозные объекты: мечеть «Мунира» и кафедральный Знаменский собор.

Численность населения – 558 662 человека (2019)





Новокузнецк

Самый большой по площади город Кузбасса. Металлургия и угледобыча – основа экономики. Специфика производства делает экологическую ситуацию в регионе плачевной. К объектам культурного наследия федерального значения относятся дом, где проживал Фёдор Достоевский, музей «Кузнецкая крепость», пантеон-могила Михаила Курако, некоторые здания и строения комплекса КМК.

Численность населения – 552 105 человек (2019)





Рязань

На базе города создан туристический кластер. Он включает базы отдыха, более 103 га особо охраняемых природных территорий, реконструированный рязанский кремль, яхт-клубы на окраине. В городе работает несколько редких по тематике музеев: истории воздушно-десантных войск, пряников, рязанского леденца. Недалеко от Рязани находится музей-заповедник Сергея Есенина.

Численность населения – 540 069 человек (2019)





Набережные Челны

Татарский город находится на побережье Нижнекамского водохранилища. Бурный рост Набережных Челнов был связан со строительством заводского комплекса для производства КамАЗов. Имеется свой порт, курсируют теплоходы. Примечательно ориентирование в городе: названия улиц здесь маловажно. Территория разбита на комплексы с присвоенными им порядковыми номерами.

Численность населения – 533 907 человек (2019)





Пенза

Располагается в холмистой местности. Через город протекает несколько рек. Самая большая – Сура. Среди 5 театров города нашлось место и кукольному. В 1939 году для зрителей открыла свои двери филармония. Поскольку в Пензе родился Мейерхольд, в честь театрального режиссёра созданы музей и центр театрального искусства. С 1985 года функционирует детская железная дорога.

Численность населения – 522 317 человек (2019)





Киров

Стоит на реке Вятке и носил аналогичное имя в прошлом. В городе 35 памятников федерального значения. Под Котельничем продолжают находить уникальные археологические экспонаты – кости динозавров. В Трифоновом монастыре начинается и завершается самый протяжённый в России регулярный крестный ход. Туристов привлекают местные промыслы – Дымковская игрушка и Вятское кружево.

Численность населения – 512 954 человека (2019)





Липецк

Считается городом металлургов в Черноземье. Главная площадь города – Соборная. Её окружают архитектурные и исторические достопримечательности: Дом Советов, Христорождественский собор, памятник Ленину, церковно-приходская школа. Экспозиция музея Плеханова расположилась в доме, где жил теоретик марксизма. Разбито несколько парков, включая Нижний – самый большой в Липецке и Быханов сад.

Численность населения – 509 420 человек (2019)





Тула

Город с богатым туристическим потенциалом. Ассоциируется с оружием, пряниками и самоварами. Каждое из этих направление получило по музею. В 14 км от Тулы находится «Ясная поляна» – дворянское гнездо Льва Толстого, ставшее мемориальным и природным заповедником. Примерно в 2 часах езды расположена другая знаковая достопримечательность – Куликово поле, где создан музей битвы.

Численность населения – 482 873 человека (2018)