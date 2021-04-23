35 крупнейших городов России

Крупные города России разбросаны по всей необъятной территории страны. Москва, Санкт-Петербург, Казань и ряд других – популярные туристические направления. Их достопримечательности охватывают разные сферы и тематики, поэтому и путешественники сюда приезжают самые разные. Сложнее дело обстоит с городами, не обладающими таким мощным туристическим потенциалом.
Москва
Город стоит на Москва-реке. На весь мир известны Красная площадь, Кремль, Большой театр. Сохранились и памятники истории прошлых веков, вроде Царь-пушки. Оформление станций метро – привлекает туристов не меньше архитектурных красот, музеев и скульптур. ВДНХ – ещё одно знаковое место, которое украшает монументальная композиция «Рабочий и колхозница».
Численность населения – 12 692 466 человек (2020)
Санкт-Петербург
В прошлом назывался Ленинградом, а также неофициально именуется «городом на Неве». Санкт-Петербург неразрывно связан с революционным движением, а его блокада во времена Второй мировой – чёрные страницы истории. Самые известные музеи – Эрмитаж и Русский. Медный всадник, Дворцовая площадь с Зимним дворцом и Петропавловская крепость – наиболее узнаваемые достопримечательности.
Численность населения – 5 392 992 человека (2020)
Новосибирск
Культурный, образовательный и деловой центр Сибири. Создано более 10 студий и театров, самый известный из них – Оперный. Среди ежегодных фестивалей выделяется Сибирский фестиваль снежной скульптуры, проводимый зимой. Зоопарк, 2 планетария, музей Солнца, собор Александра Невского, памятник Александру III – главные достопримечательности города.
Численность населения – 1 618 039 человек (2019)
Екатеринбург
Раскинулся на берегах Исети на склоне Среднего Урала. Благодаря проведению здесь матчей ЧМ-2018 по футболу, в городе обновили инфраструктуру и построили стадион. Туристам лучше не обходиться стороной Харитоновский сад, храм-колокольню «Большой Златоуст», дом Севастьянова, цирк. Особую роль в жизни Екатеринбурга занимает многофункциональный Ельцин-центр.
Численность населения – 1 483 119 человек (2019)
Нижний Новгород
В промежутке между 1932 и 1990 годами назывался Горький. Основан на месте слияния Волги и Оки. В плане речного туризма Нижний Новгород является самым востребованным направлением. Историческая часть города изобилует памятниками архитектуры и истории. Ключевой объект – Нижегородский кремль. Первый частный зоопарк России «Лимпопо» занимает почти 6 га и насчитывает порядка 1200 питомцев.
Численность населения – 1 253 511 человек (2019)
Казань
Столица Татарстана. Местный кремль внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В связи с празднованием тысячелетия Казани в 2005 году улицы украсили памятниками. Александровский пассаж – редкий для России вид архитектуры. Величественное здание Дворцовой площади – Дворец землевладельцев. Среди быстро развивающихся в плане туризма городов мира Казань входит в десятку.
Численность населения – 1 251 969 человек (2019)
Челябинск
Уральский город, история которого началась с возведения крепости в первой половине XVIII века. Сейчас Челябинск – один из главных промышленных центров страны. Пешеходная улица Кировка богата на достопримечательности. Тут находятся «Нулевая верста» и памятник танкистам-добровольцам. Ознакомиться с городом с высоты птичьего полёта позволяет колесо обозрения.
Численность населения – 1 195 446 человек (2020)
Омск
Образован на слиянии рек Омь и Иртыш. Больше всего памятников архитектуры в исторической части, а левобережные территории формируются только сейчас. Речной транспорт – самый старый в городе. Несколько пассажирских маршрутов актуальны и сейчас. Центральная площадь и улица Ленина – места для отдыха и проведения крупных мероприятий. Омск считается театральным городом Сибири.
Численность населения – 1 164 815 человек (2019)
Самара
До 1991 года город назывался Куйбышев. В Самаре находится самая протяжённая в стране набережная. А здание здешнего железнодорожного вокзала – самое высокое в Европе. Построены религиозные объекты, относящиеся к 7 конфессиям. Внешний облик улиц характеризует смешение архитектурных стилей. В округе работает горнолыжный комплекс «Красная Глинка».
Численность населения – 1 156 644 человека (2019)
Ростов-на-Дону
Основан по указу императрицы Елизаветы в 46 км от места впадения Дона в Азовское море. У города много народных наименований – «Ворота Кавказа», «Ростов-папа», «Азовский Ливерпуль». Также его называют портом пяти морей. В Ростове есть собственные зоопарк, цирк и дельфинарий. К памятникам архитектуры города относятся доходные дома, церковь Сурб Хач, Ворошиловский мост.
Численность населения – 1 133 307 человек (2019)
Уфа
Столица Башкортостана. Город раскинулся по побережью реки Белой. Самое старое здание – дом XVIII века, в котором останавливался Суворов. Символ города – памятник Салавату Юлаеву, который виден из разных точек округи. В Уфе более 20 фонтанов, часть украшена скульптурными композициями, вроде «Семи девушек». Ислам и православие представлены десятками религиозных объектов.
Численность населения – 1 124 226 человек (2019)
Красноярск
Поделен Енисеем на две части. Левый берег – Западная Сибирь, правый – Восточная. Население – около миллиона человек. Виды Красноярска – часовня Параскевы Пятницы – попали на десятирублёвую купюру. Заповедник «Столбы» стоит в очереди на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Дополнительное благоустройства и спортивные объекты город получил, как место проведение Зимней Универсиады-2019.
Численность населения – 1 095 286 человек (2019)
Воронеж
История города связана с созданием Петром I военно-морского флота. Население – примерно миллион человек. Работают как классические, так необычные музеи, включая корабль-музей «Гото Предестинация», а также 8 театров, в том числе и арт-проект «Театр равных». Главные памятники: Петру I, Котёнку с улицы Лизюкова, Белому Биму. В центре города находится Адмиралтейская площадь, где проводятся концерты и праздничные мероприятия.
Численность населения – 1 054 111 человек (2019)
Пермь
Лидер региона в плане промышленности, культуры и торговли. Население – миллион человек. Именно в Перми появился первый на Урале университет. Работает 13 музеев, включая PERMM, где выставлены предметы современного искусства, и музей-диораму – часть мемориального комплекса на горе Вышка. Архитектурные памятники представляют разные стили: дом Грибушина – модерн, дом Мешкова – русский классицизм.
Численность населения – 1 053 938 человек (2019)
Волгоград
Ранее носил названия Царицын и Сталинград. Население – более миллиона человек. Развиваться город стал, благодаря Волжскому морскому пути, а в первую очередь ассоциируется с главной битвой Великой Отечественной. Монумент «Родина-мать зовёт!» и Мамаев курган известны и за пределами России. Реконструированы и воссозданы достопримечательности прошлого, включая набережную и фонтан «Бармалей».
Численность населения – 1 013 468 человек (2019)
Краснодар
Столица главного курортного региона страны. Город стоит на реке Кубань практически в равной удалённости от Азовского и Чёрного морей и на «линии жизни» – между экватором и Северным полюсом. Население – 899,5 тысяч человек. Вокруг стадиона футбольного клуба «Краснодар» создан парк, впечатляющий размерами и красотой. Современные памятники встречаются повсеместно: «Гуляющие собачки», «Гость», «Кошелёк».
Численность населения – 918 145 человек (2019)
Саратов
Основывался в качестве охранной крепости на рубежах государства. Население – более 844 тысяч человек. Туристов ждёт обширная культурная программа во время визита: спектакли в театрах, концерты в филармонии, экскурсии по мемориальным именным музеям писателей, прогулки по улицам среди памятников архитектуры XVIII-начала XX веков. А мост Саратов—Энгельс – стратегический объект и полновесная достопримечательность.
Численность населения – 841 902 человека (2019)
Тюмень
Первый из русских городов, основанных в Сибири. Производство нефтепродуктов – основная доходная статья бюджета Тюмени. Памятники архитектуры – Народный дом и дом купца Ушакова. Одна из самых трогательных скульптур города называется «Мама». С 2013 года работает зоопарк, а с 2018 – самый большой аквапарк страны. Его площадь составляет 130 тысяч м².
Численность населения – 788 667 человек (2019)
Тольятти
До 1964 года назывался Ставрополем. Самый крупный город из тех, которые не являются центром субъекта РФ. Градообразующее предприятие – «АвтоВАЗ». На противоположном берегу Волги раскинулись Жигулёвские горы. Среди музеев выделяется Технический, занимающий территорию площадью в 38 га. Экспозиция включает реальное оружие Первой и Второй мировых воин.
Численность населения – 707 408 человек (2018)
Ижевск
Столица Удмуртии знаменита оборонным производством. Работают порядка 10 театров и театральных студий, филармония, цирк. Помещение арсенала оружейного завода переделали под Национальный музей республики. Самый старый парк – Летний сад, носящий имя Максима Горького. Проводятся ежегодные фестивали и другие крупные музыкальные мероприятия, связанные с Чайковским, который родился в Удмуртии.
Численность населения – 648 944 человека (2019)
Ульяновск
Изначально был крепостью под названием Синбирск. Самый знаменитый уроженец города – Владимир Ленин. В Ульяновске созданы обширный музей-заповедник и музей-мемориал в честь вождя мирового пролетариата. Православных храмов и мечетей десятки, представлены и другие конфессии. Необычные монументы – «Диван Обломова», памятники букве «Ё» и камню симбирцит.
Численность населения – 627 870 человек (2019)
Иркутск
Один из самых старых городов Сибири. Близость расположения озера Байкал привлекает туристов. Пик посещений округи – лето-начало осени. В России есть лишь 6 городов, обладающих сопоставимым с Иркутском культурным и историческим наследием. Некоторые районы не разрешено изменять. Общее количество архитектурных и скульптурных памятников – более 600.
Численность населения – 623 479 человек (2019)
Хабаровск
История города началась на Амурском утёсе, где разбили сой лагерь первопроходцы. Про улучшение городской среды лучше всего расскажут местные пруды, когда-то бывшие оврагами, а теперь ставшие живописным местом отдыха. С 2005 года работает Музей-аквариум «Рыбы Амура». Экскурсия по его залам познавательная и развлекательная. Через Амур построен Хабаровский мост – часть Транссиба.
Численность населения – 617 473 человека (2019)
Ярославль
Один из самых старых русских городов – важная составная часть «Золотого кольца». Исторический центр города внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Активно используется речной порт. Архитектура города – более 800 объектов – главная причина для туристов приехать. «Слово о полку Игореве» обнаружили в местном Спасо-Преображенском монастыре.
Численность населения – 609 828 человек (2019)
Махачкала
Столица Дагестана. Имеет потенциал для развития в качестве приморского и бальнеологического курорта. Основные достопримечательности: Джума-мечеть, Национальный музей, памятник «Русской учительнице», возвышенность Тарки-Тау. Бархан Сарыкум можно найти в нескольких километрах от города. Это островок пустыни, чудом появившийся в гористой местности.
Численность населения – 601 286 человек (2019)
Томск
Основывался по распоряжению Бориса Годунова. Население – почти 523 тысячи человек. Томск известен своими ВУЗами, НИИ и развитием инновационных площадок. Промышленность негативно сказалась на экологии округи. За культурную программу города отвечают 10 театров, филармония и музеи, включая краеведческий, художественный и деревянного зодчества. Интересные памятники – Счастью, Рублю, Тапочкам.
Численность населения – 575 352 человека (2019)
Оренбург
Почти 20 лет вплоть до 1957 года носил название Чкалов. Первая ассоциация с городом – оренбургский пуховый платок. Лучшие образцы выставлены на постоянной экспозиции в одноименной галерее. Через реку Урал построен пешеходный мост. На нём установили знак – условную границу между Европой и Азией. Другие красоты города: караван-сарай, водонапорная башня, гранд-отель, Никольский кафедральный собор.
Численность населения – 571 449 человек (2019)
Кемерово
Часть Кузбасса, располагается на берегах Искитимки и Томи. Предприятия угольной промышленности – основа для развития города. Музей космонавтики назван в честь Алексея Леонова – уроженца области. Природный комплекс Сосновый бор – уголок дикого леса в непосредственной близости от жилых домов. Примечательные религиозные объекты: мечеть «Мунира» и кафедральный Знаменский собор.
Численность населения – 558 662 человека (2019)
Новокузнецк
Самый большой по площади город Кузбасса. Металлургия и угледобыча – основа экономики. Специфика производства делает экологическую ситуацию в регионе плачевной. К объектам культурного наследия федерального значения относятся дом, где проживал Фёдор Достоевский, музей «Кузнецкая крепость», пантеон-могила Михаила Курако, некоторые здания и строения комплекса КМК.
Численность населения – 552 105 человек (2019)
Рязань
На базе города создан туристический кластер. Он включает базы отдыха, более 103 га особо охраняемых природных территорий, реконструированный рязанский кремль, яхт-клубы на окраине. В городе работает несколько редких по тематике музеев: истории воздушно-десантных войск, пряников, рязанского леденца. Недалеко от Рязани находится музей-заповедник Сергея Есенина.
Численность населения – 540 069 человек (2019)
Набережные Челны
Татарский город находится на побережье Нижнекамского водохранилища. Бурный рост Набережных Челнов был связан со строительством заводского комплекса для производства КамАЗов. Имеется свой порт, курсируют теплоходы. Примечательно ориентирование в городе: названия улиц здесь маловажно. Территория разбита на комплексы с присвоенными им порядковыми номерами.
Численность населения – 533 907 человек (2019)
Пенза
Располагается в холмистой местности. Через город протекает несколько рек. Самая большая – Сура. Среди 5 театров города нашлось место и кукольному. В 1939 году для зрителей открыла свои двери филармония. Поскольку в Пензе родился Мейерхольд, в честь театрального режиссёра созданы музей и центр театрального искусства. С 1985 года функционирует детская железная дорога.
Численность населения – 522 317 человек (2019)
Киров
Стоит на реке Вятке и носил аналогичное имя в прошлом. В городе 35 памятников федерального значения. Под Котельничем продолжают находить уникальные археологические экспонаты – кости динозавров. В Трифоновом монастыре начинается и завершается самый протяжённый в России регулярный крестный ход. Туристов привлекают местные промыслы – Дымковская игрушка и Вятское кружево.
Численность населения – 512 954 человека (2019)
Липецк
Считается городом металлургов в Черноземье. Главная площадь города – Соборная. Её окружают архитектурные и исторические достопримечательности: Дом Советов, Христорождественский собор, памятник Ленину, церковно-приходская школа. Экспозиция музея Плеханова расположилась в доме, где жил теоретик марксизма. Разбито несколько парков, включая Нижний – самый большой в Липецке и Быханов сад.
Численность населения – 509 420 человек (2019)
Тула
Город с богатым туристическим потенциалом. Ассоциируется с оружием, пряниками и самоварами. Каждое из этих направление получило по музею. В 14 км от Тулы находится «Ясная поляна» – дворянское гнездо Льва Толстого, ставшее мемориальным и природным заповедником. Примерно в 2 часах езды расположена другая знаковая достопримечательность – Куликово поле, где создан музей битвы.
Численность населения – 482 873 человека (2018)
Источник:
- 4 традиции, которые кажутся странными, а для китайцев норма
- Страшная сила: девушки сравнили свои нормальные фото с "уродливыми"
- Не верьте яркой обёртке: истории блогеров, чья красивая жизнь не совпадает с реальностью
- Эти добровольцы проведут 40 дней в пещере
- Женщина прожила 32 года на казахском леднике
Понравилось28