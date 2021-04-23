17 отцов, готовых на всё ради детей

Быть папой – не менее сложно и ответственно, чем быть мамой. И здорово, что есть очень терпеливые и изобретательные отцы, которые со всей душой подходят к родительству. Они не только защищают своих детей и окружают их заботой, а ещё и готовы делать милые и порой очень смешные вещи. Такие папы готовы наряжаться в нелепые костюмы, делать причёски и устраивать чаепития с куклами. Это и есть настоящая любовь.