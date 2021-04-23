17 отцов, готовых на всё ради детей

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Папа — самый смешной член семьи по версии пап во всем мире!
Быть папой – не менее сложно и ответственно, чем быть мамой. И здорово, что есть очень терпеливые и изобретательные отцы, которые со всей душой подходят к родительству. Они не только защищают своих детей и окружают их заботой, а ещё и готовы делать милые и порой очень смешные вещи. Такие папы готовы наряжаться в нелепые костюмы, делать причёски и устраивать чаепития с куклами. Это и есть настоящая любовь.
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Семейный костюм для фанатов комиксов
"Вот такую семью встретил на фестивале косплея. Не смотрите, что на фото у девочки такое лицо — она просто в образе! На самом деле она постоянно улыбалась и светилась от счастья."
Футболки «Пятница папочки и дочки»
"По пятницам моя жена работает допоздна, так что я привык, что в эти дни мы всегда проводим время с дочкой. Решили сделать специальные футболки."
Папа заплёл свою первую косичку
"Я тот мужчина, который всю жизнь бреет голову, а теперь учится заплетать косички! Учусь по видеоурокам. Горжусь этой косой!"
Иногда нужно применить всю свою изобретательность
"Когда жена работает в офисе, она любит часто звонить нашему сыну. Вот только он пока не может сам держать планшет. Я нашёл решение."
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Метки: дети дочка отцовский юмор отцовство папы смешные папы
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У меня две дочки и я и мои дочери никогда не занимались подобной )(у&ней .
У меня отличные девочки растут . Старшей уже 18 будет в этом году . Младшей 13 .
Это наверно от отца зависит . Если всякий бред изначально приемлем тогда .... Ну чтож пусть пиняют на себя . Нет , конечно не факт , что откликнется в плохую сторону , но как вариант .
Лично я никогда не приветствовал абсурдное и нелогичное воспитание и вам не советую .