FISHKINET
Лента лучших мемов на Фишках
Сообщество Юмор 12146 постов • 2627 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
17 отцов, готовых на всё ради детей

17 отцов, готовых на всё ради детей (18 фото)

Автор:
23 апреля 2021 09:00
Сообщество : Юмор
Метки: дети   дочка   отцовский юмор   отцовство   папы   смешные папы   
491
18
Папа — самый смешной член семьи по версии пап во всем мире!
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: дети   дочка   отцовский юмор   отцовство   папы   смешные папы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
mr.Poher 41 минуту назад
Любопытно, кто потом из этих детей вырастает и какой из 57-ти гендеров себе выбирает. Когда папа, мужчина и глава семьи, красится или в бабу одевается.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
MatveiVainrub 10 минут назад
Ну что за п18а%асти46ский стёб ?! Разве в этом выражается отсовская любовь ???
У меня две дочки и я и мои дочери никогда не занимались подобной )(у&ней .
У меня отличные девочки растут . Старшей уже 18 будет в этом году . Младшей 13 .
Это наверно от отца зависит . Если всякий бред изначально приемлем тогда .... Ну чтож пусть пиняют на себя . Нет , конечно не факт , что откликнется в плохую сторону , но как вариант .
Лично я никогда не приветствовал абсурдное и нелогичное воспитание и вам не советую .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
MatveiVainrub 6 минут назад
А между прочим всё , как мне помнится началось с того парня у которого дочка проходила химию из за рака и у неё не было волос и он , что бы ее потдержать тоже постригся налысо . И ВОТ ТУТ , КАК РАЗ ВСЕ ЛОГИЧНО . Но некие "умники" сделали свои далеко идущие выводы и тут интернет захлебнулся вот в таком вот бреде .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Вы боитесь делать замечания таким поросятам? (1 фото + видео) Вы боитесь делать замечания таким поросятам? (1 фото + видео) Жена, роди их обратно! Поймут мужики, у которых есть дети Жена, роди их обратно! Поймут мужики, у которых есть дети 2-летняя Коко - самая маленькая скейтерша и сноубордистка 2-летняя Коко - самая маленькая скейтерша и сноубордистка 50 примеров отцовского юмора, самого доброго и беспощадного 50 примеров отцовского юмора, самого доброго и беспощадного Что происходит, когда дети остаются наедине с отцами Что происходит, когда дети остаются наедине с отцами 18 замечательных отцов, чьим детям несказанно повезло 18 замечательных отцов, чьим детям несказанно повезло
Deiz

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

240294



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Без права на самооборону: почему давшие отпор преступникам оказываются за решеткой
1
208
Без права на самооборону: почему давшие отпор преступникам оказываются за решеткой
В Норвегии форму сборной России назвали "средним пальцем всему миру"
3
185
В Норвегии форму сборной России назвали "средним пальцем всему миру"
﻿
Набирающие популярность в сообществах
История одного фото: Chevrolet Corvair и воздушная пушка
0
4
История одного фото: Chevrolet Corvair и воздушная пушка
«На дне»: драма, которой веришь
1
14
«На дне»: драма, которой веришь
Новые выплаты: кому и сколько пообещал Путин
Новые выплаты: кому и сколько пообещал Путин
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Ребенок из Красной книги
0
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#Россия#история#СССР#сша#люди#красота#прикольные#космос#природа
#фото#животные#аварии#факты#авто аварии#отдых#фотографии#дети#позитив#nasa
#интересно#прикол#дтп#новости#города#автомир#навальный#кино#подборка#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться