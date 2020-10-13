50 примеров отцовского юмора, самого доброго и беспощадного

Как зовут вашего ребенка?

Истон

Какие у него увлечения и хобби?

Бейсбол

Как ваш ребенок относится к математике, и как складывались их отношения последние несколько лет?

Однажды его укусила задачка по математике. Но он это пережил.

Как бы вы описали характер вашего ребенка?

Энергично-бесячий.

Как ваш ребенок справляется с учебой?

Он ее «приканчивает».

Вы бы скорее назвали вашего ребенка самостоятельным, или ему необходима помощь в учебе?

Он умнее всех нас. Вместе взятых.

Моргните трижды, если нужно вызвать подмогу.

Какие цели вы ставите перед ребенком?

Было бы неплохо, если бы он переехал до того, как ему исполнится 30. Нам с его матерью не помешает уединение, если вы понимаете, о чем я.

Любые другие мысли, которыми вы готовы поделиться:

Его мать временно уехала. Обычно домашней работой для родителей занимается она.