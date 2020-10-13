50 примеров отцовского юмора, самого доброго и беспощадного

Эти отцы заслуживают все на свете награды и премии — Оскар, Эмми, Нобелевскую, Пулитцеровскую, Грэмми, неважно, — просто завалите их уже кто-нибудь медалями и кубками, они этого достойны. Ведь пока они у нас есть, конец света нам точно не грозит.
2. Когда дочка просит тебя поучаствовать в русалочьей фотосессии, нельзя просто так взять и отказать
6. «Родители конфисковали у подруги телефон, и утром отец подсунул ей под дверь вот это»
- Почему ты мне не отвечаешь?
- А, точно...
7. «Моя дочь только что приобрела дом, построенный в конце 19-го века. Она нашла эту куклу и выбросила ее, а я достал ее из мусора: да начнутся игры».
8. «Однажды я опоздал на тренировку, и тренер заставил меня нарезать круги вокруг поля. Тренером был мой отец. И он сам же привез меня на тренировку».
9. Когда ты просто хочешь поиграть на гитаре, но твой отец – тот самый мужик из Pink Floyd.
11. «Пообещал дочери, что сделаю ей шоколадный торт, если она самостоятельно сходит на горшок. Пришлось выполнять»
12. Моя жена только что завершила 40-недельную программу по бодибилдингу (букв. телостроительству). Получилась девочка весом 3,5 кг.
— Нет, она породила дочь.
13.
— Пап, прости! Насколько все плохо??
— И ради этого мне пришлось выйти с урока.
16. «Сегодня я надел отцовскую униформу и ступил на путь отцовства! Жена не разрешила купить мне «отцовские кроссовки», так что пришлось одолжить их у моего папы»
17. «Сестренка обмочила штаны, пока была в садике, и вот в каком виде приехал за ней папа, чтобы ей не было так грустно и стыдно»
18. «Жена не хотела, чтобы наш новорожденный засветился в соцсетях, и попросила меня прикрыть ему лицо. Думаю, понятно, что больше она просить меня не будет»
19. «Мой новорожденный первенец заболел желтухой, и его лечат светотерапией. Будучи художником, я сделал все, чтобы медсестры знали, какие эмоции прячутся за маской».
20. «Год назад я основал собственную грузовую компанию. Сказал сыну, что буду платить ему за дни, отработанные со мной. Обнаружил его спящим на посту, как думаете, стоит ли ему платить?»
24. «Сказал отцу, что купил игру «Риск» и хочу поиграть с ним. Он сказал, что никогда в нее не играл. Когда я пришел к нему, он сидел с распечатанными картами и боевыми стратегиями».
25. «Отец предупредил, что мне будет сложно узнать его в аэропорту, потому что он очень изменился после того, как сбросил вес».
26. «Иногда во время стирки из лифчика моей дочери выпадает подкладка. Иногда я использую ее, чтобы сделать своего пса похожим на еврея».
28. «Вернемся к тому дню, когда мама забыла подготовить страничку для выпускного альбома моего класса, и попросила папу сделать это».
Как зовут вашего ребенка?
Истон
Какие у него увлечения и хобби?
Бейсбол
Как ваш ребенок относится к математике, и как складывались их отношения последние несколько лет?
Однажды его укусила задачка по математике. Но он это пережил.
Как бы вы описали характер вашего ребенка?
Энергично-бесячий.
Как ваш ребенок справляется с учебой?
Он ее «приканчивает».
Вы бы скорее назвали вашего ребенка самостоятельным, или ему необходима помощь в учебе?
Он умнее всех нас. Вместе взятых.
Моргните трижды, если нужно вызвать подмогу.
Какие цели вы ставите перед ребенком?
Было бы неплохо, если бы он переехал до того, как ему исполнится 30. Нам с его матерью не помешает уединение, если вы понимаете, о чем я.
Любые другие мысли, которыми вы готовы поделиться:
Его мать временно уехала. Обычно домашней работой для родителей занимается она.
33. «Я отец, который заплатил в больнице $39,35, чтобы мне дали подержать сына. Вот мой сын в новой любимой футболке»
34. «У моей 2-летней дочери есть ночник для вдохновляющих цитат. Жена еще не заметила».
35. «Заглянул к сыну на урок по Zoom — месть за все те разы, когда он прерывал мои звонки по работе».
36. «Пропустил выпускной, оказавшись в приемном покое с аэросинуситом. На фото папа вручает мне страховые документы, изображая вручение диплома».
38. «Папа регулярно присылает моей собаке деньги и подарочные сертификаты»
39. Отец выждал 28 лет, чтобы вернуть сыну подаренную им открытку
(справа) …мы не станем привлекать к этому внимание, правда?
(слева) Что посеешь, то и пожнешь — если подождать.
42. «Встречаю дочь в аэропорту»
Добро пожаловать в аэропорт Портленда!
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Теперь тебя зовут Николь, и дома тебя ждет грязная посуда!
5. «Папа думает, что он смешной»
Стикер: «Вопреки тому, что сказано на этикете, это, на самом деле, рутбир твоего отца»
46. «Отец никогда не упускает возможности испортить воздух, когда мы снимаем семейное фото»
49. «Недавно я стал отцом. Первым, что я подготовил, был «отцовский наряд» для поездки домой»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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и это кто-то находит весёлым???
Либо я чего-то не понимаю.