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50 примеров отцовского юмора, самого доброго и беспощадного

50 примеров отцовского юмора, самого доброго и беспощадного (51 фото)

Автор:
13 октября 2020 15:28
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: отцовский юмор   отцовство   папы   смешные папы   
1712
51

Эти отцы заслуживают все на свете награды и премии — Оскар, Эмми, Нобелевскую, Пулитцеровскую, Грэмми, неважно, — просто завалите их уже кто-нибудь медалями и кубками, они этого достойны. Ведь пока они у нас есть, конец света нам точно не грозит.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: отцовский юмор   отцовство   папы   смешные папы   
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13  комментариев
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3k
hairov Час назад
Очередная пендосовская перепечатка с чисто пендосовским юмором.
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548
Тамара Коршунова 53 минуты назад
Это должно быть смешно????
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13k
Ego sum qui sum Час назад
слишком много и в основном скучно
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44k
Albert GER 2 часа назад
честно сказать - это какой-то не мой юмор...

и это кто-то находит весёлым???
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33k
dima423 Albert GER Час назад
да тут скорее не юмор, а забавные истории из жизни)
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33k
dima423 2 часа назад
3. я бы на месте врача вернул, с формулировкой что это не стул а табуретка)
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15k
nobody® dima423 Час назад
а проверь в англо-русском словаре "stool"
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33k
dima423 nobody® Час назад
понятно) ...да уж, это им не великий могучий))
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15k
nobody® 2 часа назад
Комментарий к фото
У них тоже кал стулом называют? А stool - это табурет по-нашему, тут правильно
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188k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
60% туповатые шутки.
Либо я чего-то не понимаю.
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1k
SSD 2 часа назад
Папа - это вам не мама...
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11k
Совранский SSD 2 часа назад
Не отвлекай)))))))))))
Не отвлекай)))))))))))
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