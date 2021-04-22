Марсоход Perseverance выделил кислород из атмосферы Марса

Атмосфера Марса состоит из углекислого газа (96%), аргона - 2% и азота - 2%. А кислорода там всего 0,146%. Таким воздухом дышать невозможно, поэтому специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) для будущих пилотируемых полетов на Марс планируют разработать установки, которые будут добывать кислород из атмосферы Красной планеты или других источников.





Кроме того, кислород может служить топливом для ракет. И если человечество научится добывать это топливо в нужных объемах, то на марсианские ракеты будет помещаться больше полезной нагрузки.