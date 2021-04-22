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Марсоход Perseverance выделил кислород из атмосферы Марса

Марсоход Perseverance выделил кислород из атмосферы Марса (6 фото)

Автор:
22 апреля 2021 15:21
Сообщество : Космос
Метки: MOXIE   nasa   rover   кислород   марс   
1017
6

С помощью специального устройства было получено всего 5 грамм кислорода. Но человеку этого объема хватит целых на 10 минут.

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Метки: MOXIE   nasa   rover   кислород   марс   
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17  комментариев
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1k
r.a.t. 59 минут назад
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146
olegga 13 минут назад
Из атмосферы Исландии, разве-что.
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3k
Нескучный сад 22 минуты назад
"С помощью специального устройства было получено всего 5 грамм кислорода. Но человеку этого объема хватит целых на 10 минут."
---
С каких пор граммы стали мерой объёма?
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4k
Владимир Нескучный сад 7 минут назад
объем газа зависит от давления, впрочем как и вес от гравитации, но я так понимаю 5 грамм при марсианской гравитации, если логически думать. Например объем в 40 литровом баллоне углекислого газ при давлении 19,6 МПа - 25 кг.
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222
робт 43 минуты назад
а эти 5 грамм он насасывал с момента посадки
или может за час, день, минуту?
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19k
Очевидное-Невероятное 43 минуты назад
Дайте им советский учебник по химии!!!
Есть еще способ, Реакция Буша
CO2+2H2=C+2H2O
При этом из углекислого газа выделяется чистый углерод и образуется вода. Вода на Марсе тоже дефицит, уже плюс. Часть воды электролизом разделяется на водород и кислород. Кислород на дыхание, водород - обратно на "Реакцию Буша".
Углерод имеет легкое ядро его можно использовать для замедления быстрых нейтронов в защите ядерных реакторов. Замедление нейтронов происходит на лёгких ядрах гораздо быстрее, чем на тяжёлых. Для свинца потеря энергии от удара 1/100, для углерода 1/7, два водорода 1/2 (только водород очень разряжен).
Реакция Буша не очень подходит для земных условий, из-за сложности выделения углекислого газа из воздуха (0,02%), а для марсианских 96% - она идеальна.
Конечно она энергозатратна, но ведь есть для этого ядерные реакторы. Дешевле привезти килограмм урана и получить тонны кислорода, чем привезти килограмм кислорода.
---
А насыщение атмосферы токсичным и в последствии взрывоопасным угарным газом при таких же больших энергозатратах - это совсем не хорошая идея.
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2k
александр Очевидное-Невероятное Полчаса назад
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1k
Максим Час назад
Если есть углекислый газ, то значит есть и кислород, а так же алмазы... ну или уголь, в общем по желанию)))

А так круто. Марс что то стал номер один в повестке новостей космоса.
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13k
Lynx Максим 24 минуты назад
Алмазы, уголь, сажа. Графит!
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3k
Петрович Час назад
То есть теперь можно смело оттягивать батут по направлению к Марсу?
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27k
Acu900 Час назад
После 10 минут можно будет глаза выпучивать?
Ссылка youtu.be
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−1
alex Час назад
а рогоз выделяет только серо-водород и углекислый газ, а, ну еще песни поет...
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13k
Lynx alex 17 минут назад
Поправочка. Рогоз произрастает в местах выделения метана, а ещё достаточно съедобен - корневища. Не дискредитируйте растение.
А тот рогоз, который рогоз - бесполезная хня.
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929
Ярослав Трегубов Час назад
Ну все . Теперь на Марсе будет не углекислый газ 96% а угарный 60 % и кислород для ракет. Ляпота.)))))
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19k
Очевидное-Невероятное Ярослав Трегубов 42 минуты назад
При такой концентрации угарного газа ракеты не будут взлетать, а будут взрываться при запуске двигателей.
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929
Ярослав Трегубов Очевидное-Невероятное 19 минут назад
Вы чего серьезно восприняли то что я написал ??
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10k
ГородДомов Час назад
теперь марсоход дышит кислородом
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