Марсоход Perseverance выделил кислород из атмосферы Марса

С помощью специального устройства было получено всего 5 грамм кислорода. Но человеку этого объема хватит целых на 10 минут.
Планетоход Perseverance успешно протестировал технологию добычи кислорода из атмосферы Красной Планеты. С помощью устройства MOXIE, установленного на ровере, из углекислого газа удалось получить около 5 граммов кислорода, такого количество человеку хватит примерно на 10 минут.
Небольшая установка MOXIE, по размеру сопоставимая с тостером, расщепляет углекислый газ, забирая из него один атом кислорода. Побочным продуктом реакции является угарный газ, который сбрасывается в атмосферу планеты. Прибор выполнен из термостойких материалов, поскольку для работы ему необходима температура в 800 градусов по Цельсию.
Атмосфера Марса состоит из углекислого газа (96%), аргона - 2% и азота - 2%. А кислорода там всего 0,146%. Таким воздухом дышать невозможно, поэтому специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) для будущих пилотируемых полетов на Марс планируют разработать установки, которые будут добывать кислород из атмосферы Красной планеты или других источников.
Кроме того, кислород может служить топливом для ракет. И если человечество научится добывать это топливо в нужных объемах, то на марсианские ракеты будет помещаться больше полезной нагрузки.
После успешной добычи кислорода прибором MOXIE в НАСА заговорили о том, что "научная фантастика станет реальностью", ведь очень скоро доработанные аналоги опытного устройства смогут обеспечивать астронавтов кислородом.
«Это жизненно важный первый шаг в направлении переработки углекислого газа в кислород на Марсе. MOXIE предстоит еще много работы, но полученные при демонстрации этой технологии результаты очень многообещающи в свете того, что мы приближаемся к нашей цели: когда-нибудь увидеть людей на Марсе», - – отметил заместитель руководителя научного директората NASA Джим Рейтер.
Американский планетоход Perseverance совершил посадку на поверхность Марса в районе кратера Езеро 18 февраля 2021 года. За три неполных месяца на Красной планете уже случилось два события, которые будут вписаны в историю космонавтики золотыми буквами. Это впервые в истории добытый кислород и первый полет летательного аппарата на другой планете.
Источник:
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С каких пор граммы стали мерой объёма?
Есть еще способ, Реакция Буша
CO2+2H2=C+2H2O
При этом из углекислого газа выделяется чистый углерод и образуется вода. Вода на Марсе тоже дефицит, уже плюс. Часть воды электролизом разделяется на водород и кислород. Кислород на дыхание, водород - обратно на "Реакцию Буша".
Углерод имеет легкое ядро его можно использовать для замедления быстрых нейтронов в защите ядерных реакторов. Замедление нейтронов происходит на лёгких ядрах гораздо быстрее, чем на тяжёлых. Для свинца потеря энергии от удара 1/100, для углерода 1/7, два водорода 1/2 (только водород очень разряжен).
Реакция Буша не очень подходит для земных условий, из-за сложности выделения углекислого газа из воздуха (0,02%), а для марсианских 96% - она идеальна.
Конечно она энергозатратна, но ведь есть для этого ядерные реакторы. Дешевле привезти килограмм урана и получить тонны кислорода, чем привезти килограмм кислорода.
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А насыщение атмосферы токсичным и в последствии взрывоопасным угарным газом при таких же больших энергозатратах - это совсем не хорошая идея.
А так круто. Марс что то стал номер один в повестке новостей космоса.
А тот рогоз, который рогоз - бесполезная хня.