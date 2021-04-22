Ответ: "Это нормальный элемент Вестона - используется как источник опорного напряжения. Состоит из ртути и кадмия, поэтому запрещен в использовании уже довольно давно"

9. "Проходя по городу, заметил бочку свисающую с линии электропередач. Что это и для чего?"