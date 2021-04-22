Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Что это за штуковина?"
Ответ: "Эта штуковина предназначена для балансировки лезвия газонокосилки"
2. "Мы отдыхаем в кемпинге и сегодня я обнаружил некую резиновую штуковину под ногами. Что это?"
Ответ: "Похоже это часть щипцов для барбекю. Видимо их сломали предыдущие гости кемпинга. Выглядят щипцы так:"
3. "Что это хранилось у меня несколько десятков лет без дела?"
Ответ: "Это определенно старый механический счетчик"
4. "Складной, небольшой инструмент. Кто знает, для чего он?"
Ответ: "Это приспособление для чистки курительных трубок"
5. "Переехал в новый дом и обнаружил у лестницы эту штуковину. Что это?"
Ответ: "Это датчик движения от компании MITAOHOH"
6. "Что это за штуковина? Она оказалась у меня в машине, после того как я отвозила ее на ремонт в мастерскую"
Ответ: "Это выключатель стоп-сигналов от Subaru"
7. "Некий железный предмет с двигающимися лопастями снизу. Что это такое?"
Ответ: "Это не лопасти, это ножки от сломанного флюгера. Выглядит он так:"
8. "Разбирая старую технику и приспособления в лаборатории, наткнулся на эту штуковину. Чем это может быть?"
Ответ: "Это нормальный элемент Вестона - используется как источник опорного напряжения. Состоит из ртути и кадмия, поэтому запрещен в использовании уже довольно давно"
9. "Проходя по городу, заметил бочку свисающую с линии электропередач. Что это и для чего?"
Ответ: "Эта бочка предназначена для соревнований между пожарными. Две команды становятся с разных сторон и напором воды пытаются вытолкнуть бочку в сторону команды противника"
10. "Что это я нашел среди завалов старых вещей?"
Ответ: "Это определено старый небольшой компрессор, используемый в горнодобывающей промышленности или при бурении туннелей"
11. "Мне доставили резак для пиццы, но что это за шпора позади него?"
Ответ: "Этим инструментом также удобно резать равиоли и именно для них необходимо это добавочное колесико с зубцами"
12. "Фарфоровая чашечка с некими зубцами внутри. Слишком большая для того, чтобы есть из нее яйца. Для чего же она нужна?"
Ответ: "Она предназначена для поедания фруктов. Разрезаете апельсин или грейпфрут на половину и едите ложечкой"
13. "Что это за крохотная штуковина? Стекло увеличительное, насколько мне удалось понять"
Ответ: "Это уже антикварный карманный полевой микроскоп"
14. "Стержень внутри может двигаться, если нажать сверху на этот предмет. Что это такое?"
Ответ: "Это старая вилка для маринованных огурцов. С ее помощью можно легко достать огурец из банки, не пачкая рук, а если нажать сверху на стержень, то он вытолкнет огурец вам на тарелку"
15. " Думала, что это резинка для волос, но она оказалась из металла. Чем это может быть?"
Ответ: "Это массажер для пальцев"
16. "Нашел это в подвале у бабушки среди старых вещей. Для чего эта штуковина?"
Ответ: "Она предназначена для изготовления мясных шариков"
17. "Я наткнулся на это во время отдыха в Израиле. Что это?"
Ответ: "Это змеиный морской анемон, который сам покрыл себя слизью, чтобы уберечься на время отлива"
18. "Рабочие закончили проект на моем участке и забыли у меня эту штуковину. Что это такое?"
Ответ: "Вероятнее всего, это дополнительная подставка под старую рубильную машину"
19. "Что это за штуковина хранится у моего дедушки в шкатулке?"
Ответ: "Это специальный зажим для работы с мелкими деталями. Такими пользуются мастера занимающиеся ремонтом часов:"
20. "Некая трубка, внутри которой есть вращающаяся линза. Что это такое?"
Ответ: "Это старый микроскоп. Не хватает лишь нескольких деталей. Выглядит он так:"
Источник:
- Богатый урожай, собранный на трассе
- Если вас достал вопрос "Как дела?", то вы зашли по адресу
- 15 любопытных находок, сделанных в лесу
- Загадки для любителей пораскинуть мозгами
- Загадки для любителей поломать голову
Понравилось73
***************
снежколеп же )))
Источник:
Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети,...
Причем сами "знатоки" пишут- возможно, наверняка или как здесь-"Вероятнее всего"(на 18й вопрос).