30 главных достопримечательностей Архыза

Тебердинский заповедник

Природные ландшафты заповедника составляют горы, реки, сотни озер, ледники и водопады. Ежегодно Тебердинский заповедник посещают от 200 000 до 400 000 туристов. По нему проложены экологические тропы, по которым можно передвигаться как самостоятельно, так и в составе организованных групп под руководством опытного гида. Туристам обязательно стоить посетить дендропарк и музей-усадьбу на территории заповедника.

Горнолыжный курорт «Архыз»

Популярное у туристов место для активного отдыха, расположенное в отрогах Кавказского хребта. Нижняя точка курорта Архыз расположена на высоте 1650 метров в деревне Романтик. Основные объекты инфраструктуры сосредоточены выше – в деревне Лунная Поляна. Здесь расположены сервисные пункты и пункты проката снаряжения, кассы и кафе. Для спортсменов проложено 8 трасс разного уровня сложности, есть подъемники разных типов.

Канатные дороги Архыза

Подъем на канатной дороге в Архызе возможен в любое время года. Посадочные станции на бугельные и кресельные канатные дороги Млечный путь, Спутник, Северное сияние и Лунный экспресс расположены в деревнях Лунная Поляна и Романтик. Самая верхняя станция расположена на высоте 2500 метров. Здесь оборудованы смотровые площадки с великолепным видом на ледники, заснеженные склоны гор и макушки вековых сосен.

Поляна Таулу

Популярное место для палаточного лагеря в долине рек София и Псыш. Отсюда начинается множество маршрутов к популярным природным достопримечательностям Архыза. На поляне нет привычной курортной инфраструктуры, поэтому поляна Таулу отлично подойдет любителям «дикого» отдыха. Местные жители разбили рядом с поляной небольшой базар, где можно приобрести национальные блюда, изделия из шерсти и сувениры.

Софийские озера

Три живописных высокогорных озера, добраться к которым достаточно сложно. Туристам, желающим посмотреть их, предстоит многочасовой подъем в горы на высоту 2800 метров. Опытные туристы советуют идти минимум в двухдневный поход, чтобы сполна насладиться красотой озер среди первозданной природы на фоне величественных гор. Вода в Софийских озерах имеет насыщенный бирюзовый цвет с оттенком лазури.

Софийские водопады

Мощные потоки воды, обрушивающиеся со склонов горы София, привлекают к себе сотни туристов. Высота горы – 3636 метра. Чаще всего путешественники совмещают посещение Софийских водопадов и Софийских озер, расположенных в 15 км от поселка Архыз. Дорога к водопадам проходит вдоль хребта Чагет-Чат по живописному Софийскому ущелью. По пути к водопадам стоит заглянуть на Ледниковую ферму, где обитают буйволы и карачаевские лошади.

Озеро Любви (Озеро Суук-Джюрек)

Водоем удивительной формы в виде сердца. Небольшое оригинальное озеро расположено на плато Морг-Сырты на территории Тебердинского заповедника на высоте 2350 метров. Вода в озере кристально чистая и очень холодная. Название его Суук-Джюрек так и переводится – «Холодное сердце». Однако местная легенда гласит, что если влюблённая пара рискнет окунуться в воды Озера Любви, то их чувства будут длиться вечно.

Казачий водопад

Один из самых посещаемых водопадов. Маршрут к нему считается одним из самых легких, он подойдет даже людям со слабой физической подготовкой. Оптимальным периодом посещения Казачьего водопада считается время с мая по июль. В августе поток воды пересыхает и от водопада остается тоненькая струйка. От подножия водопада открываются красивые виды на долину реки Большой Зеленчук и поселок Архыз.

Баритовый водопад

Еще один водопад, маршрут к которому от поселка Архыз считается несложным. Пешая прогулка к Баритовому водопаду займет не более двух часов, а перепад высот при подъеме практически не ощущается. Водопад представляет собой узкий поток воды, который эффектно падает с отвесной скалы. Высота свободного падения воды – 20 метров. От водопада хорошо видно горный хребет Чагет-Чат и ущелье реки Кизгыч.

Гора Пастухова

Трехглавая гора высотой 2733 метра. На ее вершине до июня лежит снег. У подножия горы расположены уникальный телескоп РАН – один из самых больших в мире. Со склонов горы открываются необычный вид на его купол. С вершины горы Пастухова хорошо видны хребты Кавказских гор, долина реки Маруха, вершины Большого и Малого Карабека. Маршрут на гору однодневный, за 6-7 часов пути нужно пройти около 10 км.

Водопад Чигордали

К водопаду ведет хорошо натоптанная тропа без каменных осыпей. Длина маршрута – около 7 километров в одну сторону, набор высоты – 400 метров. Тропа проходит мимо Мертвого озера среди заповедного леса. Высота водопада Чигордали 15 метров. Блестящая струя прозрачной воды падает со скалы в окружении хвойного леса. У подножия водопада есть небольшая поляна, где можно устроить пикник и поставить палатку.

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Водопад на реке Белой

Одно из самых живописных и доступных мест близ Архыза. Полноводный водопад расположен в пешей доступности от поляны Тауле в месте слияния реки Белая и реки Псыш. Поток воды после падения течет по узкому каньону Айюлю-Чат и представляет собой потрясающее зрелище. Тропа к водопаду ведет через лес с вековыми соснами и мимо полян с цветущими крокусами. Наиболее эффектно водопад выглядит в период с апреля по декабрь.

Оптический телескоп БТА

Большой азимутальный телескоп, входящий в комплекс астрофизической обсерватории РАН. Расположен на Верхней научной площадке в 45 км от Архыза. Это один из самых крупных в мире телескопов подобного типа, и он вызывает большой интерес у туристов. Для них проводят дневные и ночные экскурсии. В ходе экскурсий посетителям рассказывают об устройстве телескопа, а ночью можно рассмотреть через телескоп звездное небо.

Радиотелескоп РАТАН-600

Расположен в 25 км от Нижнего Архыза в станице Зеленчукская. Этот объект менее посещаем туристами, чем телескоп БТА, однако при этом он так же интересен. Его рефлекторные зеркала имеют диаметр 600 метров. Осмотреть уникальный и масштабный радиотелескоп можно в составе организованной группы. Экскурсоводами являются научные сотрудники обсерватории, которые доступным языком расскажут о сложных космических явлениях.

Нижне-Архызское городище

Археологический комплекс времен Древней Алании. Построен в VII-XIV веках. Расположен в 1,5 км от поселка Нижний Архыз и популярен для посещения среди туристов, которым интересно культурное и архитектурное прошлое народов, живших на территории современной Карачаево-Черкессии. Наибольший интерес вызывают три сохранившихся христианских храма. Помимо них можно осмотреть каменоломни, астрономический круг и могильники.

Северный Зеленчукский храм

Является самым внушительным и монументальным из трех сохранившихся храмов Нижне-Архызского городища. Это прекрасный образец зодческого искусства средневековых мастеров. Особый статус храма подчеркивают находки, обнаруженные при раскопках погребений у храма. Это ювелирные изделия, золотые нашивки с одежды. Одна из них принадлежала царю из династии Багратидов, правившему Арменией в IX веке.

Средний Зеленчукский храм

Построен в начале IX века из больших песчаниковых блоков, скрепленных известняковым раствором. У храма интересные архитектурные решения – его длина равна его высоте, а размер окон барабана равен радиусу купола. В западном рукаве храма сохранилось оригинальные фрески с изображениями святых. В XIX веке к старинному зданию храма пристроили два придела и окрестили как храм Святой и Живоначальной Троицы.

Южный Зеленчукский храм

Самый скромный и маленький из трех христианских храмов Нижне-Архызского городища. Он расположен среди жилых внутриквартальных построек. При этом Южный храм сильнее остальных пострадал от небрежно выполненных монахами реставраций, уничтоживших древнюю настенную роспись. Техника кладки Южного Зеленчукского храма свидетельствует о том, что его возводили местные мастера в начале XI века.

Каменная статуя «Воин-тюрок»

Памятник средневековой аланской культуры. Создан ориентировочно в VIII-XII века. Представляет собой каменную фигуру с восточным типом лица, смотрящую на реку Большой Зеленчук. Черты лица характерны для древних алан – короткий подбородок, прямой нос, искусственная деформация черепа, большие глазницы. Статуя «Воин-тюрок» расположена на территории Нижне-Архызского городища, рядом с Южным Зеленчукским храмом.

Наскальный Лик Христа

Имеет размеры 140*80 см. Расположен на скале под каменным выступом, который защищает изображение от непогоды. Дата нанесения изображения точно не известна – ученые и представители религии до сих пор не пришли к единому мнению. Для паломников, желающих поклониться святыне, возведена лестница из 526 ступеней. На ней есть скамейки для отдыха от тяжелого подъема и смотровые площадки, с которых видно Нижне-Архызское городище.

Церковь Спаса Нерукотворного Образа

Небольшая и скромная внешне церковь, построенная из камня рядом с популярной и известной святыней – Наскальным Ликом Христа. Ежегодно к святыне приезжают тысячи паломников, именно этот факт повлиял на принятие решения о строительстве храма в этом месте Архызского ущелья. Храм построен в 2010 году, освящен в 2012 году. Рядом находятся небольшой рынок и кафе, а также сувенирная и церковные лавки.

Долина реки Кизгыч

Живописная долина, через которую проходит множество туристических маршрутов к популярным природным достопримечательностям. В бассейне реки Кизгыч 17 озер, в том числе и высокогорных, где лед не тает даже летом. Талая вода ледников, нависших над долиной, образует несколько водопадов, в том числе и Казачий водопад. Из долины Кизгыч можно пройти в урочище Чертова Мельница, где протекает стремительная горная река.

Мемориал на поляне Таулу

Построен в 1967 году в память о защитниках перевалов гор Западного Кавказа. Мемориальный комплекс состоит из братской могилы, карты боевых действий в районе Архыза, выполненной из металла, беседки памяти, горного орудия, снятого с перевала Накра в 1980 году и стелы в виде штыка. Горное 45-мм орудие расположено рядом с реконструкцией ДОТа. У братской могилы и штыка всегда лежат живые цветы.

Дуккинские озера

Являются одними из самых посещаемых озер в Архызе. Они раньше остальных озер в этом районе вскрываются от льда и позже покрываются снегом. Туристов привлекает необычный цвет озер – в зависимости от времени суток вода может быть темно-синей или практически черной. К озерам ведет тропа, ее большую часть можно проехать на машине высокой проходимости. Однако последние 3 км можно преодолеть только пешком.

Озеро Семицветное

Озеро расположено на высоте 2450 метров в 26 км от поселка Архыз. Необычное название озеро получило из-за оригинального цвета воды. Окружающий ландшафт, минералы, которые сложены на разной глубине озера, а также отражение голубого неба и белых облаков заставляют воду озера переливаться всеми цветами радуги. Лучшим периодом посещения озера считаются июль и август. В эти месяцы вода в озере наиболее насыщена яркими красками.

Озеро Айматлы-Джагалы-Кёль

Расположено недалеко от группы Софийских озер. Оно привлекает туристов удивительном цветом воды, который меняет оттенки от изумрудного до бирюзового в зависимости от угла падения солнечных лучей. Озеро имеет необычную форму – у него неровные, будто изрезанные берега, на которых можно устроить привал и поставить палатку. Глубина озера небольшая, однако вода в этом высокогорном водоеме не прогревается выше 13 градусов.

Дольмены Лесо-Кяфарского городища

Городище Лесо-Кяфар расположено в 50 км от поселка Архыз. Наиболее известно оно старинными дольменами, по некоторым источникам их возраст около 10 000 лет. Особенно привлекают дольмены любителей эзотерики. Они верят, что необычная энергия древнего некрополя обладает мистической силой – может исцелять от болезней или давать ответы на сокровенные вопросы. Рядом с дольменами сохранились останки каменных фигур и святилищ.

Кратерное озеро

Второе по величине озеро из расположенных на Софийском хребте. Большинство туристов проходят мимо него напрямую к Софийским озерам, поэтому на берегах озера Кратерное чаще всего малолюдно. Здесь можно отдохнуть наедине с высокогорной природой на высоте 2838 метров. Место расположения озера похоже на кратер вулкана – такое сходство и дало ему название. Вода в озере темно-синяя, и кажется, что оно бездонное.

Озеро и водопад Белкау-Кёль

Расположены на хребте Морг-Сырты на территории Тебердинского заповедника на высоте 2265 метров. К озеру и водопадам ходят как в пешие, так и в конные экскурсии. Маршрут считается несложным, занимает несколько часов. Вода в озере имеет насыщенный лазурный цвет, особенно красиво оно выглядит в ясную погоду. Прямо с заснеженных вершин гор в водоем падает водопад, что представляет собой невероятно живописное зрелище.

Марухское ущелье

Расположено в стороне от основных туристических маршрутов. Живописное ущелье длиной 60 км вполне могут преодолеть даже неопытные туристы под руководством опытного гида. Рельеф ущелья разнообразен – широкие речные долины сменяются отвесными крутыми скалами. Есть гроты, пещеры, небольшие реки и водопады. Растительность представляют, как хвойные густые леса, так и альпийские многотравные луга.