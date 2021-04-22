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30 главных достопримечательностей Архыза

30 главных достопримечательностей Архыза (1 фото)

Автор:
22 апреля 2021 09:01
Сообщество : Путешествия
Метки: Архыз   красота   отдых   природа   путешествие   фото   
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Небольшой поселок в горах – Архыз, завоевал любовь и популярность у туристов красотой первозданной природы Кавказских гор, а также мягким и комфортном климатом. Основная туристическая инфраструктура сосредоточена у горнолыжного курорта. Пользуются популярностью канатные дороги, поднимающие на горнолыжные склоны и смотровые площадки. Такой отдых рассчитан на людей, ценящих комфорт и хороший сервис.

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Метки: Архыз   красота   отдых   природа   путешествие   фото   
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Uron Час назад
Да, всё так и есть, всё очень красивое, но, простите за откровенность, засрано и намусорено по самое и дальше! Любой маломальский пригодный клочок земли и леса застроен или огорожен. Тех красот и спокойствия какие были в 80-90х годах прошлого века уже нет.
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