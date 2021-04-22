Как "Секреты" Бари Алибасова послали и стали "бит-квартетом"

Но Заблудовский вполне мог и не прийти на ту самую репетицию, и тот состав мог бы не сложиться, если бы не Бари Алибасов.



Тогда, в 1983 году Алибасов руководил группой «Интеграл», активно гастролирующей по всему СССР, делающей на сцене шоу и записывающей музыку для фильмов («Не бойся я с тобой», «Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты»). До окончательного ухода Бари Каримовича в попсу (образования группы «На-на») было ещё шесть лет. И совсем уж далеко было до того момента, когда Алибасов будет ассоциироваться не с музыкой, а с выпиванием жидкости, для пищевых целей совершенно не предназначенной.



А «Секрет» в составе Леонидов (гитара, рояль), Фоменко (гитара), Рубин (бас) и Мурашов (ударные) репетировал в аудитории Ленинградского института театра, музыки и кинематографии, студентами которого были первые трое. Иногда выступали, и на одном из выступлений их заметил Алибасов. У него возникла идея взять молодой артистичный коллектив под своё «крыло» — чтобы они выступали на концертах с «Интегралом», отдельным блоком.