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Как "Секреты" Бари Алибасова послали и стали "бит-квартетом"

Как "Секреты" Бари Алибасова послали и стали "бит-квартетом" (4 фото + 1 видео)

Автор:
22 апреля 2021 07:35
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Бари Алибасов   бит-квартет   секрет   
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20 апреля — день рождения группы «Секрет». Так сегодня везде пишут и поздравляют коллектив с 38-летием. Хотя это не совсем верная информация. На самом деле группа «Секрет» образовалась ещё в 1982 году, просто именно 20 апреля 1983 года к ним на репетицию впервые пришёл гитарист Андрей Заблудовский. Образовался «золотой» состав и появилось дополнительное название, не просто группа, а «Бит-квартет СЕКРЕТ».

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Метки: Бари Алибасов   бит-квартет   секрет   
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