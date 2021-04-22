Как "Секреты" Бари Алибасова послали и стали "бит-квартетом"

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20 апреля — день рождения группы «Секрет». Так сегодня везде пишут и поздравляют коллектив с 38-летием. Хотя это не совсем верная информация. На самом деле группа «Секрет» образовалась ещё в 1982 году, просто именно 20 апреля 1983 года к ним на репетицию впервые пришёл гитарист Андрей Заблудовский. Образовался «золотой» состав и появилось дополнительное название, не просто группа, а «Бит-квартет СЕКРЕТ».
Но Заблудовский вполне мог и не прийти на ту самую репетицию, и тот состав мог бы не сложиться, если бы не Бари Алибасов.
Тогда, в 1983 году Алибасов руководил группой «Интеграл», активно гастролирующей по всему СССР, делающей на сцене шоу и записывающей музыку для фильмов («Не бойся я с тобой», «Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты»). До окончательного ухода Бари Каримовича в попсу (образования группы «На-на») было ещё шесть лет. И совсем уж далеко было до того момента, когда Алибасов будет ассоциироваться не с музыкой, а с выпиванием жидкости, для пищевых целей совершенно не предназначенной.
А «Секрет» в составе Леонидов (гитара, рояль), Фоменко (гитара), Рубин (бас) и Мурашов (ударные) репетировал в аудитории Ленинградского института театра, музыки и кинематографии, студентами которого были первые трое. Иногда выступали, и на одном из выступлений их заметил Алибасов. У него возникла идея взять молодой артистичный коллектив под своё «крыло» — чтобы они выступали на концертах с «Интегралом», отдельным блоком.
Тогда, в 1983 году Алибасов руководил группой «Интеграл», активно гастролирующей по всему СССР, делающей на сцене шоу и записывающей музыку для фильмов («Не бойся я с тобой», «Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты»). До окончательного ухода Бари Каримовича в попсу (образования группы «На-на») было ещё шесть лет. И совсем уж далеко было до того момента, когда Алибасов будет ассоциироваться не с музыкой, а с выпиванием жидкости, для пищевых целей совершенно не предназначенной.
А «Секрет» в составе Леонидов (гитара, рояль), Фоменко (гитара), Рубин (бас) и Мурашов (ударные) репетировал в аудитории Ленинградского института театра, музыки и кинематографии, студентами которого были первые трое. Иногда выступали, и на одном из выступлений их заметил Алибасов. У него возникла идея взять молодой артистичный коллектив под своё «крыло» — чтобы они выступали на концертах с «Интегралом», отдельным блоком.
Бит-квартет “Секрет”. Ульяновская филармония. 8 ноября 1986 года. Фото из личного архива Владимира Ламзина. https://годы-и-люди.рф/entry/6838
*
Вот только песни, которые сочиняли «секретовцы», Бари Каримовича не устроили, и его условие было — смена репертуара. На эти слова барабанщик Алексей Мурашов заявил, что они не первый год в рок-музыке, и не надо их учить... Ну да, второй год — это, конечно, не первый...
С одной стороны, со стороны молодёжи слишком самонадеянно. Но они верили в себя и в свои песни. И в итоге достигли успеха без Бари.
*
Вот только песни, которые сочиняли «секретовцы», Бари Каримовича не устроили, и его условие было — смена репертуара. На эти слова барабанщик Алексей Мурашов заявил, что они не первый год в рок-музыке, и не надо их учить... Ну да, второй год — это, конечно, не первый...
С одной стороны, со стороны молодёжи слишком самонадеянно. Но они верили в себя и в свои песни. И в итоге достигли успеха без Бари.
Фоменко, Рубин, Мурашов, Леонидов
*
Так и не состоялся союз известного продюсера (хотя это слово тогда не употреблялось) и начинающих музыкантов. Кроме одного из них — басиста Дмитрия Рубина. Он всё-таки решил уйти к Алибасову.
Рубин стоял у самых истоков «Секрета», изначально они просто сочиняли с Леонидовым песни и пели их под гитару (это уже потом Фоменко подбил их на полноценную группу). Стихи, написанные им на музыку Леонидова, навсегда остались в истории «Секрета» — «Привет», «Алиса» и многие другие.
*
Так и не состоялся союз известного продюсера (хотя это слово тогда не употреблялось) и начинающих музыкантов. Кроме одного из них — басиста Дмитрия Рубина. Он всё-таки решил уйти к Алибасову.
Рубин стоял у самых истоков «Секрета», изначально они просто сочиняли с Леонидовым песни и пели их под гитару (это уже потом Фоменко подбил их на полноценную группу). Стихи, написанные им на музыку Леонидова, навсегда остались в истории «Секрета» — «Привет», «Алиса» и многие другие.
Леонидов и Рубин. Источник: https://vk.com/bk_secret
*
Правда, в «Интеграле» Рубин играл недолго — он переключился на литературное творчество (тексты песен, позже сценарии). Сейчас его уже нет в живых. Кстати, и «Интеграл», и «На-на» включили в свой репертуар песню «Привет» на стихи Рубина — значит, не такой уж плохой репертуар у «Секрета» был?
А «Секреты», оставшись без басиста, недолго горевали. Бас взял в руки Фоменко, а гитаристом стал Андрей Заблудовский. Оказаться в этой группе явно было его судьбой — ведь они были знакомы давно, с Фоменко он учился в одной музыкальной школе, а с Леонидовым дружил младший брат Заблудовского.
Так сложился «Бит-квартет СЕКРЕТ». С чем мы их и поздравляем!
*
Правда, в «Интеграле» Рубин играл недолго — он переключился на литературное творчество (тексты песен, позже сценарии). Сейчас его уже нет в живых. Кстати, и «Интеграл», и «На-на» включили в свой репертуар песню «Привет» на стихи Рубина — значит, не такой уж плохой репертуар у «Секрета» был?
А «Секреты», оставшись без басиста, недолго горевали. Бас взял в руки Фоменко, а гитаристом стал Андрей Заблудовский. Оказаться в этой группе явно было его судьбой — ведь они были знакомы давно, с Фоменко он учился в одной музыкальной школе, а с Леонидовым дружил младший брат Заблудовского.
Так сложился «Бит-квартет СЕКРЕТ». С чем мы их и поздравляем!
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Метки: Бари Алибасов бит-квартет секрет
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