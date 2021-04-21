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Исследовательский космический аппарат New Horizons преодолел очередной этап миссии в эти выходные

Исследовательский космический аппарат New Horizons преодолел очередной этап миссии в эти выходные (4 фото)

Автор:
21 апреля 2021 20:05
Сообщество : Наука
Метки: New Horizons   космос   наука   факты   
565
4
Напомним нашим читателям, что исследовательский космический аппарат New Horizons достиг окрестностей Плутона 14 июля 2015 года, став первым космическим аппаратом, исследовавшим эту карликовую планету.

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Метки: New Horizons   космос   наука   факты   
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11  комментариев
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6k
vitenok 6 часов назад
Вот это настоящая наука, настоящее достижение. Это, бл.ять, не вертолетик с кривой написанной программой, этим американцам можно гордиться, а нам по доброму завидовать. Инженерам, сделавшим это чудо, респект.
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27k
lem02 vitenok 6 часов назад
Вертолетик как бе на другой планете летает.
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43k
zloykoyot 6 часов назад
"К сожалению, аппарату New Horizons никогда не суждено стать аппаратом, удалившимся от Земли на самое большое расстояние. В этой области ему светит занять максимум пятое место в истории." С чего вдруг такие выводы?
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26k
MatveiVainrub Автор поста zloykoyot 5 часов назад
Имено это имел ввиду . Хватит ли ему топлива что бы из самой дальней от нас точки маякнуть на землю , что он сделал это .
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43k
zloykoyot MatveiVainrub 5 часов назад
Не, не хватит. Пионер-10 отработал почти 31 год и улетел на 82 с копейкой а.е. Вояджер-1 обогнал Пионер-10 ещё в 98 году и его работоспособность прикидывается до 25 года. Новые горизонты изначально имел меньше топлива на борту и имеет меньшую чем у Вояджеров скорость, так что в работоспособном состоянии он заведомо дальше не улетит.
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26k
MatveiVainrub Автор поста zloykoyot 5 часов назад
На самом то деле если задуматься 82-е астрономические еденицы это не так уж и далеко по космическим меркам . Однако это ахереть какой скачок для нашего вида .
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43k
zloykoyot MatveiVainrub 4 часа назад
Это вообще ничто по меркам космоса. До ближайшей к нам Проксимы Центавра 268 400 а.е., 4 с небольшим световых года. То есть это в 3 раза меньше соотношения глубины нашей самой суперглубокой скважины с диаметром Земли.
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2k
RALEXXX MatveiVainrub 4 часа назад
Первый «Пионер» был запущен в 1972г. Я ещё доклад делал по этому поводу на астрономии.
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