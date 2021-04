Вероятно, нам еще предстоит услышать массу нового об аппарате New Horizons в будущем. Аппарат обеспечивается энергией при помощи радиоизотопного термоэлектрического генератора, работающего на энергии ядерного распада, запасов топлива в котором хватит до конца 2030-х годов. Если аппарату удастся сохранить свою скорость, к тому моменту он более чем удвоит пройденное им расстояние и, в конечном счете, выйдет за пределы Солнечной системы.



Во время продолжающегося путешествия аппарат New Horizons будет проводить исследования тех объектов пояса Койпера, которые будут попадаться ему на пути. К сожалению, аппарату New Horizons никогда не суждено стать аппаратом, удалившимся от Земли на самое большое расстояние. В этой области ему светит занять максимум пятое место в истории.