Европа, конечно загнивает, но как вкусно пахнет

Приезжая в разные страны, лично я люблю пройтись по местным супермаркетам, чтобы посмотреть как и чем люди тут питаются. Но порой это занятие безрезультатное, как в Греции, где на мой взгляд, выбирать и покупать особо нечего. А вот в Португалии с этим дела обстоят гораздо лучше - полки здесь ломятся от самых разных товаров и цены вполне приятные. Поэтому я вам покажу часть ассортимента скромного сетевого супермаркета на окраине небольшого городка Обидуш.

0 Начнем с рыбы и других даров моря. Здесь с этим все в полном порядке, есть все

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0 Но главная фишка португальцев по части рыбы - это бакаляо, то есть, сушенная треска. Она здесь продается в любом виде, особенно впечатляют огромные сушенные туши

0 С консервами тут тоже все неплохо, это даже своеобразный местный специалитет, и по цене, конечно, хорошо, от 50 рублей за баночку сардин

0 С мясом в Португалии тоже все в порядке, свежая свинина от 160 рублей за кило

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0 Говядина тоже недорого, я брал себе вот такие розовые свежайшие кусочки эскалопа - объедение!

0 С колбасой тут тоже проблем нет. Не знаю про качество, но цены за круг разной копченой колбасы стартуют от 100 рублей на наши деньги. Почти все в пределах 160 рублей

0 Забавные мини бургеры

0 Огромные пакеты картофельной соломки

Португальские супермаркеты - низкие цены, море рыбы и мяса 0 Рис и продукты из него

0 Сыры



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Отдельная история с овощами и фруктами. Я был в Португалии зимой, а тут всего полно, много и экзотики, в каждом магазине, например, всегда продается папайя

0 В общем, португальские супермаркеты это рай для тех, кто хочет попробовать что-то местное и готов готовить сам.