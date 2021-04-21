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Европа, конечно загнивает, но как вкусно пахнет

Европа, конечно загнивает, но как вкусно пахнет (16 фото)

Автор:
21 апреля 2021 18:27
Метки: море   мясо   низкие   рыба   супермаркет   цены   
1358
16
Приезжая в разные страны, лично я люблю пройтись по местным супермаркетам, чтобы посмотреть как и чем люди тут питаются. Но порой это занятие безрезультатное, как в Греции, где на мой взгляд, выбирать и покупать особо нечего. А вот в Португалии с этим дела обстоят гораздо лучше - полки здесь ломятся от самых разных товаров и цены вполне приятные. Поэтому я вам покажу часть ассортимента скромного сетевого супермаркета на окраине небольшого городка Обидуш.
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Метки: море   мясо   низкие   рыба   супермаркет   цены   
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5k
Александр 3 часа назад
Туфта, не ведитесь!


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4k
tamin Час назад
Цены чуть дороже Москвы. Плюс минус. Но...за мясом надо ехать в Уругвай или новую Зеландию....
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2k
Frank Borman Час назад
Европа, конечно загнивает, но как вкусно пахнет

Недолго Европе осталось пахнуть. Скоро муслимы-беженцы наведут там свои порядки и она станет пахнуть, как Азия -как Афганистан, Пакистан, Бангладеш и т.д.
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10k
Максим Frank Borman Полчаса назад
когда?
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1k
SamSim Максим 10 минут назад
Над этим уже работают. Нет времени на раскачку.
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2k
Владимир 2 часа назад
в любом супермаркете в Греции все тоже самое...не голодают.
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11k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
"Говядина тоже недорого"
==============
Судя по указанному на упаковке весу и его стоимости - цена за кг в районе 10 евро.
900 с лишним за кг говядины - это, считаешь, недорого?
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39k
Прораб 2 часа назад
Пост фуфло. Ванятка Кемеров - МУДАК.
Единственное, что меня впечатлило в Европе, так это испанские мясные магазины

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4k
КремлеКот 2 часа назад
Если бы автор показал нам это лет 20 назад, тогда да, удивились бы. А сейчас этого добра и у нас навалом, даже в нашем среднем по размеру городе.
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1k
SamSim КремлеКот 9 минут назад
только купить может далеко не каждый.
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2k
V2.Smirnov 2 часа назад
В Португалии не был. Был в Польше, Германии, Испании. Всё как у нас. И 80% товаров одинаковых.
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2k
Виталий Касандров 2 часа назад
НУ если сушеную треску заменить воблой то ну прям местный Магнит.Хотя перебои с папайей у нас регулярные.
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3k
Tuskub 3 часа назад
И? ..не понял смысла поста.. И что?
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1.7M
Иван Кемеров Автор поста Tuskub 2 часа назад
И то.
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3k
Tuskub Иван Кемеров 2 часа назад
Доходчиво! ) Так же, как и пост!))
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27k
winergy2012 3 часа назад
Химические добавки конечно вкусные.С этим не поспоришь.
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378
Kulibin7 3 часа назад
У нас в-на периферии таких магазинов тыщща (ну с десяток
), а этого дерьмищща (как на фотках) немеряно. И что?
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8k
portmen77 3 часа назад
А скрепы где? Где я вас спрашиваю скрепы?! Где поддержка малого бизнеса, о которой сегодня говорил президент? Где выплаты беременным? Казаков в кадре нет, значит порядку нету! Причем здесь свинина, если нет порядку!
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6k
klop portmen77 Час назад
// Где выплаты беременным? //

Кто же тебя обрюхатил? Или тебя попьяни по кругу пустили?
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800
sedoisever portmen77 Полчаса назад
Уверяю вас, у них есть свои скрепы... И свои нытики, которые только и ноют про них.
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368
Гиперборей 3 часа назад
Куда ты ездишь Ваня? Сказочник...
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13k
KOSTELLO 3 часа назад
Ну и хорошо, значит с голоду не помрут
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40k
Александр 3 часа назад
Прямо как ОКЕЕ или ЛЕНТЕ офигеть !
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67k
InfoVoin 4 часа назад
Осталось только Баварским пивом затариться?
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1.7M
Иван Кемеров Автор поста InfoVoin 2 часа назад
Извини Малышь, я Гиннес люблю. Баварское - мимо кассы.
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−77
MaxVargar 4 часа назад
Вот не надо сказок рассказывать. Мы наверняка знаем из авторитетных источников, что у них глубочайший экономический кризис, безработица и полное отсутствие поддержки капиталистических государств
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2k
V2.Smirnov MaxVargar 2 часа назад
Почти. Вот прямо сейчас у них локдаун и попа для бизнеса. В отличии от нас.
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15k
Maks Es 4 часа назад
Цены два с половиной года назад. За это время мясо подорожало на 30%, рыба до 40%. На упаковке говядины срок хранения до января 2019.
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1.7M
Иван Кемеров Автор поста Maks Es 3 часа назад
Малышь, хамить даже не планировал. Если тебе не нравится моё обращение - Малышь - давай начну с бесполого обращения - уважаемый, дорогой друг.

Можно на ты?

Свинина 260 рублей. Говядина 440. Давай я не буду переписывать твой прайс- вполне российская цена. Кура у нас правда подорожала до 250 рублей за бескостную голень, но этом максимум.

Рыба у нас в двое (а то и больше) дороже.

И чего мы друг другу доказываем?????? Будь ласка, объясни.
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40k
Александр Maks Es 3 часа назад
цены как у нас тоже, только вот зарплаты не как у нас.
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27k
Snork Snorkoff Александр 2 часа назад
Португалия так-то страна нищая и аграрная. Средняя ЗП в 800 евров на руки, а цены кроме как на еду довольно кусачие.
ХЗ.. Лиссабон еще ничего, а шаг влево-право, нищета и разруха похлеще наших. Тепло разве что.
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32k
Йожык Иван Кемеров 2 часа назад
Сразу видно когда ты пишешь от себя, а когда просто вставляешь копипасту. Безграмотность тебя выдает с головой.
Я не против копипасты, сайт же нужно чем то наполнять, авторские посты не так часто выкладывают. Но то не значит что не нужно быть в теме того что выкладываешь. Или хотя добавляй в конце что вот дескать прочитал у кого то мне понравилось, на достоверность не претендую.
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15k
Maks Es Иван Кемеров 59 минут назад
Я обратил внимание на то, что цены нереально низкие. Продукты питания в Испании и Португалии сильно дорожают второй год подряд, ценники обновляются дважды в год. Апельсины, к примеру, дешевле 1 евро за кило нет вообще, притом, что сейчас сезон и пару лет назад ценник был 60 центов.
Правда, правительство рассказывает, что повышение индекса потребительских цен не выше 2-3% годовых, но это ложь. На продукты, все без исключения, цены растут. За год, к примеру, цены на растительное масло выросли на 20%, на соки на 15%, на крупы на 10% в среднем. Нет, может быть золото, персидские ковры и Бугатти и подешевели, я не в курсе...
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