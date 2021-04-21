Европа, конечно загнивает, но как вкусно пахнет

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Приезжая в разные страны, лично я люблю пройтись по местным супермаркетам, чтобы посмотреть как и чем люди тут питаются. Но порой это занятие безрезультатное, как в Греции, где на мой взгляд, выбирать и покупать особо нечего. А вот в Португалии с этим дела обстоят гораздо лучше - полки здесь ломятся от самых разных товаров и цены вполне приятные. Поэтому я вам покажу часть ассортимента скромного сетевого супермаркета на окраине небольшого городка Обидуш.
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Но главная фишка португальцев по части рыбы - это бакаляо, то есть, сушенная треска. Она здесь продается в любом виде, особенно впечатляют огромные сушенные туши
С консервами тут тоже все неплохо, это даже своеобразный местный специалитет, и по цене, конечно, хорошо, от 50 рублей за баночку сардин
С колбасой тут тоже проблем нет. Не знаю про качество, но цены за круг разной копченой колбасы стартуют от 100 рублей на наши деньги. Почти все в пределах 160 рублей
Сыры
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Отдельная история с овощами и фруктами. Я был в Португалии зимой, а тут всего полно, много и экзотики, в каждом магазине, например, всегда продается папайя
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Отдельная история с овощами и фруктами. Я был в Португалии зимой, а тут всего полно, много и экзотики, в каждом магазине, например, всегда продается папайя
В общем, португальские супермаркеты это рай для тех, кто хочет попробовать что-то местное и готов готовить сам.
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Недолго Европе осталось пахнуть. Скоро муслимы-беженцы наведут там свои порядки и она станет пахнуть, как Азия -как Афганистан, Пакистан, Бангладеш и т.д.
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Судя по указанному на упаковке весу и его стоимости - цена за кг в районе 10 евро.
900 с лишним за кг говядины - это, считаешь, недорого?
Единственное, что меня впечатлило в Европе, так это испанские мясные магазины
Кто же тебя обрюхатил? Или тебя попьяни по кругу пустили?
Можно на ты?
Свинина 260 рублей. Говядина 440. Давай я не буду переписывать твой прайс- вполне российская цена. Кура у нас правда подорожала до 250 рублей за бескостную голень, но этом максимум.
Рыба у нас в двое (а то и больше) дороже.
И чего мы друг другу доказываем?????? Будь ласка, объясни.
ХЗ.. Лиссабон еще ничего, а шаг влево-право, нищета и разруха похлеще наших. Тепло разве что.
Я не против копипасты, сайт же нужно чем то наполнять, авторские посты не так часто выкладывают. Но то не значит что не нужно быть в теме того что выкладываешь. Или хотя добавляй в конце что вот дескать прочитал у кого то мне понравилось, на достоверность не претендую.
Правда, правительство рассказывает, что повышение индекса потребительских цен не выше 2-3% годовых, но это ложь. На продукты, все без исключения, цены растут. За год, к примеру, цены на растительное масло выросли на 20%, на соки на 15%, на крупы на 10% в среднем. Нет, может быть золото, персидские ковры и Бугатти и подешевели, я не в курсе...