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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
21 апреля 2021 09:45
Метки: Юмор   картинки   приколы   
5360
25
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения

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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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22  комментария
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2k
Дмитрий ! 6 часов назад
GPS трек из -под земли? Ну -ну.
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39
Воспитанный Ксеноморф 21 минуту назад
Комментарий к фото
Про Галкина правдоподобнее было бы
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2k
Иван Петров Полчаса назад
Комментарий к фото
но ведь под землей gps не работает
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1k
Владислав Степанов Иван Петров 2 минуты назад
Комментарий к фото
Мой телефон с тобой кардинально не согласен
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5k
hairov Час назад
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22k
Владимир 2 часа назад
Комментарий к фото
На кефире?
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5k
_Qwert82_ Владимир 6 минут назад
Комментарий к фото
Тут встречается третий вариант, на сметане с уксусом, или лимонной кислотой.
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184
Дедуля 2 часа назад
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Ты спишь со свиньей?
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17k
Anna 5 часов назад
Комментарий к фото
лапки же
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11k
Хью́берт 6 часов назад
Рискну предположить, что это для вечернего платья, ну скажем выйти подушать свежим воздухом и не мёрзнуть.
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17k
Anna Хью́берт 4 часа назад
вы представляете, что будет с прической после этого. так что нет, ваше предположение неверно, просто дизайнер херней страдает
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20k
hebpat Хью́берт 4 часа назад
да они и на ноги налезут
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12k
Иван Anna 2 часа назад
причёска на груди, чтоль?
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36k
dima423 7 часов назад
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ну а че, где нибудь на выставке современного искусства такую инсталляцию вполне могли бы прикупить за пару тройку сотен тысяч баксов)
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49k
alertol dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
Открою вам секрет, покупается такое только в нескольких случаях
- чтоб отмыть деньги (даёшь посреднику бабки и сам у себя покупаешь)
- покупка нелегальных вещей (оружие наркота итд) т.е покупаешь как бы легально картину, а в придачу получаешь кило героина (чтоб у продавца были чистые отмытые деньги)
- махинации с налогами (несколько схем бывает в зависимости от страны)
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7k
Самка Хорька 8 часов назад
А потом идёт собирать вещи в чемодан, приговаривая "Да нах@й надо, - жизнь дороже".
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7k
Самка Хорька Regerald 7 часов назад
Эт да, у самой два хвоста))
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17k
Anna Самка Хорька 4 часа назад
с алиэкспресс?
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20k
hebpat Самка Хорька 4 часа назад
зрачок увеличивается потому что он повернулся от света и теперь смотрит в темноту, а не от того что он там что-то увидел что-то невероятное
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7k
Самка Хорька Anna 38 минут назад
Ага, чёрный и белый, - меняю по настроению
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Самка Хорька hebpat Полчаса назад
Кэпушка, моё почтение
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