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Человек, нарисовавший Новый Год!

Человек, нарисовавший Новый Год! (7 фото)

Автор:
21 апреля 2021 07:44
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: история   люди   память   
308
7
Художник Владимир Иванович Зарубин.
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Метки: история   люди   память   
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5  комментариев
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398
С того Берега моря 2 часа назад
Замечательные, красивые,добрые открытки !!!
Вернулся в детво на несколько минут.
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12k
Kost 14 минут назад
Вспомнилось, как выбирал кому какую открытку подписывать на НГ. А надо было отправлять заранее, кому то даже очень заранее. То ли дело сейчас, копировать вставить, в перерыве отмечания за столом (сарказм).
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5k
ваня панкин 42 минуты назад
вот пожалуй один из самых полных каталогов художника на сегодняшний день...
https://kvaclub.ru/hobby/zarubin/https://kvaclub.ru/hobby/zarubin/
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210
Серега Час назад
Очень,очень,очень и очень странно и весьма приятно,что не очередной еврей.
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572
Рафаэль 2 часа назад
Многие перерисовывали эти прекрасные открытки в школе!!!
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