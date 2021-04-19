Французская полиция расследует международную Lego-мафию

Но кто же скупает эти игрушки на черном рынке? Дети или прожженные мафиози, которые не наигрались в детстве? Хотите верьте, хотите нет, но люди по всему миру инвестируют в конструкторы Lego или просто играют с ними — а то и оба варианта сразу.

«У Lego довольно много взрослых поклонников. Из-за этого сейчас существует огромный рынок Lego», —говорит Крис Маллой, коллекционер Lego и глава сайта Brothers Brick.

За последний год этот рынок только вырос, подтвердил другой специалист по Lego, Гербен ван Ийкен. По его словам, это связано с пандемией COVID-19.

«Инвестиции в эти конструкторы — не новая практика, но этот нишевый рынок достиг новых высот в пандемию. Люди проводят больше времени дома из-за ограничений, и рынок игрушек резко вырос», — сказал ван Ийкен.

Причем Lego – удовольствие не из дешевых. Наборы и так довольно дорогие, а маркетинговая политика Lego Group приводит к резкому росту цен.

«Обычно Lego выпускает продукты, которые доступны в течение нескольких лет, а затем компания постепенно выводит их, — пояснил Маллой. — Если посмотреть на старые наборы, которые больше не производятся, можно увидеть, что к их первоначальной стоимости прибавляется коллекционная ценность, и их цена может достигать тысяч долларов».

В качестве примера Маллой привел набор Café Corner Lego, который был выпущен в 2007 году и стоил тогда около 150 долларов. После исчезновения из магазинов набор в оригинальной упаковке теперь может стоить до 2500 долларов.

Однако это касается не только наборов. Даже отдельные детали Lego могут продаваться по невероятно высокой цене — а ведь это, по сути, просто крошечный кусок пластика.