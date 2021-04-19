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Французская полиция расследует международную Lego-мафию

Французская полиция расследует международную Lego-мафию (3 фото)

Автор:
19 апреля 2021 15:47
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: конструктор lego   лего   мафия   новости   организованная преступность   черный рынок   
608
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Чем только не торгуют на черном рынке — наркотиками, оружием, криминальными услугами, конструкторами Lego… Так, секундочку. Что?

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: конструктор lego   лего   мафия   новости   организованная преступность   черный рынок   
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1  комментарий
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Alex 2 часа назад
Я тоже в Lego играю.
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