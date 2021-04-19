Французская полиция расследует международную Lego-мафию

Чем только не торгуют на черном рынке — наркотиками, оружием, криминальными услугами, конструкторами Lego… Так, секундочку. Что?
Да, это не шутка. Французская полиция возбудила дело против международной преступной сети, которая занимается торговлей крадеными конструкторами Lego.
В июне прошлого года полицейские поймали с поличным трех граждан Польши — двух мужчин и женщину, — когда они выносили конструкторы из магазина игрушек в Ивелине. Троица призналась, что они входят в преступную группировку, специализирующуюся на краже Lego.
Оказалось, что существует настоящая Lego-мафия, чья преступная деятельность заключается в краже конструкторов и их продаже как законными, так и нелегальными путями. Хотелось бы взглянуть на крестного отца этой операции!
«[Преступники] приезжают во Францию, заселяются в отеле в районе Парижа, совершают налеты на магазины игрушек, после чего возвращаются в Польшу, чтобы продать свои трофеи», — пояснил французский полицейский.
Но кто же скупает эти игрушки на черном рынке? Дети или прожженные мафиози, которые не наигрались в детстве? Хотите верьте, хотите нет, но люди по всему миру инвестируют в конструкторы Lego или просто играют с ними — а то и оба варианта сразу.
«У Lego довольно много взрослых поклонников. Из-за этого сейчас существует огромный рынок Lego», —говорит Крис Маллой, коллекционер Lego и глава сайта Brothers Brick.
За последний год этот рынок только вырос, подтвердил другой специалист по Lego, Гербен ван Ийкен. По его словам, это связано с пандемией COVID-19.
«Инвестиции в эти конструкторы — не новая практика, но этот нишевый рынок достиг новых высот в пандемию. Люди проводят больше времени дома из-за ограничений, и рынок игрушек резко вырос», — сказал ван Ийкен.
Причем Lego – удовольствие не из дешевых. Наборы и так довольно дорогие, а маркетинговая политика Lego Group приводит к резкому росту цен.
«Обычно Lego выпускает продукты, которые доступны в течение нескольких лет, а затем компания постепенно выводит их, — пояснил Маллой. — Если посмотреть на старые наборы, которые больше не производятся, можно увидеть, что к их первоначальной стоимости прибавляется коллекционная ценность, и их цена может достигать тысяч долларов».
В качестве примера Маллой привел набор Café Corner Lego, который был выпущен в 2007 году и стоил тогда около 150 долларов. После исчезновения из магазинов набор в оригинальной упаковке теперь может стоить до 2500 долларов.
Однако это касается не только наборов. Даже отдельные детали Lego могут продаваться по невероятно высокой цене — а ведь это, по сути, просто крошечный кусок пластика.
«Детали Lego действительно пользуются большим спросом. Существует несколько сайтов, которые полностью посвящены продаже отдельных деталек à la carte», — подтвердил Маллой.
Однако на рынке штучных деталей не так много криминальной активности. Чтобы выручить хорошую цену за деталь Lego, нужен определенный уровень познаний в этой области. У большинства воров Lego этого нет — ведь они занимаются этим только ради легкой наживы.
Поэтому неудивительно, что тех, кто хочет быстро заработать, привлекают именно старые наборы Lego. «Lego – это очень дорогой товар, особенно относительно его размера. И потому это очень хорошая мишень для воров, поскольку этот товар очень легко перепродать», — сказал Маллой.
В отличие от многих других дорогих товаров, наборы Lego не имеют серийных номеров или какой-либо другой метки, по которой конкретный набор можно было бы идентифицировать. По словам Маллоя, именно это позволяет ворам легко красть их и перепродавать.
«Мы регулярно видим сообщения о краже наборов Lego в довольно крупных масштабах. Я читаю новости об этом каждые шесть месяцев, — объяснил Маллой. — Рядовой покупатель действительно никак не может узнать, был ли украден товар, который он хочет купить, или это просто чей-то рождественский подарок, который оказался не нужен».
Воры не особо разборчивы в том, откуда им брать Lego-наборы. Хотя, по словам Маллоя, они в основном сосредотачиваются на розничных магазинах, французская полиция сочла необходимым предупредить родителей о возможных кражах со взломом.
«Конечно, есть и сообщения о том, что воры выбирают своей целью частных лиц, людей, у которых есть большие коллекции», — сказал Маллой. — Но чаще всего они нацелены на розничные магазины. Такую кражу проще провернуть, и намного легче продавать новые товары, а не бывшие в употреблении».
И все же, если у вас в доме есть дети, которые увлекаются конструкторами Lego, лучше несколько раз проверить, точно ли вы заперли дверь на ночь.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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