Автор:
18 апреля 2021 22:45
Подборка интересных исторических ретро фотографий из прошлого.
3.
Статуя Христа-Искупителя в стадии строительства, Рио-де-Жанейро, Бразилия 1931 год
4.
Одри Хепберн и её олененок Пиппин, 1959 г.
5.
Джонни Депп и Кейт Мосс. 1994 год
7.
Стамбульский таксист. Турция, 1980-е
8.
Тренажер для парашютистов, а после аттракцион для всех желающих, Нью-Йорк, 1943 год
10.
Дышим чистым кислородом
11.
Лондонское такси, с газовыми баллонами на крыше, 1940 год
12.
Так выглядели салоны самолётов в 30-х годах
13.
Компьютерный зал 60-х
14.
Арнольд Шварценеггер и Guns 'n Roses, начало 90-х
15.
Румер, дочь Брюса Уиллиса, поделилась архивным фото со съёмок «Крепкого орешка»
16.
Рассовая сегрегация в тюрьмах Америки. 1963 г.
17.
Разрыв между поколениями на Кингс-роуд, Лондон, 1965 год
18.
Робин Уильямс предлагает туалетный рулон скульптуре "Мыслитель", 90-е
19.
Стив Возняк и Стив Джобс с компьютeром Apple I
20.
Врач оказывает помощь перевозбудившимся фанаткам во время концерта The Beatles, США, 1964 год
21.
Рыбаки на фоне еще не достроенного моста Золотые Ворота, Сан-Франциско 1930 год
22.
Женщина демонстрирует приём Джиу-джитсу. 1936 год
23.
Ремонт автомобиля всей семьей, 1940-е
24.
Первый всесоюзный конкурс красоты Мисс СССР, 1989 год
25.
Двухэтажный монорельс с открытой верхней площадкой, Калифорния, 1950 год
26.
Милла Йовович. 1994 год
27.
Таймс-сквер, Нью-Йорк, 1911 г.
28.
Мини-юбка, сентябрь 1956 года
29.
Гидросамолёт Мартин 130 Clipper и автомобиль Chrysler Airflow. США, 1937 г.
30.
ВАЗ–2101 на выставке Британского международного автосалона, Великобритания, 1980 год
31.
В гостях у Дональда Трампа, 1987 год
32.
Citroën DS, Париж 1967
33.
Брэд Питт на рыбалке в Монтане (США). 1992 год
34.
Конкорд 001 на фоне затмения, Северная Африка, 30 июня 1973 года
35.
Первая леди США и фотомодель Мелания Трамп, 2001 г.
36.
26-летний Альберт Эйнштейн. 1905 год
37.
Кортни Кокс, 1989 год
38.
Речная прогулка, Париж. 1949 г.
39.
19-летний Энрике Иглесиас на пляже, 1989 год
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Как же пиарят этого хитрожопого жидка. Не проходят и дня, чтобы не вылокладывали фото этого гениальнейшего гения. В конечном счете, кроме теории относительности, он больше ничего и не создал. Да и насчет нее, есть много статей в Интернете, что ее он стырил у других людей, будучи работником бюро патентов в Швейцарии. Или что ее придумала его первая жена Марич.
В СССР были физики, на голову выше этого гениального гения. Ландау, Капица, Арцимович, Сахаров, Харитон - ученые мирового уровня. Кто о них сейчас говорит на Западе?
Кроме ?) Он - автор более 300 научных работ по физике, а также около 150 книг и статей в области истории и философии науки, публицистики и других.
Он разработал несколько монументальных физических теорий:
1) Специальная теория относительности (1905). В её рамках закон взаимосвязи массы и энергии: E = mc^2
2) Общая теория относительности (1907- 1916).
3) Квантовая теория фотоэффекта (Нобелевская премия).
4) Квантовая теория теплоёмкости.
5) Квантовая статистика Бозе - Эйнштейна.
6) Статистическая теория броуновского движения, заложившая основы теории флуктуаций.
7) Теория индуцированного излучения.
8) Теория рассеяния света на термодинамических флуктуациях в среде.
Он также предсказал гравитационные волны и "квантовую телепортацию", предсказал и измерил гиромагнитный эффект Эйнштейна - де Хааза. С 1933 года работал над проблемами космологии и единой теории поля.
Эйнштейну принадлежит решающая роль в популяризации и введении в научный оборот новых физических концепций и теорий. В первую очередь это относится к пересмотру понимания физической сущности пространства и времени и к построению новой теории гравитации взамен ньютоновской.
Эйнштейн также, вместе с Планком, заложил основы квантовой теории. Эти концепции, многократно подтверждённые экспериментами, образуют фундамент современной физики.
Меланья всё таки красивая баба. Донни знает толк в женщинах.
А вот эта картинка:
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