FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Участницы ню-фотосессии рассказали о мучениях в дубайской тюрьме (2 фото + видео) Участницы ню-фотосессии рассказали о мучениях в дубайской тюрьме... Что российские женщины делали на дачах в эти выходные Что российские женщины делали на дачах в эти выходные 15 доказательств, что жизнь с котейками - цирк бесплатный 15 доказательств, что жизнь с котейками - цирк бесплатный В сети появились кадры взлёта ракеты, снятые через иллюминатор самолёта В сети появились кадры взлёта ракеты, снятые через иллюминатор... «Неужели я буду таким счастливым человеком, что смогу играть эту великую роль?» «Неужели я буду таким счастливым человеком, что смогу играть эту... Как сложилась судьба Арниса Лицитиса, "русского" латыша в советском кино, сыгравший более 100 ролей Как сложилась судьба Арниса Лицитиса, "русского" латыша в... Первый фантазер на районе Первый фантазер на районе Минус четыре колеса: поучительное видео о вреде быстрых покатушек Минус четыре колеса: поучительное видео о вреде быстрых покатушек Гифки Гифки Почему чукчи меняются женами? Почему чукчи меняются женами? 8 интересных фактов о фильме «Весна на Заречной улице» 8 интересных фактов о фильме «Весна на Заречной улице» Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Мать-кошка против трёх собак Мать-кошка против трёх собак Наш Георгий! Наш Георгий! Стаффордширский терьер спас шпица от утопления в бассейне Стаффордширский терьер спас шпица от утопления в бассейне Как сложилась судьба "Жеглова и Шарапова" в реальной жизни Как сложилась судьба "Жеглова и Шарапова" в реальной жизни Маленький котёнок, которого хотели усыпить, спасён волонтерами Маленький котёнок, которого хотели усыпить, спасён волонтерами Вот такими были первые в мире спортивные тренажеры Вот такими были первые в мире спортивные тренажеры Мать MP3 Мать MP3
Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
18 апреля 2021 22:45
Метки: история   ретро   фото   
1226
40
Подборка интересных исторических ретро фотографий из прошлого.
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: история   ретро   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
9
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
2k
Frank Borman 9 часов назад
36. 26-летний Альберт Эйнштейн. 1905 год

Как же пиарят этого хитрожопого жидка. Не проходят и дня, чтобы не вылокладывали фото этого гениальнейшего гения. В конечном счете, кроме теории относительности, он больше ничего и не создал. Да и насчет нее, есть много статей в Интернете, что ее он стырил у других людей, будучи работником бюро патентов в Швейцарии. Или что ее придумала его первая жена Марич.
В СССР были физики, на голову выше этого гениального гения. Ландау, Капица, Арцимович, Сахаров, Харитон - ученые мирового уровня. Кто о них сейчас говорит на Западе?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
8k
Владимир Frank Borman 8 часов назад
"кроме теории относительности, он больше ничего и не создал"

Кроме ?) Он - автор более 300 научных работ по физике, а также около 150 книг и статей в области истории и философии науки, публицистики и других.

Он разработал несколько монументальных физических теорий:
1) Специальная теория относительности (1905). В её рамках закон взаимосвязи массы и энергии: E = mc^2
2) Общая теория относительности (1907- 1916).
3) Квантовая теория фотоэффекта (Нобелевская премия).
4) Квантовая теория теплоёмкости.
5) Квантовая статистика Бозе - Эйнштейна.
6) Статистическая теория броуновского движения, заложившая основы теории флуктуаций.
7) Теория индуцированного излучения.
8) Теория рассеяния света на термодинамических флуктуациях в среде.

Он также предсказал гравитационные волны и "квантовую телепортацию", предсказал и измерил гиромагнитный эффект Эйнштейна - де Хааза. С 1933 года работал над проблемами космологии и единой теории поля.

Эйнштейну принадлежит решающая роль в популяризации и введении в научный оборот новых физических концепций и теорий. В первую очередь это относится к пересмотру понимания физической сущности пространства и времени и к построению новой теории гравитации взамен ньютоновской.

Эйнштейн также, вместе с Планком, заложил основы квантовой теории. Эти концепции, многократно подтверждённые экспериментами, образуют фундамент современной физики.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
970
ВазгенСемёнович 3 минуты назад
Посмотрел фото, чето смотивировался суетиться, пойду потренируюсь и дела поделаю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
fthjthjtjhj 56 минут назад
мелания та ещё шлюшня ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
RaiJu fthjthjtjhj 16 минут назад
Но красивая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
970
ВазгенСемёнович fthjthjtjhj 5 минут назад
Да кому твоё мнение интересно, а для этой шлюшни ты вообще тля, незаметная, бесполезная и никчемная.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
fthjthjtjhj ВазгенСемёнович Полминуты назад
пшол в х-уй , пид-дер под-залупный ... твой мамин рот е -бал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
ss 8 часов назад
Моника - вне конкурса.
Меланья всё таки красивая баба. Донни знает толк в женщинах.
А вот эта картинка:


похожа на:
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Участницы ню-фотосессии рассказали о мучениях в дубайской тюрьме (2 фото + видео) Участницы ню-фотосессии рассказали о мучениях в дубайской тюрьме (2 фото + видео) 26 посмертных масок известных исторических личностей 26 посмертных масок известных исторических личностей Семья убрала старый ковер и нашла под ним игру «Монополия» Семья убрала старый ковер и нашла под ним игру «Монополия» Немцы на Первой мировой: уникальные цветные фото Немцы на Первой мировой: уникальные цветные фото В Мексике дети взялись за оружие, чтобы противостоять наркокартелю В Мексике дети взялись за оружие, чтобы противостоять наркокартелю Коллекционер почистил 23 тысячи молочных бутылок Коллекционер почистил 23 тысячи молочных бутылок
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3642030



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Архивные и ранее неизданные кадры с мировыми знаменитостями
3
48
Архивные и ранее неизданные кадры с мировыми знаменитостями
Оказывается, я всю жизнь неправильно варил кукурузу. Ну ё-маё
104
162
Оказывается, я всю жизнь неправильно варил кукурузу. Ну ё-маё
﻿
Набирающие популярность
600 дронов посвятили картину ван Гогу
0
3
600 дронов посвятили картину ван Гогу
Поматросил и бросил: девушка требует арестовать принца Гарри за обман
0
15
Поматросил и бросил: девушка требует арестовать принца Гарри за обман
Участницы ню-фотосессии рассказали о мучениях в дубайской тюрьме (2 фото + видео)
Участницы ню-фотосессии рассказали о мучениях в дубайской тюрьме (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Веганы - само зло, кушайте мясо
0
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#СССР#факты#сша#прикольные#сарказм.#забавно#приколы#фотографии
#фото#Россия#кино#Фотографии.#комментарии#прикол#дети#идеи#ретро#на различный вкус
#история#люди#картинки#подборка#сатира#красота#животные#позитив#смешные#суд

На что жалуетесь?

Вернуться