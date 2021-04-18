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Санкт-Петербург - Ленинград, было/стало

Санкт-Петербург - Ленинград, было/стало (23 фото)

Автор:
18 апреля 2021 20:51
Метки: Россия   СССР   Санкт - Петербург   Фотографии.   интересно   история   ленинград   
380
23
Небольшое количество фотосравнений.
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Источник:

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Метки: Россия   СССР   Санкт - Петербург   Фотографии.   интересно   история   ленинград   
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FatmanAlex 6 часов назад
Обожаю Питер
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Собака-улыбака! 5 часов назад
Родные места! Спасибо! очень интересно.
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10k
Alexey Muhin 5 часов назад
Очень хорошая публикация о моём родном городе!!!
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Лехахуторской 5 часов назад
В Питере классно летом в теплую, солнечную погоду. В 2019 году был, в июне, повезло, была чудесная погода.
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