Санкт-Петербург - Ленинград, было/стало

3.

Ну а к 1962 году поняли, что это отличное место для постройки концертного зала.



В строках стихотворения «Остановка в пустыне» И. Бродского есть упоминания:

«Теперь так мало греков в Ленинграде,

что мы сломали Греческую церковь,

дабы построить на свободном месте

концертный зал.

...

В церковный садик въехал экскаватор

с подвешенной к стреле чугунной гирей.

И стены стали тихо поддаваться.

...

И как-то в поздний час

сидел я на развалинах абсиды.

В провалах алтаря зияла ночь.

И я - сквозь эти дыры в алтаре -

смотрел на убегавшие трамваи,

на вереницу тусклых фонарей.»



А концертный зал, судя по отзывам, хороший получился...