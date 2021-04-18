Санкт-Петербург - Ленинград, было/стало

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Небольшое количество фотосравнений.
1.
1900/2021
Лиговский проспект, 8. Детская больница принца Ольденбургского - Больница Раухфуса. Была построена в 1869 году и стала первой детской больницей в Петербурге.
Лиговский проспект, 8. Детская больница принца Ольденбургского - Больница Раухфуса. Была построена в 1869 году и стала первой детской больницей в Петербурге.
2.
1891/2021
Лиговский проспект, 6.
На месте концертного зала «Октябрьский» оказывается когда-то стояла греческая церковь.
Издавна в Санкт-Петербурге проживали греки. Из-за своей малой численности община долгое время не могла добиться разрешения на постройку собственной церкви.
Но к концу 1850-х гг с постепенным ростом численности греков возможность построить отдельную церковь всё-таки была предоставлена и место выделено. К 1865 году Греческая церковь Святого Димитрия Солунского была построена - все довольны.
К 1939 году церковь была закрыта - здесь разместили военно-учебный пункт.
Уже во время войны в здание попала бомба, она пробила купол и осталась лежать внутри не взорвавшись. Все это хозяйство огородили и забыли на долгое время.
Лиговский проспект, 6.
На месте концертного зала «Октябрьский» оказывается когда-то стояла греческая церковь.
Издавна в Санкт-Петербурге проживали греки. Из-за своей малой численности община долгое время не могла добиться разрешения на постройку собственной церкви.
Но к концу 1850-х гг с постепенным ростом численности греков возможность построить отдельную церковь всё-таки была предоставлена и место выделено. К 1865 году Греческая церковь Святого Димитрия Солунского была построена - все довольны.
К 1939 году церковь была закрыта - здесь разместили военно-учебный пункт.
Уже во время войны в здание попала бомба, она пробила купол и осталась лежать внутри не взорвавшись. Все это хозяйство огородили и забыли на долгое время.
×
3.
Ну а к 1962 году поняли, что это отличное место для постройки концертного зала.
В строках стихотворения «Остановка в пустыне» И. Бродского есть упоминания:
«Теперь так мало греков в Ленинграде,
что мы сломали Греческую церковь,
дабы построить на свободном месте
концертный зал.
...
В церковный садик въехал экскаватор
с подвешенной к стреле чугунной гирей.
И стены стали тихо поддаваться.
...
И как-то в поздний час
сидел я на развалинах абсиды.
В провалах алтаря зияла ночь.
И я - сквозь эти дыры в алтаре -
смотрел на убегавшие трамваи,
на вереницу тусклых фонарей.»
А концертный зал, судя по отзывам, хороший получился...
В строках стихотворения «Остановка в пустыне» И. Бродского есть упоминания:
«Теперь так мало греков в Ленинграде,
что мы сломали Греческую церковь,
дабы построить на свободном месте
концертный зал.
...
В церковный садик въехал экскаватор
с подвешенной к стреле чугунной гирей.
И стены стали тихо поддаваться.
...
И как-то в поздний час
сидел я на развалинах абсиды.
В провалах алтаря зияла ночь.
И я - сквозь эти дыры в алтаре -
смотрел на убегавшие трамваи,
на вереницу тусклых фонарей.»
А концертный зал, судя по отзывам, хороший получился...
4.
1905 год.
Рядом есть ещё одно интересное здание. Лиговский проспект, 4.
Главное здание Евангелической женской больницы с церковью 1869-1871 гп.
Рядом есть ещё одно интересное здание. Лиговский проспект, 4.
Главное здание Евангелической женской больницы с церковью 1869-1871 гп.
5.
В настоящее время комплекс зданий на этой территории - «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний».
6.
1914/2021
Мальцевский (Некрасовский) рынок. Ул. Некрасова, 52.
Рынок на этом месте появился ещё в 1914 году благодаря купцу Ивану Мальцеву. В советский период рынок назывался Некрасовским - по улице, на которой располагался.
Мальцевский (Некрасовский) рынок. Ул. Некрасова, 52.
Рынок на этом месте появился ещё в 1914 году благодаря купцу Ивану Мальцеву. В советский период рынок назывался Некрасовским - по улице, на которой располагался.
7.
1963/2021
Старый рынок проработал до середины 1950-х. После «реконструкции» появилось это “стеклоблочное” здание.
Старый рынок проработал до середины 1950-х. После «реконструкции» появилось это “стеклоблочное” здание.
8.
1928/2021
Церковь во имя Французской Божией Матери (Лурдской). Ковенский пер., 7. Церковь была построена в 1909 году на пожертвования французов-католиков.
На старом фото запечатлены похороны архитектора Леонтия Николаевича Бенуа, он, кстати, выполнял первоначальное проектирование этой церкви.
Церковь во имя Французской Божией Матери (Лурдской). Ковенский пер., 7. Церковь была построена в 1909 году на пожертвования французов-католиков.
На старом фото запечатлены похороны архитектора Леонтия Николаевича Бенуа, он, кстати, выполнял первоначальное проектирование этой церкви.
9.
1944/2021
Улица Маяковского, 11.
Бывший доходный дом князей Голицыных 1829 гп. Во время войны был разрушен немецкой авиабомбой. Восстановлен в 1951 году.
Улица Маяковского, 11.
Бывший доходный дом князей Голицыных 1829 гп. Во время войны был разрушен немецкой авиабомбой. Восстановлен в 1951 году.
14.
1949-50/2021
Ул. Рубинштейна, 23.
В источнике фото упомянуто о том, что мальчик на санках - Сергей Довлатов, он жил в этом доме (квартира 34).
Ул. Рубинштейна, 23.
В источнике фото упомянуто о том, что мальчик на санках - Сергей Довлатов, он жил в этом доме (квартира 34).
16.
1901/2021
Раньше на его месте стоял более классический дом, точнее два дома, братьев Берниковых.
Раньше на его месте стоял более классический дом, точнее два дома, братьев Берниковых.
17.
1932-1941
Ул. Рубинштейна, 7. Дом, получивший прозвище «Слеза социализма».
Это конструктивистский дом-коммуна для инженеров и писателей 1931 гп.
Дом оказался неудобным для проживания, а по некоторым упоминаниям ещё и некачественным - протечки изнутри и подтёки снаружи - поэтому «Слеза...)
В 60-е была осуществлена перепланировка дома. Теперь в квартирах есть ванны и санузлы.
Ул. Рубинштейна, 7. Дом, получивший прозвище «Слеза социализма».
Это конструктивистский дом-коммуна для инженеров и писателей 1931 гп.
Дом оказался неудобным для проживания, а по некоторым упоминаниям ещё и некачественным - протечки изнутри и подтёки снаружи - поэтому «Слеза...)
В 60-е была осуществлена перепланировка дома. Теперь в квартирах есть ванны и санузлы.
19.
1931/2021
Лиговский проспект. Оказывается сквозь здание известной гостиницы «Октябрьская» когда-то ходил трамвай.
Сквозь арки со стороны Лиговского проспекта пути проходили по 1-й Советской улице.
Лиговский проспект. Оказывается сквозь здание известной гостиницы «Октябрьская» когда-то ходил трамвай.
Сквозь арки со стороны Лиговского проспекта пути проходили по 1-й Советской улице.
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