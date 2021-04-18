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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
18 апреля 2021 11:34
Метки: Юмор   картинки   приколы   
1694
25

Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения

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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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43k
zloykoyot 2 часа назад
Круто. Только один вопрос - это Италию перетащили в Долину Монументов в штате Юта или долину в Италию?
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7k
Саша Смирнов Полчаса назад
Комментарий к фото
Если полно времени и нечем заняться, можно и потроллить. И на отсутствующие часы посмотреть, и у полицейских время спросить. Главное, чтобы поверили, что "стоит проверить на наркотики". А потом время аттракциона. Они проверяют, а ты чист.
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7k
Саша Смирнов Полчаса назад
Комментарий к фото
Элементарно. По сильным ритмичным сжатиям в "звезде" и сопутствующим телодвижениям женщины. Вопли и стоны - не показатель.
Если чел не в курсе, сомневаюсь, что он мужчина.
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7k
Саша Смирнов 39 минут назад
Комментарий к фото
За неделю он бы стоптался.
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Sergiy Rambus Саша Смирнов 37 минут назад
Комментарий к фото
Он бы через шаг, свой вид потерял бы.
Через неделю мог уже и выпасть
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7k
Саша Смирнов Sergiy Rambus Полчаса назад
Комментарий к фото
Свой вид потерял бы и через шаг. Но коли не выпал сразу, то и не выпадет потом. А за неделю стопчется до состояния ровной поверхности с остальной поверхностью подошвы.
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1k
Sergiy Rambus Саша Смирнов 21 минуту назад
Комментарий к фото
Всё может быть.
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12k
Алан Час назад
Комментарий к фото
ни одного китайца на фото
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12k
Роберт Шекли 2 часа назад
Да и спрашивать у полицейских который сейчас час - тоже не стоит
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