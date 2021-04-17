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Сокирницы на Черниговщине. в 1873 году она называлась Черниговская губерния - это Российская империя.
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