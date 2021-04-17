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Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней

Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней (20 фото)

Автор:
17 апреля 2021 21:45
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
421
20
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
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3  комментария
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19k
Очевидное-Невероятное 2 часа назад
Автор купи себе два учебника: истории и географии.
Сокирницы на Черниговщине. в 1873 году она называлась Черниговская губерния - это Российская империя.
Украина появится только через 118 лет.

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60k
Viktor 3 часа назад
Вот там им и место!

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7k
Andrei Viktor 2 часа назад
И ведь, что интересно, хотя он и папуасёнок, а не совсем негр, но как писал сам Миклухо-Маклай: - "Ахмат сметливый, непослушный, но добрый мальчик, который делает усердно и старательно то, что ему нравится делать, но убегает и скрывается, как только работа ему не по вкусу".
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