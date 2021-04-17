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Весеннее обострение во всей красе

Весеннее обострение во всей красе (1 фото + 2 видео)

Автор:
17 апреля 2021 11:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: бытовая техника   весна   магнитогорск   обострение   окно   
2202
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В Магнитогорске местный житель решил почистить квартиру к лету и избавиться от всего, что создавало негативную ауру. А его соседи стали очевидцами незабываемого шоу.

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Метки: бытовая техника   весна   магнитогорск   обострение   окно   
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19  комментариев
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9k
Schandmaul 2 часа назад
не дай бог такой приход поймать, тут уж никто не застрахован
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4k
Ya 13 минут назад
Самое лучшее что он мог бы сделать это прыгнуть головой вниз. Все соседи в опасности, придурок может и дом спалить.
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16k
Robin Hood 39 минут назад
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2k
Свет в темноте 41 минуту назад
Наблюдал подобное в конце 90х , но там белочка у чела была.
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4k
a6m5 47 минут назад
Человек 100% находится под воздействием непонятных веществ. Их много, и у всех свойства разные. Вполне возможно, что чувака просто траванули. Иначе сложно объяснить.
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26k
Антон Час назад
А людишки думают только о том, как что утащить.
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13k
Toxictofa Антон Час назад
Ну так если человек выкидывает на мусорку вещи, которые ему нафиг не нужны, а ты весь город избегал и не нашел, а тут на тебе - из окна вылетают)))
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4k
Sanar Антон 51 минуту назад
А что нужно "людишкам" делать? Аккуратно собрать и занести в квартиру шизоида его барахло?
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3k
Александр Toxictofa 45 минут назад
он не в своём уме. Что значит ему не нужно? Конечно ему это нужно, когда кукуху проветрят, он поймёт что наделал. Одно радует, что молодое поколение нормально себя ведёт, а вот старичьё сразу всё себе тащит.
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4k
Дарвин и аморальная премия Час назад
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3k
Сергей Час назад
Да у нас почему-то всегда обострение,то осеннее,то весеннее,то зимнее,и летнее есть.одно сплошное обострение.или отупение.когда же улучшение начнется?
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606
Monher Сергей Час назад
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13k
Toxictofa Сергей Час назад
Когда принудительное лечение таких неадекватов начнут.
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520
Шурман 2 часа назад
Тяжелый случай !
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13k
Альф 57 2 часа назад
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14k
ЦСКА 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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21k
dna72 2 часа назад
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22k
Владимир dna72 6 минут назад
Вот уж точно.
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100
Ярослав Мовчун 2 часа назад
Местный наркодилер что-то не то продал...
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