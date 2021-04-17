Весеннее обострение во всей красе

Но потом вещи чёрного цвета закончились и в ход пошло уже все. Мужчина настолько увлёкся процессом, что выкинул даже кухонную плиту.

Соседи с разочарованием смотрели, как бытовая техника разбивалась об асфальт. Но когда из окна полетели деньги, настроение у зевак улучшилось. Правда, прибывшие на место происшествия сотрудники полиции собрали практически все выброшенные купюры. В общей сложности правоохранители насчитали более 130 000 рублей.