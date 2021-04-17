Весеннее обострение во всей красе

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В Магнитогорске местный житель решил почистить квартиру к лету и избавиться от всего, что создавало негативную ауру. А его соседи стали очевидцами незабываемого шоу.
Началось всё с того, что с балкона седьмого этажа дома по улице Сталеваров, полетели на землю различные вещи чёрного цвета. Хозяин целеустремлённо избавлялся от нажитого имущества, периодически оглашая улицу воплями в духе: «Выбрасывайте мониторы и телевизоры, они вам больше не будут нужны».
Но потом вещи чёрного цвета закончились и в ход пошло уже все. Мужчина настолько увлёкся процессом, что выкинул даже кухонную плиту.
Соседи с разочарованием смотрели, как бытовая техника разбивалась об асфальт. Но когда из окна полетели деньги, настроение у зевак улучшилось. Правда, прибывшие на место происшествия сотрудники полиции собрали практически все выброшенные купюры. В общей сложности правоохранители насчитали более 130 000 рублей.
Соседи с разочарованием смотрели, как бытовая техника разбивалась об асфальт. Но когда из окна полетели деньги, настроение у зевак улучшилось. Правда, прибывшие на место происшествия сотрудники полиции собрали практически все выброшенные купюры. В общей сложности правоохранители насчитали более 130 000 рублей.
Хозяин же заперся в своей квартире, и разговаривать с сотрудниками полиции отказался. Ближе к вечеру его уговорили, и он в сопровождении людей в белых халатах отбыл с соответствующее медучреждение.
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