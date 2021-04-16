Ленинград 1952 года

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Посмотрим что происходило в Ленинграде в 1952 году.
1.
На Литейном проспекте - ремонт трамвайных путей.
Обратите внимание - для того, чтобы не прерывать трамвайное движение были сделаны два дополнительных временных разъезда.
Обратите внимание - для того, чтобы не прерывать трамвайное движение были сделаны два дополнительных временных разъезда.
2.
Немая сцена у ларька с прохладительными напитками на углу Менделеевской линии и Биржевого проезда. Фото из архива Н.Шарымовой и Л.Л. Лосева.
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3.
В 1952-1954 году СССР посетил майор армии США Мартин Манхофф.
Работал он помощником военного атташе, но в итоге спецслужбы пришли к выводу, что он шпион и выслали его из СССР.
Большую часть времени он провёл в Москве, но бывал и в Ленинграде, оставив нам несколько качественных цветных фотографий.
В Петербурге он успел сфотографировать только центр. Вот, например, Исаакиевская площадь.
Работал он помощником военного атташе, но в итоге спецслужбы пришли к выводу, что он шпион и выслали его из СССР.
Большую часть времени он провёл в Москве, но бывал и в Ленинграде, оставив нам несколько качественных цветных фотографий.
В Петербурге он успел сфотографировать только центр. Вот, например, Исаакиевская площадь.
5.
А ещё есть фотография улицы Герцена (нынешняя Большая Морская).
Здесь в кадр попал ленинградский автобус АТУЛ Л-III-М.
Таких было изготовлено всего несколько экземпляров и ни один из них не сохранился.
Здесь в кадр попал ленинградский автобус АТУЛ Л-III-М.
Таких было изготовлено всего несколько экземпляров и ни один из них не сохранился.
6.
В Ленинграде вовсю идёт строительство первой линии метрополитена. На снимке - строительство наклонного хода станции метро «Технологический институт».
7.
Уникальнейший снимок - Амбарная улица и начало проспекта Обуховской обороны. На заднем плане можно различить правый берег Невы. Ну а мост Александра Невского ещё даже строить не начали.
Снимок сделан примерно от территории современной парковки у гостиницы «Москва».
Снимок сделан примерно от территории современной парковки у гостиницы «Москва».
9.
На Зимнем дворце тоже повесили портреты вождей - это связано с проходившим в 1952 году 19 съездом КПСС.
11.
Цветных фото становится всё больше, особенно это касается главных улиц города. Суета на Невском.
13.
Мост через Чёрную Речку на Октябрьской детской железной дороге.
Снимок сделан в районе перекрёстка современного проспекта Испытателей и проспекта Сизова, тогда Чёрная речка там вполне себе протекала.
автор фото П.Федотов
Снимок сделан в районе перекрёстка современного проспекта Испытателей и проспекта Сизова, тогда Чёрная речка там вполне себе протекала.
автор фото П.Федотов
16.
Далеко уходить от проспекта Сталина не будем и свернём на улицу Победы.
Тогда из окон дома номер 173 по Московскому проспекту открывался вот такой чудный вид в сторону Варшавской улицы.
Застывшее озеро во дворе дома превратили в каток. Сейчас и не верится, что тот район мог так выглядеть.
Тогда из окон дома номер 173 по Московскому проспекту открывался вот такой чудный вид в сторону Варшавской улицы.
Застывшее озеро во дворе дома превратили в каток. Сейчас и не верится, что тот район мог так выглядеть.
17.
Зимний вечер на улице Бродского (ныне Михайловская).
Историческое название улице вернули в 1991 году.
Историческое название улице вернули в 1991 году.
19.
А это чудное место - современный перекрёсток Заневского проспекта и проспекта Энергетиков. Тогда здесь находился район с названием Малая Яблоновка
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