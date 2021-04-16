Ленинград 1952 года

3.

В 1952-1954 году СССР посетил майор армии США Мартин Манхофф.

Работал он помощником военного атташе, но в итоге спецслужбы пришли к выводу, что он шпион и выслали его из СССР.

Большую часть времени он провёл в Москве, но бывал и в Ленинграде, оставив нам несколько качественных цветных фотографий.

В Петербурге он успел сфотографировать только центр. Вот, например, Исаакиевская площадь.