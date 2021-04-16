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Ленинград 1952 года

Ленинград 1952 года (20 фото)

Автор:
16 апреля 2021 21:25
Метки: СССР   интересно   история   ленинград   люди.   страна   фотографии   
438
20
Посмотрим что происходило в Ленинграде в 1952 году.
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Источник:

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Метки: СССР   интересно   история   ленинград   люди.   страна   фотографии   
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4  комментария
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−12
Vovan 3 часа назад
блин это точно 1952 год, а не 1946, максимум 1947?
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−12
Vovan Юганск 2 часа назад
в провинции может попозже отстроили города, но чтоб в Питере был срач к 1952 году? Вы серьезно?
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−51
Виктор Ефимов 3 часа назад
Не все фотографии именно 1952 года а это значит что копипастр сделан явно торопливой рукой
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