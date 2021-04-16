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Потасовка за просроченные продукты

Потасовка за просроченные продукты (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 апреля 2021 10:22
Метки: Россия   в мире   видео   люди   просроченные продукты   просрочка   
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Охотники за просроченными продуктами застали врасплох работницу одного из сетевых магазинов.

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Метки: Россия   в мире   видео   люди   просроченные продукты   просрочка   
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5k
JACKAL 49 минут назад
Бак тоже просрочен и его забираем)
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4k
rere82 Полчаса назад
Это в какой то очень бедной стране?
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8k
Lev Asriev 36 минут назад
Россия, 21 век.
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510
Шурман 36 минут назад
У нас эти контейнера запирают или это даже не контейнер а пресс , все что накалилось сжимают и потом уже увозят . Кстати в магазинах начали снижать цены на 50-70 процентов на те продукты у которых срок годности закончиться через 2-3 дня . Хотя не все магазины так поступают я один раз пришел взять нарезки колбас и дома увидел что еще неделю назад закончился срок годности поехал в магазин говорю что за нафиг а мне спокойно сказали сходите возьмите другое .
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23k
Vazari Шурман Полчаса назад
У нас сетевые тоже снижают цены на продукты с истекающими сроками.Думаю это общемировая практика. Вспомнил прикол. В прошлом году в Ашане, в Москве, перед новым годом продавали живые сосны и пихты. С нехилыми такими ценами.З1-го декабря жене внезапно понадобился рисовый уксус и я поехал в Ашан, благо рядом и он там всегда есть. Пихты и сосны продавали по 10рублей! (на тот момент 1/6 доллара). И еще, почем-то цельнометаллические лопаты "Fiskars" по 90р/шт, при обычной цене в 1000р.
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510
Шурман Vazari 15 минут назад
У нас такое тоже бывает , допустим если за день до рождества приехать эти елки которые продавали за 35 евро будут стоить 15 :) а если 27 числа приехать то и за 10 отдадут . Мы обычно елку ставим 29 числа , да и на многие продукты скидки на ту же индейку . В этом году пасхи не совпали так что придется за белыми яйцами охотиться , у нас они редкость и стоят как за 2 упаковки коричневых .
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23k
Vazari Шурман 12 минут назад
а зачем белые? Я наоборот коричневые беру всегда.Все цвета ,кроме желтого, на коричневых лучше смотрятся
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31k
Опаньки 49 минут назад
а контейнер то зачем укатила ?
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