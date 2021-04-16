Потасовка за просроченные продукты

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Охотники за просроченными продуктами застали врасплох работницу одного из сетевых магазинов.
Камера видеонаблюдения запечатлела, как несколько человек растаскивают продукты с истекшим сроком годности.
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