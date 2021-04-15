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Броня против стрел. Битва при Хансандо

Броня против стрел. Битва при Хансандо (9 фото)

Автор:
15 апреля 2021 23:30
Метки: admiral   Япония   история   корея   флот   
447
9
Сражения на море происходили во все времена. Даже в самых древних дошедших до нас источниках, рассказывающих о полумифических событиях, в которых фантазии мешались с суевериями, а боги и духи были так же реальны, как небо над головой или земля под ногами, можно найти воспоминания о битвах не только на земле, но и на воде.
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Метки: admiral   Япония   история   корея   флот   
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Sasa 6 часов назад
Очень интересно!
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−22
Виктор Ефимов 7 часов назад
Бред это интересно только тем кто этим увлекается . Свою историю надо постить и изучать а не японскую бредятину.
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