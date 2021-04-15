Броня против стрел. Битва при Хансандо

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Сражения на море происходили во все времена. Даже в самых древних дошедших до нас источниках, рассказывающих о полумифических событиях, в которых фантазии мешались с суевериями, а боги и духи были так же реальны, как небо над головой или земля под ногами, можно найти воспоминания о битвах не только на земле, но и на воде.
К сожалению, такие источники информации сложно проверить на подлинность, слишком много времени прошло, и почти ничего не осталось от мест былых сражений. Море надёжно хранит свои тайны и редко отдаёт их. Но иногда победы на море столь значительны, что оказывают влияние на долгую историю, и имена героев, что участвовали в них, остаются в народной памяти на века. Одна из таких битв разыгралась в 1592 году у побережья Кореи, во времена Имдинской войны.
К концу 16 века в Японии отгремела разрушительная гражданская война. Страна была в тяжёлом положении и ещё не оправилась от её последствий, при этом большое количество профессиональных военных фактически остались без работы. Такое положение дел несомненно привело бы к плачевным результатам в ближайшее время. Тогда новоявленный правитель Японии Тоётоми Хидэёси решил, что завоевательный поход на заморские земли будет отличным выходом из сложившейся ситуации. Его главной целью был Китай, но находившаяся по пути к нему Корея отказалась пропускать японские войска через свою территорию, после чего конфликт между ними стал неизбежен. Он остался в истории как Имдинская война.
К концу 16 века в Японии отгремела разрушительная гражданская война. Страна была в тяжёлом положении и ещё не оправилась от её последствий, при этом большое количество профессиональных военных фактически остались без работы. Такое положение дел несомненно привело бы к плачевным результатам в ближайшее время. Тогда новоявленный правитель Японии Тоётоми Хидэёси решил, что завоевательный поход на заморские земли будет отличным выходом из сложившейся ситуации. Его главной целью был Китай, но находившаяся по пути к нему Корея отказалась пропускать японские войска через свою территорию, после чего конфликт между ними стал неизбежен. Он остался в истории как Имдинская война.
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Эта война, как и всякий военный конфликт, полна как героических, так и откровенно ужасных событий, однако нас интересуют не все боевые действия, а исключительно их морской театр.
К 1952 году Япония подготовила для вторжения 220-тысячную армию и флот из нескольких сотен кораблей, на которых находилось примерно 9000 членов экипажа. Тут стоить отметить, что в конце гражданской войны власти Японии провели кампанию против пиратов , в большом количестве присутствовавших на побережье островной страны, грабивших прибрежные регионы, пользуясь внутренней смутой и разрухой. В течение нескольких лет новой власти удалось избавиться от них. Правда, вместе с пиратами власть в их лице избавилась и от опытных моряков, которых можно было использовать в военном деле. От голландцев, представительство которых находилось в Японии, новоявленный правитель Тоётоми Хидэёси рассчитывал получить как помощь в морском деле, так и в постройке флота, необходимого для переправы на континент. Однако его надежды не оправдались: проводимая им же политика по искоренению христианской веры в Японии не добавляла ему популярности в глазах Голландцев, и те, даже учитывая возможные последствия для своей торговли, отказались оказать помощь. Таким образом, как при строительстве флота, так и при подготовке флотских кадров новой власти пришлось рассчитывать лишь на необученных новичков.
В Корее, также имевшей большую морскую границу, в то время тоже были проблемы с пиратами. В отличие от Японии, тесная связь с Китаем позволила Корее освоить производство пушек , а местные инженерные достижения — построить фактически первый в мире броненосец с артиллерийским вооружением — корабль-черепаху или кобуксон (кор. 거북선 ). Будучи астрономически дорогими, но практически неуязвимыми для стрел баллист и даже лёгкого огнестрельного вооружения, кобуксоны позволили практически полностью расправиться с пиратами у берегов Кореи. После успешной кампании все уже построенные броненосцы были фактически утилизированы, и вот по какой причине.
К 1952 году Япония подготовила для вторжения 220-тысячную армию и флот из нескольких сотен кораблей, на которых находилось примерно 9000 членов экипажа. Тут стоить отметить, что в конце гражданской войны власти Японии провели кампанию против пиратов , в большом количестве присутствовавших на побережье островной страны, грабивших прибрежные регионы, пользуясь внутренней смутой и разрухой. В течение нескольких лет новой власти удалось избавиться от них. Правда, вместе с пиратами власть в их лице избавилась и от опытных моряков, которых можно было использовать в военном деле. От голландцев, представительство которых находилось в Японии, новоявленный правитель Тоётоми Хидэёси рассчитывал получить как помощь в морском деле, так и в постройке флота, необходимого для переправы на континент. Однако его надежды не оправдались: проводимая им же политика по искоренению христианской веры в Японии не добавляла ему популярности в глазах Голландцев, и те, даже учитывая возможные последствия для своей торговли, отказались оказать помощь. Таким образом, как при строительстве флота, так и при подготовке флотских кадров новой власти пришлось рассчитывать лишь на необученных новичков.
В Корее, также имевшей большую морскую границу, в то время тоже были проблемы с пиратами. В отличие от Японии, тесная связь с Китаем позволила Корее освоить производство пушек , а местные инженерные достижения — построить фактически первый в мире броненосец с артиллерийским вооружением — корабль-черепаху или кобуксон (кор. 거북선 ). Будучи астрономически дорогими, но практически неуязвимыми для стрел баллист и даже лёгкого огнестрельного вооружения, кобуксоны позволили практически полностью расправиться с пиратами у берегов Кореи. После успешной кампании все уже построенные броненосцы были фактически утилизированы, и вот по какой причине.
В Корее в это время было крайне популярно учение Конфуция. И, как следствие, наиболее уважаемым и почитаемым человеком в обществе был учёный или же государственный служащий, а не воин. За таким подходом стояло мощное культурное влияние Китая , где также считалось, что война занятие хоть и важное, но не почётное. В итоге в стране уже не первый год шла ожесточённая борьба между придворными кланами за власть, что приводило к уменьшению финансирования как войск, так и флота, а также к репрессиям неугодных командиров и адмиралов. Одним из таких людей, попавших под оговор и почти казнённых, был адмирал Ли Сунсин (кор. 이순신 ), будущий командующий в битве при Хансандо и национальный герой Кореи, не проигравший за свою жизнь ни одного из 23 проведённых им сражений.
Япония довольно удачно начала войну на суше. Её войска захватили множество городов и замков , но из-за непомерной жестокости ко всем жителям этой земли в Корее начало разгораться народное сопротивление. Японские войска своей жестокостью хотели запугать местных, чтобы исключить возможность предательства и удара в спину во время планируемого ими похода на Китай. Однако результат оказался строго противоположным.
С началом войны и назначением на командование флотом Ли Сунсин приказал, по возможности, восстановить находящиеся в плачевном состоянии кобуксоны и построить несколько новых. Также он провёл успешный рейд на коммуникации противника, существенно затруднив их действия на море и создав серьёзные проблемы подвозу боеприпасов и снабжения из Японии. Его действия привели к тому, что верховный правитель Японии Тоётоми Хидэёси отдал приказ части своих войск отойти из центральных провинций Кореи на побережье и, собрав большой флот, уничтожить корейские корабли, угрожающие коммуникациям.
Тактика Японцев на море в основном заключалась в быстром сближении с противником и последующем абордаже. Корейский же флот, наоборот, делал ставку на пушечный огонь с дистанции. Маневрирование корейцев было направлено на максимальную реализацию боя на расстоянии.
Япония довольно удачно начала войну на суше. Её войска захватили множество городов и замков , но из-за непомерной жестокости ко всем жителям этой земли в Корее начало разгораться народное сопротивление. Японские войска своей жестокостью хотели запугать местных, чтобы исключить возможность предательства и удара в спину во время планируемого ими похода на Китай. Однако результат оказался строго противоположным.
С началом войны и назначением на командование флотом Ли Сунсин приказал, по возможности, восстановить находящиеся в плачевном состоянии кобуксоны и построить несколько новых. Также он провёл успешный рейд на коммуникации противника, существенно затруднив их действия на море и создав серьёзные проблемы подвозу боеприпасов и снабжения из Японии. Его действия привели к тому, что верховный правитель Японии Тоётоми Хидэёси отдал приказ части своих войск отойти из центральных провинций Кореи на побережье и, собрав большой флот, уничтожить корейские корабли, угрожающие коммуникациям.
Тактика Японцев на море в основном заключалась в быстром сближении с противником и последующем абордаже. Корейский же флот, наоборот, делал ставку на пушечный огонь с дистанции. Маневрирование корейцев было направлено на максимальную реализацию боя на расстоянии.
13 августа 1592 года корейские корабли под командованием Ли Сунсина, находившиеся неподалёку от острова Мирук в Данпо, получили информацию о том, что поблизости находится большой флот японцев. Однако сразу разыграться сражению не дал разразившийся шторм. Переждав его, адмирал вновь получил донесения от местных рыбаков о том, что японские корабли вошли в пролив Кённан .
На совещании корейских флотоводцев ещё один корейский адмирал, Вон Гюн, настаивал на немедленной атаке, однако Ли Сунсин отказался от этого предложения. Он мотивировал это тем, что в узких проливах будет сложно реализовать огневую мощь корейского флота, тогда как японские суда смогут в полной мере реализовать своё преимущество, то есть подойти вплотную и взять корабли на абордаж, а их численное преимущество только довершило бы потенциальный разгаром.
Здесь стоит отметить, что адмирал Вон Гюн был ярым противником Ли Сунсина, и именно с его подачи тот ранее был обвинён в трусости и предательстве. Сам же Вон Гюн в роли флотоводца не отличился ни одной победой на море. Погиб 28 августа 1597 года во время одного из последних морских сражений этой войны. В искусстве Кореи он выступает отрицательным персонажем из-за его вражды с Ли Сунсином. По отзывам своих современников, он был жестоким и самоуверенным командиром , не достигшим каких-либо успехов.
Японскими же силами командовал Вакидзава Ясухару. Выходец из самурайского рода, связанного с пиратами, он имел гораздо большее представление о войне на море, чем подавляющее большинство его коллег. Вместе с ещё двумя адмиралами он по приказу Тоётоми Хидэёси собирал корабли для атаки Ёсу, главной базы корейского флота. Однако прежде, чем оставшиеся два адмирала были готовы выйти в море, Вакидзава самовольно отдал приказ своим кораблям выходить и в одиночку отправился вперёд. Именно его флот и оказался напротив корейского флота. Под командованием японского адмирала было 72 корабля, из них 36 крупных атаке-бунэ, 24 малых сэки-бунэ и 13 скоростных лодок хая-бунэ.
Здесь стоит отметить, что адмирал Вон Гюн был ярым противником Ли Сунсина, и именно с его подачи тот ранее был обвинён в трусости и предательстве. Сам же Вон Гюн в роли флотоводца не отличился ни одной победой на море. Погиб 28 августа 1597 года во время одного из последних морских сражений этой войны. В искусстве Кореи он выступает отрицательным персонажем из-за его вражды с Ли Сунсином. По отзывам своих современников, он был жестоким и самоуверенным командиром , не достигшим каких-либо успехов.
Японскими же силами командовал Вакидзава Ясухару. Выходец из самурайского рода, связанного с пиратами, он имел гораздо большее представление о войне на море, чем подавляющее большинство его коллег. Вместе с ещё двумя адмиралами он по приказу Тоётоми Хидэёси собирал корабли для атаки Ёсу, главной базы корейского флота. Однако прежде, чем оставшиеся два адмирала были готовы выйти в море, Вакидзава самовольно отдал приказ своим кораблям выходить и в одиночку отправился вперёд. Именно его флот и оказался напротив корейского флота. Под командованием японского адмирала было 72 корабля, из них 36 крупных атаке-бунэ, 24 малых сэки-бунэ и 13 скоростных лодок хая-бунэ.
Противостоящий ему корейский флот имел в своём составе 56 кораблей, большая часть из которых состояла из кораблей класса пханоксон. Это были куда более крупные, чем у японцев, корабли, с большим количеством пушек . Наконец, главной ударной силой корейского флота были три корабля класса кобуксон, часть из них были старой постройки, восстановленными по инициативе Ли Сунсина, а часть построены с нуля.
15 августа утром Ли Сунсин выслал 6 кораблей пханоксон с задачей выманить японские суда. Сам же он в это время разделил флот на три части. Оставив свои корабли в центре, он направил адмиралов Вон Гюна и Ли Оки в засаду за островами. Японский адмирал Вакидзака, увидев 6 кораблей, бросился за ними в погоню, а затем обнаружил и флот Ли Сунсина. Увидев, что тот значительно уступает ему в численности, Вакидзака отдал приказ немедленно атаковать .
15 августа утром Ли Сунсин выслал 6 кораблей пханоксон с задачей выманить японские суда. Сам же он в это время разделил флот на три части. Оставив свои корабли в центре, он направил адмиралов Вон Гюна и Ли Оки в засаду за островами. Японский адмирал Вакидзака, увидев 6 кораблей, бросился за ними в погоню, а затем обнаружил и флот Ли Сунсина. Увидев, что тот значительно уступает ему в численности, Вакидзака отдал приказ немедленно атаковать .
Японский флот устремился прямо в центр формации корейцев, рассчитывая захватить или потопить флагман, однако корейцы стали отходить, выстроившись в V-образную формацию, которую сам адмирал позже назовёт «Крылья журавля».
Как только японские суда втянулись в погоню за кораблями Ли Сунсина, из засады вышли ещё две корейские эскадры. Японский флот оказался окружён по флангам, и по нему открыли шквальный огонь с трёх сторон.
Сражение продолжалось до четырёх часов дня. Сочетание огневой мощи и тактического превосходства, позволившего реализовать свои преимущества, сыграли на руку корейскому флоту. За время боя японский флот потерял 47 кораблей потопленными и 12 захваченными. Погибли, по разным оценкам, от 6 до 9 тысяч солдат японской армии, а адмирал Вакидзака был ранен и с трудом сумел покинуть поле боя, уведя за собой лишь 14 кораблей. Корейский же флот потерял только 4 корабля потопленными и чуть более сотни человек погибшими. Это был абсолютный разгром.
Бой при Хансандо стал одним из крупнейших сражений на море времён Имдинской войны. Его результаты положили конец попыткам Японии завоевать Китай и Корею, ведь после потери такого количества судов и опытных моряков все морские коммуникации с японскими островами были под постоянной угрозой атаки корейского флота.
Как только японские суда втянулись в погоню за кораблями Ли Сунсина, из засады вышли ещё две корейские эскадры. Японский флот оказался окружён по флангам, и по нему открыли шквальный огонь с трёх сторон.
Сражение продолжалось до четырёх часов дня. Сочетание огневой мощи и тактического превосходства, позволившего реализовать свои преимущества, сыграли на руку корейскому флоту. За время боя японский флот потерял 47 кораблей потопленными и 12 захваченными. Погибли, по разным оценкам, от 6 до 9 тысяч солдат японской армии, а адмирал Вакидзака был ранен и с трудом сумел покинуть поле боя, уведя за собой лишь 14 кораблей. Корейский же флот потерял только 4 корабля потопленными и чуть более сотни человек погибшими. Это был абсолютный разгром.
Бой при Хансандо стал одним из крупнейших сражений на море времён Имдинской войны. Его результаты положили конец попыткам Японии завоевать Китай и Корею, ведь после потери такого количества судов и опытных моряков все морские коммуникации с японскими островами были под постоянной угрозой атаки корейского флота.
Одним из основных факторов победы, помимо тактического гения адмирала Ли Сунсина, стали и кобуксоны. В современной Корее тема исследования кобуксонов довольно популярна. Некоторые исследователи считают, что эти корабли не были полностью покрыты бронёй . Есть мнение, что внешний корпус был усеян шипами, а из драконообразной фигуры на носу делали своеобразный газомёт, извергавший серный дым на врагов. До наших дней не сохранилось чертежей этих кораблей, а имеющиеся у современных исследователей рисунки были сделаны десятилетия спустя. Тем не менее популярность этой темы такова, что частные корпорации попытались восстановить корабль в натуральном виде. Эти полноразмерные копии участвовали в съёмках сериала о событиях тех лет и сейчас выставляются в нескольких музеях. Один из кобуксонов спущен на воду и является туристической достопримечательностью.
Что же касается результатов боя, то можно сказать, что вооружённый в основном лёгким стрелковыми оружием, а так же луками, японский флот не смог ничего противопоставить мало-мальски бронированным корейским кораблям. Некоторые исследователи считают, что броня кобуксонов в первую очередь предназначалась для защиты от огня и пожаров, а вовсе не от пушек и пуль. Как бы то ни было, результатом всех битв, где принимали участие эти корабли, становился полный разгром их противников .
В истории же это сражение осталось как один из первых эпизодов вечного противостояния снаряда и брони, которое закончится лишь столетия спустя, с приходом ракетного вооружения кораблей.
Материал подготовлен волонтёрской редакцией WoWS .
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