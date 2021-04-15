Броня против стрел. Битва при Хансандо

В Корее в это время было крайне популярно учение Конфуция. И, как следствие, наиболее уважаемым и почитаемым человеком в обществе был учёный или же государственный служащий, а не воин. За таким подходом стояло мощное культурное влияние Китая , где также считалось, что война занятие хоть и важное, но не почётное. В итоге в стране уже не первый год шла ожесточённая борьба между придворными кланами за власть, что приводило к уменьшению финансирования как войск, так и флота, а также к репрессиям неугодных командиров и адмиралов. Одним из таких людей, попавших под оговор и почти казнённых, был адмирал Ли Сунсин (кор. 이순신 ), будущий командующий в битве при Хансандо и национальный герой Кореи, не проигравший за свою жизнь ни одного из 23 проведённых им сражений.



Япония довольно удачно начала войну на суше. Её войска захватили множество городов и замков , но из-за непомерной жестокости ко всем жителям этой земли в Корее начало разгораться народное сопротивление. Японские войска своей жестокостью хотели запугать местных, чтобы исключить возможность предательства и удара в спину во время планируемого ими похода на Китай. Однако результат оказался строго противоположным.



С началом войны и назначением на командование флотом Ли Сунсин приказал, по возможности, восстановить находящиеся в плачевном состоянии кобуксоны и построить несколько новых. Также он провёл успешный рейд на коммуникации противника, существенно затруднив их действия на море и создав серьёзные проблемы подвозу боеприпасов и снабжения из Японии. Его действия привели к тому, что верховный правитель Японии Тоётоми Хидэёси отдал приказ части своих войск отойти из центральных провинций Кореи на побережье и, собрав большой флот, уничтожить корейские корабли, угрожающие коммуникациям.



Тактика Японцев на море в основном заключалась в быстром сближении с противником и последующем абордаже. Корейский же флот, наоборот, делал ставку на пушечный огонь с дистанции. Маневрирование корейцев было направлено на максимальную реализацию боя на расстоянии.