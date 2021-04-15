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Жизнь в будке на колесах в США

Жизнь в будке на колесах в США (3 фото)

Автор:
15 апреля 2021 16:43
Метки: иммиграция   переезд   путешествия   работа   сша   
1359
3
Привет, я Алексей. 2 года назад иммигрировал в Америку. В этой статье я хочу рассказать вам о том, каково жить (Плохо) в будке на колёсах и почему я не могу уехать из США.

Авторский пост

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Метки: иммиграция   переезд   путешествия   работа   сша   
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5k
Алексей 3 часа назад
Кагбэ на фото совсем не дальнобойный тачан и без спальника, а по 13-14 часов ездить не даст тахограф. Так что все остальное тоже 3,14здеж и провокация.
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635
Виктор Полчаса назад
"Это не смотря на то, что я сменил более 10 работ." - может все проще и автор тупо не умеет уживаться с коллегами? 10 работ даже лет за 40 стажа это подозрительно много, а автор явно сильно моложе 60 лет.
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3k
Allmaster Виктор 12 минут назад
Не, я с первой работы уходил со страхом (в 1996) казалось весь мир страшен и беспощаден к тебе, маленькому работнику с большого завода.
А потом понеслось, каждая последующая работа менялась на более высокооплачиваемую, набирался опыта в разных профессиях и сферах.
Поменял за 20 лет 15 работ.
Прошел путь от рабочего до управляющего.
И в итоге работаю на себя, ведь работая на дядю, денег не заработать.
Но в америку точно не хочу, где родился - там и пригодился:)
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832
Murych 38 минут назад
Возвращайся скорее в Россию. Царь с радостью тебя примет. Нефиг в этой Пиндосии делать. Особенно во Флориде
.
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38
Alex 39 минут назад
Кто тебя посадил за руль дальнобоя если у тебя нет водительского удостоверения американского образца? Ты не знаешь язык, у тебя нет денег, ты работаешь простым официантом, когда ты успел его получить? Как ты сдавал? Молчал и кивал?)
Статейка [мат].
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11k
Анатолий Соколов Alex Полминуты назад
исходя из з/п - у чела обычные права, а не лицензия "дальнобойщика", т.к. с лицензией у него "минимальный тариф" был бы в несколько раз выше.
и чел жалуется на отсутствие душа - но если бы он ездил на "фуре" - то для фур там достаточно много "трак-стопов", на которых есть душ, что опять же говорит о том, что он катает маленький фургон типа нашей газели.
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47
Andrews32 Час назад
Михаил Шакин (shakin.ru), перелогиньтесь!
(просто Михал выпустил небольшую интересную электронную книгу про свою жизнь и асашАй. И тоже был дальнобоем)
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1k
Santos Час назад
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170
kolobok263 Час назад
может быть Эмигрировал?
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13k
Corvus Corax 2 часа назад
Аффтар не русский, тупой гуглоперевод... Херь полная, кароч...
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170
kolobok263 Corvus Corax Час назад
ты тоже, судя по написанному...
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9k
jakushev 2 часа назад
А в том, что автор - дебил тоже США виноваты? Думаю, следующий опус будет, как аффтор в футболке и шортах, без провизии на Эверест забирался.
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9k
Сигизмунд Иванович Тагир-Оглы 2 часа назад
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4k
RomaXz 2 часа назад
Приехал в страну без плана, без языка и вообще на халяву. Конечно ты никому не будешь нужен.
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4k
RomaXz 2 часа назад
Есть ещё вопросы насчёт часов вождения. Тахографов в Америке нет?
И на фото - грузовик, который арендуют для переездов, а не фура.
Странно как то
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3k
RALEXXX RomaXz 56 минут назад
Странно - не то слово. Вот к примеру: "И если что-то произойдёт с машиной - решать эти проблемы будете вы, за счёт своей зарплаты. Никакой страховки не существует."
В моём штате Нью-Йорк, но думаю, что и во всей стране существует закон, который запрещает пользоваться автотранспортным средством без страхового покрытия.
И ещё: "я даже не могу купить билет обратно в Россию из-за пандемии".
Бред. Сейчас Аэрофлот делает несколько рейсов в неделю из Москвы в Нью-Йорк. Билеты продаются.
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2k
ДК 3 часа назад
Автор явно ожидал что в США молочные реки с кисельными берегами, а сверху падает манна небесная. Но текст вызывает серьезные сомнения.
"дальнобой"??? На фотографии автомобиль который берут в рент для местных перевозок (именно такие я и рентовал), жить в нем точно невозможно. Т.е. можно и рентовать его для перевозки между городами, но для этого лучше использовать контейнер.
Я не понял - он страдает от недостатка работ или от того что работает по 14-15 часов? Да и контроль за количеством часов за рулем весьма строгий, если кто-то будет перерабатывать и попадет от устлаости в аварию - фирму засудят на многие миллионы вплоть до разорения.
Зарабатывая 800 в неделю и не тратясь на жилье, получается тысяч 40 в год. Это не богатство, но жить как-то можно.
"Это не смотря на то, что я сменил более 10 работ." Это - показатель. И вообще ухитриться испортить отношения ссо всеми коллегами на куче работ, называя их неадекватами - показатель крайне склочного характера.
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358
vmsoroka 3 часа назад
Cтранное впечетление от прочитаного:
1. русский работает на русских - обманывают почему-то амереканцы
2. пишет что ставят на короткие рейсы и бывает просто простаивает - при этом потом пишет что заставляют ездить по 14-15 часов в день.
3. Тренировать навыки языка проживая в стране этого языка - тяжело только если не хочеш их тренировать (это не зависит от страны проживания).
Похоже на какое-то сочинение без фактов и фантазии.
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46k
Нанук Паналык 3 часа назад
"Тебя заставляют ездить по 14-15 часов без отдыха"

Если твой тахограф покажет что ты едешь больше 4-х часов без отдыха,тебя выипут и высушат по самые гланды!
А контроль за этим очень частый и жесткий!
Вывод:
Автор мудак и пистобол!
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2k
Trilik Нанук Паналык 3 часа назад
Вы и сами то не в курсе режима труда ))). Не "...больше 4-х часов...", а не больше 4.5 часа без отдыха и не более 9 часов вождения за рабочий день - это в Европе, РФ, РБ ))). И самое главное, в США другой режим работы водителей - можно ехать 8 часов без отдыха и 14 часов вождения в день.
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19k
Слепой Пью 3 часа назад
Ну можно еще посмотреть канал Алекса Брежнева "Америка наизнанку" про жизнь дальнобойщиков в Канаде и Америке, там человек на большом траке гоняет, но ничего хорошего про жизнь не говорит.
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728
jug Слепой Пью 10 минут назад
Пару лет назад смотрел Брежнева. Посмотрел роликов 10, наверное, не меньше. Поначалу было интересно, но затем обратил внимание, что ему абсолютно все не нравится в США-Канаде. Люди плохие, которые не хотят общаться с ним, который язык толком не выучил и говорит с ужасным акцентом. Дома плохие и дорогие. Дорожные службы плохие, так как эвакуировали его трак, припаркованный не правилам. Но стоит ему приехать в Одессу, так у него сразу все хорошо. И малина за 2 доллара вместо 20, и с людьми он общаться может.

Как по мне, дело не в месте, а отношении к нему человека. У меня двое друзей уехали в Канаду, один строительными работами занимает, второе - продажи в сфере IT. Не жалуются, вполне довольны.
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19k
Слепой Пью jug 6 минут назад
Дык у всех нас фломастеры разные - Брежнев поныть любит, но мужик вменяемый, имидж себе такой создал. А съемки у него голливудские, умеет же.
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61k
Доктор Джонс 4 часа назад
Автору не дают покоя лавры Алекса Брежнева?
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22k
Владимир 4 часа назад
Вообще ничего не сказал по факту.
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