Жизнь в будке на колесах в США

*Штат Флорида*



Первый штат, в который я приехал, был Флорида. Этот штат был выбран мной, поскольку в нем проживал мой друг, который помог мне с проживанием на первое время. За это, я очень ему благодарен.



По началу я работал официантом в одном русском ресторане, но позже меня выгнали оттуда из-за конфликта, который у меня произошёл с владельцами. Всё началось на 3 - 4 день моей работы, когда я почувствовал на себе давление со стороны коллег. Они были обозлены и пытались учить жизни, не смотря на мой возраст. И всё из-за того, что я выиграл грин-карту в лотерее. Им же, долго и упорно приходилось и приходится добиваться легального нахождения в этой стране. Мой путь был намного проще. Конфликт продолжал выходить из под контроля, начались оскорбления в мой адрес. Такого неадекватного и глупого отношения ко мне я не видел за всю мою жизнь, пока находился на родине. Это не смотря на то, что я сменил более 10 работ. В итоге, происшествию 3 недель, настал пик этого конфликта. Мы очень сильно ругались с официантом, который работал в этом ресторане несколько лет. После этого, я был уволен.



Так как у меня не было никакой финансовой подушки - мне пришлось тут же искать себе новую работу. В этот раз я познакомился уже с другими русскими, которые предложили мне работу на траке. Проще говоря, дальнобой.