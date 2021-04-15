Жизнь в будке на колесах в США

1359
3
Привет, я Алексей. 2 года назад иммигрировал в Америку. В этой статье я хочу рассказать вам о том, каково жить (Плохо) в будке на колёсах и почему я не могу уехать из США.
*Штат Флорида*
Первый штат, в который я приехал, был Флорида. Этот штат был выбран мной, поскольку в нем проживал мой друг, который помог мне с проживанием на первое время. За это, я очень ему благодарен.
По началу я работал официантом в одном русском ресторане, но позже меня выгнали оттуда из-за конфликта, который у меня произошёл с владельцами. Всё началось на 3 - 4 день моей работы, когда я почувствовал на себе давление со стороны коллег. Они были обозлены и пытались учить жизни, не смотря на мой возраст. И всё из-за того, что я выиграл грин-карту в лотерее. Им же, долго и упорно приходилось и приходится добиваться легального нахождения в этой стране. Мой путь был намного проще. Конфликт продолжал выходить из под контроля, начались оскорбления в мой адрес. Такого неадекватного и глупого отношения ко мне я не видел за всю мою жизнь, пока находился на родине. Это не смотря на то, что я сменил более 10 работ. В итоге, происшествию 3 недель, настал пик этого конфликта. Мы очень сильно ругались с официантом, который работал в этом ресторане несколько лет. После этого, я был уволен.
Так как у меня не было никакой финансовой подушки - мне пришлось тут же искать себе новую работу. В этот раз я познакомился уже с другими русскими, которые предложили мне работу на траке. Проще говоря, дальнобой.
Первый штат, в который я приехал, был Флорида. Этот штат был выбран мной, поскольку в нем проживал мой друг, который помог мне с проживанием на первое время. За это, я очень ему благодарен.
По началу я работал официантом в одном русском ресторане, но позже меня выгнали оттуда из-за конфликта, который у меня произошёл с владельцами. Всё началось на 3 - 4 день моей работы, когда я почувствовал на себе давление со стороны коллег. Они были обозлены и пытались учить жизни, не смотря на мой возраст. И всё из-за того, что я выиграл грин-карту в лотерее. Им же, долго и упорно приходилось и приходится добиваться легального нахождения в этой стране. Мой путь был намного проще. Конфликт продолжал выходить из под контроля, начались оскорбления в мой адрес. Такого неадекватного и глупого отношения ко мне я не видел за всю мою жизнь, пока находился на родине. Это не смотря на то, что я сменил более 10 работ. В итоге, происшествию 3 недель, настал пик этого конфликта. Мы очень сильно ругались с официантом, который работал в этом ресторане несколько лет. После этого, я был уволен.
Так как у меня не было никакой финансовой подушки - мне пришлось тут же искать себе новую работу. В этот раз я познакомился уже с другими русскими, которые предложили мне работу на траке. Проще говоря, дальнобой.
*Моя рабочая машина*
Если описывать мои будни, то всё чем я занимаюсь - езжу по штатам и проживаю в этом же самом траке. Звучит очень романтично, но в реальности всё далеко не так приятно. Как минимум, нет свободного доступа к душу.
Зарплата на такой работе небольшая, максимум 800$ в неделю, из-за чего мой рацион питания формируют исключительно фастфуд. Рассчитывается зарплата из откатанных, ЗАГРУЖЕННЫХ миль, за пустые вам не платят. За одну такую платят 40 центов. Подводный камень в том, что ты не можешь быть в дороге столько, сколько позволяют тебе твои амбиции. Рейсы, которые тебе ставят - короткие, соответственно, денег с них ты получаешь мало. Так почему же самой компании не ставить для меня рейсы более длинные? Просто для них они приносят гораздо меньшую прибыль. И нет, у вас не получится откатывать один маленький рейс за другим, т.к. время будет уходить ещё и на загрузку машины. Бывало даже так, что я простаивал один день. Напомню, живу я в машине, а соответственно и сам простаиваю без какого-то адекватного отдыха, или занятия. В Америке не всегда бывают места, в которых можно погулять. Тем более, вблизи мест загрузок траков.
Если описывать мои будни, то всё чем я занимаюсь - езжу по штатам и проживаю в этом же самом траке. Звучит очень романтично, но в реальности всё далеко не так приятно. Как минимум, нет свободного доступа к душу.
Зарплата на такой работе небольшая, максимум 800$ в неделю, из-за чего мой рацион питания формируют исключительно фастфуд. Рассчитывается зарплата из откатанных, ЗАГРУЖЕННЫХ миль, за пустые вам не платят. За одну такую платят 40 центов. Подводный камень в том, что ты не можешь быть в дороге столько, сколько позволяют тебе твои амбиции. Рейсы, которые тебе ставят - короткие, соответственно, денег с них ты получаешь мало. Так почему же самой компании не ставить для меня рейсы более длинные? Просто для них они приносят гораздо меньшую прибыль. И нет, у вас не получится откатывать один маленький рейс за другим, т.к. время будет уходить ещё и на загрузку машины. Бывало даже так, что я простаивал один день. Напомню, живу я в машине, а соответственно и сам простаиваю без какого-то адекватного отдыха, или занятия. В Америке не всегда бывают места, в которых можно погулять. Тем более, вблизи мест загрузок траков.
*Склад загрузки*
Сам путь тоже не без проблем. Тебя заставляют ездить по 14-15 часов без отдыха. Пару раз у меня даже были случаи, когда я засыпал прямо в дороге. И если что-то произойдёт с машиной - решать эти проблемы будете вы, за счёт своей зарплаты. Никакой страховки не существует.
Если же вы собираетесь иммигрировать в Америку и не знаете английского, то вам будет крайне сложно здесь адаптироваться. В любом случае придётся вести диалог с местными жителями, но т.к. вы будете ничего не понимать - останется только бездумно кивать как собака. Русских, к слову, здесь обманывают очень часто. Тренировать свои навыки английского тоже непросто. Лично я, контактирую с англоговорящими не так часто. В основном, это такие же русские иммигранты, которые работают такими же водилами. Поэтому несколько раз отмерьте, перед тем как совершать такое, пожалуй, отважное решение. Помимо переезда, вы как-то должны здесь жить и существовать. Сейчас мой вопрос с деньгами стоит настолько остро, что я даже не могу купить билет обратно в Россию из-за пандемии.Не повторяйте моих ошибок, не будьте глупцами. Никому мы здесь не нужны!
Больше интересных историй со мной, вы найдёте на моём ютуб канале: https://www.youtube.com/channel/UCNF3-BWYO_J4k-0W5DLcosA
Сам путь тоже не без проблем. Тебя заставляют ездить по 14-15 часов без отдыха. Пару раз у меня даже были случаи, когда я засыпал прямо в дороге. И если что-то произойдёт с машиной - решать эти проблемы будете вы, за счёт своей зарплаты. Никакой страховки не существует.
Если же вы собираетесь иммигрировать в Америку и не знаете английского, то вам будет крайне сложно здесь адаптироваться. В любом случае придётся вести диалог с местными жителями, но т.к. вы будете ничего не понимать - останется только бездумно кивать как собака. Русских, к слову, здесь обманывают очень часто. Тренировать свои навыки английского тоже непросто. Лично я, контактирую с англоговорящими не так часто. В основном, это такие же русские иммигранты, которые работают такими же водилами. Поэтому несколько раз отмерьте, перед тем как совершать такое, пожалуй, отважное решение. Помимо переезда, вы как-то должны здесь жить и существовать. Сейчас мой вопрос с деньгами стоит настолько остро, что я даже не могу купить билет обратно в Россию из-за пандемии.Не повторяйте моих ошибок, не будьте глупцами. Никому мы здесь не нужны!
Больше интересных историй со мной, вы найдёте на моём ютуб канале: https://www.youtube.com/channel/UCNF3-BWYO_J4k-0W5DLcosA
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Семья путешествует на старом грузовике, показывая 5-летнему сыну красоту этого мира
- Участников праздничного парада едва не задавило Щелкунчиком
- Как работают казино Лас-Вегаса в эпоху коронавируса?
- Добрая история: внук исполнил мечту дедушки и показал ему мир
- Девочка рисует на тротуаре пейзажи, чтобы её брат мог «путешествовать» во время карантина
Метки: иммиграция переезд путешествия работа сша
36
Понравилось36
Новости партнёров
Загрузка...
А потом понеслось, каждая последующая работа менялась на более высокооплачиваемую, набирался опыта в разных профессиях и сферах.
Поменял за 20 лет 15 работ.
Прошел путь от рабочего до управляющего.
И в итоге работаю на себя, ведь работая на дядю, денег не заработать.
Но в америку точно не хочу, где родился - там и пригодился:)
Статейка [мат].
и чел жалуется на отсутствие душа - но если бы он ездил на "фуре" - то для фур там достаточно много "трак-стопов", на которых есть душ, что опять же говорит о том, что он катает маленький фургон типа нашей газели.
(просто Михал выпустил небольшую интересную электронную книгу про свою жизнь и асашАй. И тоже был дальнобоем)
И на фото - грузовик, который арендуют для переездов, а не фура.
Странно как то
В моём штате Нью-Йорк, но думаю, что и во всей стране существует закон, который запрещает пользоваться автотранспортным средством без страхового покрытия.
И ещё: "я даже не могу купить билет обратно в Россию из-за пандемии".
Бред. Сейчас Аэрофлот делает несколько рейсов в неделю из Москвы в Нью-Йорк. Билеты продаются.
"дальнобой"??? На фотографии автомобиль который берут в рент для местных перевозок (именно такие я и рентовал), жить в нем точно невозможно. Т.е. можно и рентовать его для перевозки между городами, но для этого лучше использовать контейнер.
Я не понял - он страдает от недостатка работ или от того что работает по 14-15 часов? Да и контроль за количеством часов за рулем весьма строгий, если кто-то будет перерабатывать и попадет от устлаости в аварию - фирму засудят на многие миллионы вплоть до разорения.
Зарабатывая 800 в неделю и не тратясь на жилье, получается тысяч 40 в год. Это не богатство, но жить как-то можно.
"Это не смотря на то, что я сменил более 10 работ." Это - показатель. И вообще ухитриться испортить отношения ссо всеми коллегами на куче работ, называя их неадекватами - показатель крайне склочного характера.
1. русский работает на русских - обманывают почему-то амереканцы
2. пишет что ставят на короткие рейсы и бывает просто простаивает - при этом потом пишет что заставляют ездить по 14-15 часов в день.
3. Тренировать навыки языка проживая в стране этого языка - тяжело только если не хочеш их тренировать (это не зависит от страны проживания).
Похоже на какое-то сочинение без фактов и фантазии.
Если твой тахограф покажет что ты едешь больше 4-х часов без отдыха,тебя выипут и высушат по самые гланды!
А контроль за этим очень частый и жесткий!
Вывод:
Автор мудак и пистобол!
Как по мне, дело не в месте, а отношении к нему человека. У меня двое друзей уехали в Канаду, один строительными работами занимает, второе - продажи в сфере IT. Не жалуются, вполне довольны.