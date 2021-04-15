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Фотоподборка

Фотоподборка (40 фото)

Автор:
15 апреля 2021 00:19
Метки: интересно   подборка   фото   
1133
40
Подборка интересных и красивых фотографий с просторов интернета
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Метки: интересно   подборка   фото   
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8  комментариев
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2k
Andy Birkin 7 часов назад
Почему нельзя добавлять информацию, чтоизображено на фото и от куда оно? Интересно же
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18k
Nik 16 минут назад
Конечно, наверное, тату индивидуальность... И кто то находит в этом красоту, но блин.... Как все таки это выглядит уродством в изящном искусстве спорта....
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−143
Вован 3 часа назад
до 21 года... я был хорощим домашним мальчком
и у меня не было прекрасных ДАМ

потом я стал плхим мальчиком.. и у мня было много милых дам
но это все не то... только дувух я люил по настоящему..
они нет...ядля них ну был там какой то Вова..кстатикто жто
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−143
Вован 3 часа назад
опятьже навело
Геленжик ... 2012 год
я просыавюсь... на моей руке спит женщина
пытаюсь е разбудив ееруку вытащить просыаается я разбудил ее
она улыбается и спрашивает
-Какие планы?

да никаких планов! я женат
двухсекндная пауза
да я то же замужем

Какие планы на сегодня?
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−143
Вован 4 часа назад
у меня была однажды ночь с плавчихой
я весь вечер облизывался слюной исходил глядя на ёе фигурку
затащил в постель... аона тока Вова, у меня есть парень я его люблю

(вертелось на языке ну если есть парень, то что Ты делаешьтут в моей постели со мной??? дура)

но не насиловать же ее, отвернулся и уснул

но теперь я могу гордозаявлять...плпачиха.. да была у меня спали вместе
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29
pumbic 5 часов назад
Да, последняя - огонь! И такое ощущение, что не до конца разделась.
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34k
figny 7 часов назад
последняя!
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8k
Владимир figny 6 часов назад
Она - https://www.instagram.com/bunnie.han/https://www.instagram.com/bunnie.han/
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