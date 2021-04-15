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Подборка интересных и красивых фотографий с просторов интернета
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и у меня не было прекрасных ДАМ
потом я стал плхим мальчиком.. и у мня было много милых дам
но это все не то... только дувух я люил по настоящему..
они нет...ядля них ну был там какой то Вова..кстатикто жто
Геленжик ... 2012 год
я просыавюсь... на моей руке спит женщина
пытаюсь е разбудив ееруку вытащить просыаается я разбудил ее
она улыбается и спрашивает
-Какие планы?
да никаких планов! я женат
двухсекндная пауза
да я то же замужем
Какие планы на сегодня?
я весь вечер облизывался слюной исходил глядя на ёе фигурку
затащил в постель... аона тока Вова, у меня есть парень я его люблю
(вертелось на языке ну если есть парень, то что Ты делаешьтут в моей постели со мной??? дура)
но не насиловать же ее, отвернулся и уснул
но теперь я могу гордозаявлять...плпачиха.. да была у меня спали вместе