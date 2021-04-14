Редкие личные фотографии великого французского актера Луи де Фюнеса

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Советские газеты 27 января 1983 года пестрили заголовками о событиях в нашей стране, но никто не сообщил, что в пригороде французского города Нант в усадьбе Шато-де-Клермон на 68-м году жизни остановилось сердце одного из величайших актеров XX века блистательного Луи де Фюнеса.
Сегодня я хочу поделиться с вами редкими кадрами со съемочных площадок и конечно личными фотографиями этого великого человека.
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Со своей супругой Жанной, которая пережила мужа на 32 года , умерла в почтенном возрасте в 2015 году, ей был 101 год....
Авторский пост
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Метки: актеры кино памяти артиста
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