Редкие личные фотографии великого французского актера Луи де Фюнеса

Советские газеты 27 января 1983 года пестрили заголовками о событиях в нашей стране, но никто не сообщил, что в пригороде французского города Нант в усадьбе Шато-де-Клермон на 68-м году жизни остановилось сердце одного из величайших актеров XX века блистательного Луи де Фюнеса.

Сегодня я хочу поделиться с вами редкими кадрами со съемочных площадок и конечно личными фотографиями этого великого человека.