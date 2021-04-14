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Смешные комментарии и картинки из соцсетей

Смешные комментарии и картинки из соцсетей (23 фото)

Автор:
14 апреля 2021 17:56
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: картинка   комментарии   переписка   прикол   смешное   соцсети   
3547
23
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Смешные комментарии и картинки из соцсетей.

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Метки: картинка   комментарии   переписка   прикол   смешное   соцсети   
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58  комментариев
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30k
Минчанин 3 часа назад
Комментарий к фото
Да ладно! писал явно человек без детей.
Это ж не первый его ребёнок. Должен уже быть опыт.

Как говорится, к третьему ребёнку уже вырабатывается правило: если ребёнок ест из миски кота - то это проблемы кота.
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4k
samsr 10 минут назад
Комментарий к фото
Тп в действии
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10k
Павел 11 минут назад
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5 минут дойти
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2k
александр 11 минут назад
Комментарий к фото
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122
Змій Горинич 12 минут назад
Комментарий к фото
Крышку спрятать и забыть
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2k
lekha-fil 12 минут назад
Комментарий к фото
Дегко дойти? Это чё?
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20k
pssst Полчаса назад
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Отзыв #2 у того же продавца:
"Этот узкоглазый га#дон вместо штанов и футболок из новой колекции GUCCI за $10000 прислал какую-то чуханскую куртку".
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170
Гепатит С Полчаса назад
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Это Джейме Ланистер в молодости
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20k
pssst Полчаса назад
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в пределах прямой видимости, че.
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30k
Korolev 38 минут назад
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После релиза без саппорта нихрена не работает, постоянно жрёт ресурсы, разорение на расходниках...
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137
Сергей Ковалев 45 минут назад
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Да,что там идти то? Я на карту Мира посмотрел-всего 15 см
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3k
Roninsamuray 58 минут назад
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Смешные комментарии и картинки из соцсетей
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8k
Васильевна Час назад
Вот меня замкнуло... Не могу вспомнить, что Долина пела. Голос, вроде, всплыл, а какие песни?...
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1k
Михаил Васильевна Полчаса назад
У меня на памяти "Стена", как то зацепило в свое время, видимо, и "Три белых коня" из "Чародеи" - часто пересматриваю))
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4k
Мистер Фикс Час назад
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...Схватил он с яростью за груди тетю Груню
И на спине их резко в узел завязал...
(Сектор Газа)
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4k
Мистер Фикс Час назад
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Уже подза€бала
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4k
samsr Мистер Фикс 2 минуты назад
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Ага
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4k
Мистер Фикс Час назад
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Бешеной собаке семь верст не крюк
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2k
PLT LDR 2 часа назад
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К тому же AI не всегда правильно обучается. Могут быть глюки.
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2k
PLT LDR 2 часа назад
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От Эмервиля до Района "North Beach" в Сан Франциско около 11 миль... или почто 18км... пешком вообще хрен дойдёшь, так как с Острова Сокровищ (одно из названий того островка где мосты сходятся) до СФ нет пешего перехода...

А так есть один друган у меня который как раз по СФ пешком заставил нас идти. 5 км до станции подземки (B.A.R.T.), хотя ближайшая станция была в километре.
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794
Narvinsky 2 часа назад
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Так и скажи,что не умеешь их делать.
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1k
вася васильев 2 часа назад
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Это не конструктор, а камасутра!)))
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14k
Александр Н. 2 часа назад
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H23A ?
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