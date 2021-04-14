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В сети появилось ранее неизданное видео Джона Леннона и Йоко Оно

В сети появилось ранее неизданное видео Джона Леннона и Йоко Оно (1 фото + 2 видео)

Автор:
14 апреля 2021 11:18
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Give Peace A Chance   Йоко Оно   архивы   видео   джон леннон   интересное   ностальгия   шоу бизнес   
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В преддверии коллекционного переиздания John Lennon / Plastic Ono Band — The Ultimate Collection на канале Джона Леннона на YouTube стали появляться архивные неизданные видеозаписи. На последний Джон играет на гитаре "Give Peace A Chance" в отеле на Багамах, а Йоко с нежностью на него смотрит.
"Желаю вам найти человека, чтобы он смотрел на вас так, как Йоко смотрит на Джона!", - пишут пользователи сети в комментариях.

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Метки: Give Peace A Chance   Йоко Оно   архивы   видео   джон леннон   интересное   ностальгия   шоу бизнес   
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4  комментария
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3k
Taf Taffus 39 минут назад
Йока на заднем фоне натуральнейшая Хари-Онаго. Собственно, кем она и являлась на самом деле.
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13k
KOSTELLO Taf Taffus 38 минут назад
Хари-Онаго, это красивая женщина.
А этой жабе до красоты прОпасть просто
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151k
☭Cheкаво☭ 49 минут назад
Кем он был, самым настоящим либералом, ни то что нынешнее племя, которое за БАБКИ гос.депа готово все" сделать?))
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