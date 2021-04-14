В сети появилось ранее неизданное видео Джона Леннона и Йоко Оно

В преддверии коллекционного переиздания John Lennon / Plastic Ono Band — The Ultimate Collection на канале Джона Леннона на YouTube стали появляться архивные неизданные видеозаписи. На последний Джон играет на гитаре "Give Peace A Chance" в отеле на Багамах, а Йоко с нежностью на него смотрит.
"Желаю вам найти человека, чтобы он смотрел на вас так, как Йоко смотрит на Джона!", - пишут пользователи сети в комментариях.
На официальном канале Джона Леннона появилось архивное видео. На нём Джон поёт "Give Peace A Chance" Йоко, сидя в отеле Sheraton на Багамских островах.
Композиция "Give Peace A Chance" вот уже десятки лет является пацифистским гимном для целого поколения и до сих пор остаётся одной из самых известных протестных песен в истории.
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На уникальных кадрах 25 мая 1968 года Джон и йоко репетировали композицию за неделю до её мировой премьеры в Монреале в рамках акции "В постели за мир".
На официальном канале Джона Леннона на YouTube можно найти и другие архивные ролики.
Видео, снятое в доме Джона и Йоко в 1968 году
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Выход новых роликов приурочен к 50-летию сольного альбома Леннона и запланировано на 23 апреля. В переиздании будет восемь дисков с десятками неизданных композиций.
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А этой жабе до красоты прОпасть просто