Окно в мир: интересное применение проектора

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
"Если быть, то быть первым" - космонавт, который навсегда вошел в историю "Если быть, то быть первым" - космонавт, который навсегда вошел в... "Сверхдержавы так себя не ведут": Рогозин раскритиковал Госдеп США за публикацию о Дне Космонавтики "Сверхдержавы так себя не ведут": Рогозин раскритиковал Госдеп США... Подборка автомобильных приколов Подборка автомобильных приколов 50 редких исторических фотографий, которые врезаются в память 50 редких исторических фотографий, которые врезаются в память Что пришлось пережить Гагарину во время спуска Что пришлось пережить Гагарину во время спуска Бедняга-экскаваторщик на Суэцком канале работал без отдыха и без премиальных Бедняга-экскаваторщик на Суэцком канале работал без отдыха и без... "Ван Дамм в платье": как выглядит и чем занимается взрослая дочь Жан Клода "Ван Дамм в платье": как выглядит и чем занимается взрослая дочь... Евгений Сидихин Евгений Сидихин За кадром известных фильмов За кадром известных фильмов Не самый счастливый финал пьяных посиделок с друзьями Не самый счастливый финал пьяных посиделок с друзьями 15 снимков, которые наглядно показывают, как выглядят неприятности 15 снимков, которые наглядно показывают, как выглядят неприятности История мобилы: вспомним монстров 1970-х История мобилы: вспомним монстров 1970-х 38 воспоминаний о космическом детстве 38 воспоминаний о космическом детстве Высокопоставленного единоросса исключили из партии за выброшенный на дорогу мусор Высокопоставленного единоросса исключили из партии за выброшенный... В Москве топ-менеджера "Авито" обманули мошенники на "Авито" В Москве топ-менеджера "Авито" обманули мошенники на "Авито" Буря родительских эмоций: палестинский врач спас задыхавшуюся девочку Буря родительских эмоций: палестинский врач спас задыхавшуюся девочку Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные 26 посмертных масок известных исторических личностей 26 посмертных масок известных исторических личностей К тушению пожара на Октябрьской набережной в Петербурге привлекли армию К тушению пожара на Октябрьской набережной в Петербурге привлекли...
Окно в мир: интересное применение проектора

Окно в мир: интересное применение проектора (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 апреля 2021 11:07
Метки: видео   интересно   креатив   окно   проектор   
431
1
1
Во время просмотра фильма некоторым людям становится недостаточно стандартного телевизионного экрана для получения максимального удовольствия от кино и они обращают свое внимание на дорогие проекторы. Однако качественный проектор можно использовать не только для просмотра фильмов.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: видео   интересно   креатив   окно   проектор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Vacony 2 часа назад
Мысль интересная... Но учитывая стоимость ламп.. и срок службы грубо говоря 3000 часов... Это на год удовольствия
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
"Если быть, то быть первым" - космонавт, который навсегда вошел в историю "Если быть, то быть первым" - космонавт, который навсегда вошел в историю Когда прокачал уровень домашнего самогоноварения до 80 lvl Когда прокачал уровень домашнего самогоноварения до 80 lvl Как японки делают лица меньше, а улыбки шире Как японки делают лица меньше, а улыбки шире Если бы 30 знаменитых художников были архитекторами Если бы 30 знаменитых художников были архитекторами Размеры островов в 3D Размеры островов в 3D Парень из Южной Кореи рассказал, какие русские песни и фильмы популярны у него на родине Парень из Южной Кореи рассказал, какие русские песни и фильмы популярны у него на родине
Alonso

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

633592



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
17 незаметных деталей из мультиков студии Disney
1
11
17 незаметных деталей из мультиков студии Disney
24 картинки, которые еще раз доказывают, что наш мир - удивительное место
4
53
24 картинки, которые еще раз доказывают, что наш мир - удивительное место
﻿
Набирающие популярность
Пенсионерка за рулем «Гранты» не справилась с управлением и упала с моста
0
3
Пенсионерка за рулем «Гранты» не справилась с управлением и упала с моста
Выбираю Ниву!
0
36
Выбираю Ниву!
Грудастая блогерша раскрыла свое настоящее лицо и шокировала подписчиков (6 фото)
Грудастая блогерша раскрыла свое настоящее лицо и шокировала подписчиков (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Веганы - само зло, кушайте мясо
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#в мире#СССР#дети#интересное#автомобили#комментарии#гагарин#авто аварии
#Юмор#Россия#космос#сша#кино#картинки#дтп#прикольные#криминал#фильмы
#интересно#автомир#люди#прикол#факты#подборка#животные#актеры#позитив#День Космонавтики

На что жалуетесь?

Вернуться