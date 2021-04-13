Окно в мир: интересное применение проектора

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Во время просмотра фильма некоторым людям становится недостаточно стандартного телевизионного экрана для получения максимального удовольствия от кино и они обращают свое внимание на дорогие проекторы. Однако качественный проектор можно использовать не только для просмотра фильмов.
Проектор, который позволяет почувствовать себя частью происходящего.
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