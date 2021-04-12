Евгений Сидихин

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5-кратный чемпион по вольной борьбе, воевал в Афгане, пророческая история с Тальковым
Хотя до этого момента у этого актёра было уже более 20 ролей, но обо всём по порядку.
Итак, родился Евгений Владимирович в Ленинграде, в 1964 году. Отец был начальником судостроительного цеха, а мать преподавала русский язык и литературу. Рос Евгений с двумя своими братьями.
Итак, родился Евгений Владимирович в Ленинграде, в 1964 году. Отец был начальником судостроительного цеха, а мать преподавала русский язык и литературу. Рос Евгений с двумя своими братьями.
Когда Евгению было 5 лет, не стало матери (онкология). Отец женился во второй раз, но через три года "ушла" и мачеха. Поэтому троих братьев отец часто отправлял пожить под присмотр родственников в Новосибирскую область (пос.Красноозёрское). Там дети и провели значительную часть своего детства. В посёлке половина жителей носила фамилию Сидихины.
Я вырос в огромной семье. Когда мы собирались за столом, то он достигал в длину нескольких десятков метров. А во главе сидели дедушка и бабушка (блокадница). Чувствовать себя членом большой семьи было очень здорово.
Сызмальства занимался вольной борьбой, 5 раз становился чемпионом родного города (правда, среди школьников).
Также увлекался и грезил морем, очень хотел стать капитаном дальнего плавания. Посещал "Клуб юных моряков".
У меня была морская форма и я, как говорится, "подметал клешами" Невский. Увлечение это было довольно сильным, я даже вырезал картинки кораблей и вклеивал их в специальную тетрадку. Я мечтал о плаваниях в дальние страны.
Я вырос в огромной семье. Когда мы собирались за столом, то он достигал в длину нескольких десятков метров. А во главе сидели дедушка и бабушка (блокадница). Чувствовать себя членом большой семьи было очень здорово.
Сызмальства занимался вольной борьбой, 5 раз становился чемпионом родного города (правда, среди школьников).
Также увлекался и грезил морем, очень хотел стать капитаном дальнего плавания. Посещал "Клуб юных моряков".
У меня была морская форма и я, как говорится, "подметал клешами" Невский. Увлечение это было довольно сильным, я даже вырезал картинки кораблей и вклеивал их в специальную тетрадку. Я мечтал о плаваниях в дальние страны.
После школы внезапно пошёл не в спорт, и не в море, а учиться на актёра, но в 1983 году с первого курса его забрали в армию. Попал в "учебку" Туркестанского военного округа (в/ч 10858, г. Теджен). Оттуда — в Афганистан, где участвовал в военных действиях, в составе танкового батальона. О тех годах Евгений Владимирович предпочитает не вспоминать, ни в одном интервью так и не раскрыл деталей.
Война в Афганистане оставила след: всё, что не давало сойти с ума, это чувство долга перед Родиной.
Это был кошмар! Я даже не представлял, что такое возможно. Тем более после театрального института, где меня учили "красиво стоять у белого рояля", и я уверовал, что отношения у людей могут быть только такими же красивыми… Однако, я ошибся…
***
Мне тогда исполнилось 18 лет, я был патриотом своей Родины. Так воспитали родители, что не мог бежать от войны. Мне было бы стыдно. Уже в Афгане дембеля рассказывали, что незадолго до нашего призыва в этой стране было относительно спокойно: наши солдаты даже ездили на открытом борту на танцы в Герат.
Но, когда я там оказался, уже шли настоящие бои. О смерти не думал и не боялся. Мне кажется, страх приходит тогда, когда человек что-то предчувствует. Я же был абсолютно спокоен, не запаривался, знал, что со мной будет все в порядке.
Проходил службу в составе в/ч 51931 — в танковом батальоне 101-го мотострелкового полка 5-й гвардейской Зимовниковской ордена Кутузова II степени мотострелковой дивизии, в городе Герат. Не был ранен и наград не имеет. Зато переболел тифом
Это был кошмар! Я даже не представлял, что такое возможно. Тем более после театрального института, где меня учили "красиво стоять у белого рояля", и я уверовал, что отношения у людей могут быть только такими же красивыми… Однако, я ошибся…
***
Мне тогда исполнилось 18 лет, я был патриотом своей Родины. Так воспитали родители, что не мог бежать от войны. Мне было бы стыдно. Уже в Афгане дембеля рассказывали, что незадолго до нашего призыва в этой стране было относительно спокойно: наши солдаты даже ездили на открытом борту на танцы в Герат.
Но, когда я там оказался, уже шли настоящие бои. О смерти не думал и не боялся. Мне кажется, страх приходит тогда, когда человек что-то предчувствует. Я же был абсолютно спокоен, не запаривался, знал, что со мной будет все в порядке.
Проходил службу в составе в/ч 51931 — в танковом батальоне 101-го мотострелкового полка 5-й гвардейской Зимовниковской ордена Кутузова II степени мотострелковой дивизии, в городе Герат. Не был ранен и наград не имеет. Зато переболел тифом
Ну что тут вспоминать?! Помню, бежит враг, выстрелил, он упал, я расстроился... Но давайте не будем об этом. На войне другие законы…
К счастью всё обошлось, отслужил, и в 1985 году не восстановился, а снова поступил в тот же институт. По его словам, театр спас от "афганского синдрома", помог найти себя в мирной жизни. Устроился в Театр Ленсовета, а затем в БДТ. Пошли театральные роли, а затем и игра в кино.
К счастью всё обошлось, отслужил, и в 1985 году не восстановился, а снова поступил в тот же институт. По его словам, театр спас от "афганского синдрома", помог найти себя в мирной жизни. Устроился в Театр Ленсовета, а затем в БДТ. Пошли театральные роли, а затем и игра в кино.
Как раз в то время влюбился и женился еще студентом, на сокурснице. В 1989 году родилась дочка Полина, пошедшая по стопам отца (кстати, в 13 лет сыграла дочку Никиты Кудасова в сериале «Бандитский Петербург»).
Пока старшая Полина еще не родилась, я, конечно же, мечтал о сыне. Но как только взял ее на руки, понял, что девочка - в сто раз лучше! Мусульмане говорят: у отца три дочери - значит, он уже в раю. Правоту этого изречения я ощущаю ежедневно.
В начале 90-х, чтобы прокормить семью, подрабатывал как мог: в такси, красил и ремонтировал машины, был уборщиком платформы метро "Московские ворота", был даже опыт обменщика валют.
В начале 90-х, чтобы прокормить семью, подрабатывал как мог: в такси, красил и ремонтировал машины, был уборщиком платформы метро "Московские ворота", был даже опыт обменщика валют.
Первое появление на телеэкране — воин в "Алкмена и Амфитрион" (1989).
Известность началась после роли бывшего боксёра в знаменитом перестроечном боевике "За последней чертой" (с Игорем Тальковым).
Интересный факт: съёмки эпизода, где персонаж Сидихина двумя выстрелами в упор убивает персонажа Талькова, состоялись 6 октября 1990 года. А ровно через год, день в день, Талькова застрелили во время концерта во Дворце спорта «Юбилейный» из пистолета той же системы
Известность началась после роли бывшего боксёра в знаменитом перестроечном боевике "За последней чертой" (с Игорем Тальковым).
Интересный факт: съёмки эпизода, где персонаж Сидихина двумя выстрелами в упор убивает персонажа Талькова, состоялись 6 октября 1990 года. А ровно через год, день в день, Талькова застрелили во время концерта во Дворце спорта «Юбилейный» из пистолета той же системы
В то время (да и сейчас) Сидихин был нарасхват: образ фактурного настоящего мужика-борца (ну ещё бы, с таким-то боевым прошлым) стал основным в актёрской карьере.
Начиналось с ролей сильных суровых мужчин в фильмах "Прорва" (1992), "Русский транзит" (1994). Некоторые считают, что лучшего всего Сидихин проявил себя в "Бандитском Петербурге" (2000).
Кстати, снимался и в зарубежном кино: "Безбашенный Ник" (Германия, 2016), "В лесах Сибири" (Франция, 2016).
Артист не раз признавался в интервью, что играет не суперменов, а простых людей, попавших в критические ситуации.
Я нигде не был бойцом, по сути, да и слово "боец" как понятие достаточно пространно. Всегда выстраиваются различные обстоятельства. И я в каждом фильме рассматриваю набор обстоятельств, а не думаю о том, что надо сыграть бойца или бандита… Пока для меня, к счастью, форма не меняет человека…
В фильмографии Сидихина почти сотня ролей! Даже сейчас очень востребован.
Известно, что не бросил и юношеское пристрастие, и свободное время посвящает не только семье, но и парусному спорту.
Редкий и удивительный мужчина, папа и актер, вызывающий только огромное уважение.
Начиналось с ролей сильных суровых мужчин в фильмах "Прорва" (1992), "Русский транзит" (1994). Некоторые считают, что лучшего всего Сидихин проявил себя в "Бандитском Петербурге" (2000).
Кстати, снимался и в зарубежном кино: "Безбашенный Ник" (Германия, 2016), "В лесах Сибири" (Франция, 2016).
Артист не раз признавался в интервью, что играет не суперменов, а простых людей, попавших в критические ситуации.
Я нигде не был бойцом, по сути, да и слово "боец" как понятие достаточно пространно. Всегда выстраиваются различные обстоятельства. И я в каждом фильме рассматриваю набор обстоятельств, а не думаю о том, что надо сыграть бойца или бандита… Пока для меня, к счастью, форма не меняет человека…
В фильмографии Сидихина почти сотня ролей! Даже сейчас очень востребован.
Известно, что не бросил и юношеское пристрастие, и свободное время посвящает не только семье, но и парусному спорту.
Редкий и удивительный мужчина, папа и актер, вызывающий только огромное уважение.
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Револьвер системы Нагана - это пистолет какой системы?