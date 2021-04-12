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Евгений Сидихин

Евгений Сидихин (7 фото + 2 тянучки + 2 видео)

Автор:
12 апреля 2021 20:08
Сообщество : Истории
Метки: Евгений Сидихин   Тальков   актер   история   кино   судьба артистов   
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5-кратный чемпион по вольной борьбе, воевал в Афгане, пророческая история с Тальковым

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Метки: Евгений Сидихин   Тальков   актер   история   кино   судьба артистов   
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212
Андрей Час назад
" Русский транзит " классный фильм!
Недавно пересматривал
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323
Палыч 41 минуту назад
застрелили во время концерта во Дворце спорта «Юбилейный» из пистолета той же системы. ©
-------------
Револьвер системы Нагана - это пистолет какой системы?
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15k
ВВС Автор поста Палыч 4 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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46
Михайло Потапыч 46 минут назад
Хорошо, что башкой не поехал. Повезло мужику.
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