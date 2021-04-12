Евгений Сидихин

Война в Афганистане оставила след: всё, что не давало сойти с ума, это чувство долга перед Родиной.



Это был кошмар! Я даже не представлял, что такое возможно. Тем более после театрального института, где меня учили "красиво стоять у белого рояля", и я уверовал, что отношения у людей могут быть только такими же красивыми… Однако, я ошибся…

***

Мне тогда исполнилось 18 лет, я был патриотом своей Родины. Так воспитали родители, что не мог бежать от войны. Мне было бы стыдно. Уже в Афгане дембеля рассказывали, что незадолго до нашего призыва в этой стране было относительно спокойно: наши солдаты даже ездили на открытом борту на танцы в Герат.

Но, когда я там оказался, уже шли настоящие бои. О смерти не думал и не боялся. Мне кажется, страх приходит тогда, когда человек что-то предчувствует. Я же был абсолютно спокоен, не запаривался, знал, что со мной будет все в порядке.

Проходил службу в составе в/ч 51931 — в танковом батальоне 101-го мотострелкового полка 5-й гвардейской Зимовниковской ордена Кутузова II степени мотострелковой дивизии, в городе Герат. Не был ранен и наград не имеет. Зато переболел тифом