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Сомы в пруду-охладителе ЧАЭС бьют рекорды по длине и весу. Также чернобыльские мутанты ловят и едят голубей. Рассказываем, что за мутация произошла после катастрофы на атомной станции.
В 30-километровой зоне отчуждения запрещено жить людям. Наиболее загрязненной является 10-километровая зона вокруг атомной станции — радиационный фон равен 15-17 мкР/час. Несмотря на большую концентрацию радионуклидов в почве и в воде животные здесь чувствуют себя отлично. Особенно — сомы-мутанты.
Туристы не раз видели гигантских сомов в пруду-охладителе ЧАЭС. Простые обыватели сделали вывод, что именно после облучения рыба стала вести себя по-другому и увеличиваться в размерах. Сомы-мутанты, например, обладают большой силой — гиды говорят, что они вполне смогут ребенка затянуть на дно.
На видео, представленном ниже, гид рассказывает, что сомы выжидают голубей на мелководье. Как только птица подходит близко к кромке воды, то водоплавающий мутант хватает ее и уносит жертву на дно, чтобы съесть.
Чтобы выяснить, действительно ли в зоне отчуждения водятся сомы-мутанты, пригласили американских ученых во главе с антропологом Мэри Энн и биологом Робом Эштоном. Они взяли ДНК у одного из сомов и пришли к выводу, что она не повреждена радиацией. Ученые объяснили, что у животных есть механизм приспособления к экстремальным условиям среды. Это обеспечивает их выживание. У сомов защитная функция – это восстановление ДНК. Таким образом, водоплавающие гиганты — это не мутанты. Но чем же тогда обусловлены их нехарактерные размеры?
Начнем с того, что сом европейский по своей природе может вырастать до 50-70 килограмм. То есть сам по себе он крупный. После заражения территории радиацией произошел ряд изменений в экосистеме, которые привели к изменению условий существования сомов. Именно это и повлекло изменение их поведения.
Из-за радиации исчезла хищная рыба, что обеспечило сомам большее количество еды. Усиленный режим питания привел к увеличению размеров. Кроме этого сами туристы постоянно подкармливают сомов в качестве развлечения. Таким образом, здесь, в Чернобыле, у водоплавающих гигантов практически нет конкуренции за еду.
Исчезновение хищников позволило сомам чувствовать себя максимально комфортно — буквально хозяевами водоема. В итоге их жизнь — и без того размеренная — стала еще более «ленивой». Обилие корма и низкая активность и привело к увеличенным размерам. Относительно того, что сомы ловят голубей нет никаких подтверждений, кроме рассказов «очевидцев». А вот есть они их могут, если умершая птица упала в воду, поскольку относятся к рыбам-падальщикам.
Специалист по радиации из Университета Южной Каролины доктор Тимоти Муссо сообщил, что крайне мало мутацией приводит к гигантизму.
Начнем с того, что сом европейский по своей природе может вырастать до 50-70 килограмм. То есть сам по себе он крупный. После заражения территории радиацией произошел ряд изменений в экосистеме, которые привели к изменению условий существования сомов. Именно это и повлекло изменение их поведения.
Из-за радиации исчезла хищная рыба, что обеспечило сомам большее количество еды. Усиленный режим питания привел к увеличению размеров. Кроме этого сами туристы постоянно подкармливают сомов в качестве развлечения. Таким образом, здесь, в Чернобыле, у водоплавающих гигантов практически нет конкуренции за еду.
Исчезновение хищников позволило сомам чувствовать себя максимально комфортно — буквально хозяевами водоема. В итоге их жизнь — и без того размеренная — стала еще более «ленивой». Обилие корма и низкая активность и привело к увеличенным размерам. Относительно того, что сомы ловят голубей нет никаких подтверждений, кроме рассказов «очевидцев». А вот есть они их могут, если умершая птица упала в воду, поскольку относятся к рыбам-падальщикам.
Специалист по радиации из Университета Южной Каролины доктор Тимоти Муссо сообщил, что крайне мало мутацией приводит к гигантизму.
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Кг/Ам
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В чем проявляется "наиболее загрязненный" фон?
По данным ВОЗ и Международной комиссии по радиационной защите радиационный фон:
1. 10-20 мкр/ч - нормальный;
2. 20-60 мкр/ч - допустимый;
3. 60-120 мкр/ч - повышенный.
О фотографиях сомов (которые, кстати, во всех водоемах не стесняются поймать и схавать какую-нибудь утку, ворону и вообще кого попало по размеру):
2. Согласно принятому в РФ документу «Нормы радиационной безопасности» НРБ 99/2009, нормальным для населения является объем дозы 1 мЗв (1000 мкЗв) в год, а максимальным 5 мЗв (5000 мкЗв) в год. Что соответствует (по грубой прикидке) 5000/365/24 = 0.57 мкЗв/час, или (в более привычных единицах) 65 микрорентген в час.
3. Ленинград облицован плотно гранитом.
Самый высокий фон был зарегистрирован на ограждении у Троицкого моста, он составил 50 микрорентген в час, что превышает среднегородской в 2 3 раза.
Фон у плит облицовки Петропавловской крепости составил 33 микрорентгена в час.
Фон у плит стрелки Васильевского острова составляет (в разных точках) 30 50 микрорентген в час.
Фон у плит напротив Эрмитажа практически не превышал норму и составил 22 микрорентгена в час. Аналогичные результаты показал фон на набережной напротив Петропавловской крепости.
Вообще, эти сомы известны были задолго до аварии 86-го.
"Чернобыльские сомы-мутанты"(c) - не мутанты они, обычные сомы - многократно проверено серьёзными организациями.
"Начнем с того, что сом европейский по своей природе может вырастать до 50-70 килограмм."(c) - маленькие факты: сомы растут всю жизнь; предельный срок жизни (старость) не обнаружен - все найденные особи выловлены рыбаками, погибли от голода или болезней.
Немного истории. Чернобыльские сомы (им тогда было примерно по 3-5 лет) специально запущены в пруды охладителей еще в 70-х для контроля, научных исследований и как показатель качественной работы системы охлаждения без утечек - до апреля 86-го в прудах уровень радиации был ниже, чем в иных городах. Сомики были любимцами работников станции и их частенько подкармливали. В момент аварии пруды и округу были просто засыпаны "горячим" мусором. Спустя некоторое время с удивлением обнаружили, что сомики выжили. За ними продолжили наблюдение - аккуратно взяли пробы - мутаций нет, накопленная радиация и радионуклиды в тканях сомов значительная, но для этого вида даже не опасна. Пищи им хватает, да и подкармливают их. Врагов, кроме совсем оскотинившихся людей, у них нет. Сейчас сомикам лет по 50, потому такие большие.
И этих сомов скоро откормят так что они плавать не смогут, будут под мостом с открытыми ртами сидеть