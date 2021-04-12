Чтобы выяснить, действительно ли в зоне отчуждения водятся сомы-мутанты, пригласили американских ученых во главе с антропологом Мэри Энн и биологом Робом Эштоном. Они взяли ДНК у одного из сомов и пришли к выводу, что она не повреждена радиацией. Ученые объяснили, что у животных есть механизм приспособления к экстремальным условиям среды. Это обеспечивает их выживание. У сомов защитная функция – это восстановление ДНК. Таким образом, водоплавающие гиганты — это не мутанты. Но чем же тогда обусловлены их нехарактерные размеры?



Начнем с того, что сом европейский по своей природе может вырастать до 50-70 килограмм. То есть сам по себе он крупный. После заражения территории радиацией произошел ряд изменений в экосистеме, которые привели к изменению условий существования сомов. Именно это и повлекло изменение их поведения.

Из-за радиации исчезла хищная рыба, что обеспечило сомам большее количество еды. Усиленный режим питания привел к увеличению размеров. Кроме этого сами туристы постоянно подкармливают сомов в качестве развлечения. Таким образом, здесь, в Чернобыле, у водоплавающих гигантов практически нет конкуренции за еду.



Исчезновение хищников позволило сомам чувствовать себя максимально комфортно — буквально хозяевами водоема. В итоге их жизнь — и без того размеренная — стала еще более «ленивой». Обилие корма и низкая активность и привело к увеличенным размерам. Относительно того, что сомы ловят голубей нет никаких подтверждений, кроме рассказов «очевидцев». А вот есть они их могут, если умершая птица упала в воду, поскольку относятся к рыбам-падальщикам.



Специалист по радиации из Университета Южной Каролины доктор Тимоти Муссо сообщил, что крайне мало мутацией приводит к гигантизму.