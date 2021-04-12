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Чернобыльские сомы-мутанты ловят и едят голубей, а также вырастают до гигантских размеров

Чернобыльские сомы-мутанты ловят и едят голубей, а также вырастают до гигантских размеров (3 фото + 1 видео)

Автор:
12 апреля 2021 07:38
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: Чернобыль   мутанты   рыбы   
997
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Сомы в пруду-охладителе ЧАЭС бьют рекорды по длине и весу. Также чернобыльские мутанты ловят и едят голубей. Рассказываем, что за мутация произошла после катастрофы на атомной станции.

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Метки: Чернобыль   мутанты   рыбы   
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18  комментариев
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15k
Maks Es 2 часа назад
Какое отношение сом из реки Арканзас имеет к пруду-охладителю ЧАЭС?
https://m.facebook.com/pflmarina/photos/whoa-whats-the-biggest-fish-you-have-caught-at-pine-flat-post-pictures-in-the-co/316436118772459/
Кг/Ам
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11k
Агент Безопасной Национальности 19 минут назад
"Наиболее загрязненной является 10-километровая зона вокруг атомной станции радиационный фон равен 15-17 мкР/час."
====================
В чем проявляется "наиболее загрязненный" фон?
По данным ВОЗ и Международной комиссии по радиационной защите радиационный фон:
1. 10-20 мкр/ч - нормальный;
2. 20-60 мкр/ч - допустимый;
3. 60-120 мкр/ч - повышенный.

О фотографиях сомов (которые, кстати, во всех водоемах не стесняются поймать и схавать какую-нибудь утку, ворону и вообще кого попало по размеру):

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12k
alexis 24 минуты назад
В конце 70-ых были в Туркмении, местные на Хаусханском водохранилище, когда шли на сома, брали с собой еды на три- пять дней, т.к. сомик вполне мог покатать рыбака несколько дней.
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6k
Михаил Филиппов 41 минуту назад
автор.. сомы растут всю жизнь и при наличии кормовой базы и отсутствии врагов, могут вырасти до очень больших размеров. Жратвы полно, врагов нет . ранее просто дорасти не давали рыбаки и проч .
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18k
Андрей Иванов 42 минуты назад
1. Сомы и без Чернобыля могут достигать и достигали гигантских размеров. Если их не вылавливают. Длина тела до 5 м, масса до 400 кг (по историческим данным)
2. Согласно принятому в РФ документу «Нормы радиационной безопасности» НРБ 99/2009, нормальным для населения является объем дозы 1 мЗв (1000 мкЗв) в год, а максимальным 5 мЗв (5000 мкЗв) в год. Что соответствует (по грубой прикидке) 5000/365/24 = 0.57 мкЗв/час, или (в более привычных единицах) 65 микрорентген в час.
3. Ленинград облицован плотно гранитом.
Самый высокий фон был зарегистрирован на ограждении у Троицкого моста, он составил 50 микрорентген в час, что превышает среднегородской в 2 3 раза.
Фон у плит облицовки Петропавловской крепости составил 33 микрорентгена в час.
Фон у плит стрелки Васильевского острова составляет (в разных точках) 30 50 микрорентген в час.
Фон у плит напротив Эрмитажа практически не превышал норму и составил 22 микрорентгена в час. Аналогичные результаты показал фон на набережной напротив Петропавловской крепости.
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18k
Lesha86 44 минуты назад
Даже по Дисквери в Речных Монстрах ловили сомов. Ничего необычного.
Ссылка www.youtube.com
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10k
ss Час назад
Что, Прокопенко, РЕН ТВ уже не приносит нужное количество бабла?
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20k
Влад Час назад
Радиация мутаций не вызывает и это давно доказано. Мутация это генетическое изменение передаваемое по наследству. Все остальные просто уродства. И в сомах этих ничего особенного нет, просто люди их не сожрали вовремя. Вот ролик сома на 195 кг пойманного в Волге. А раньше и не такое водилось.
Ссылка youtu.be
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1k
лесник Час назад
Обычные сомы которым дают вырасти до крупных размеров, так как никто там не рыбачит. Европейский сом самая крупная пресноводная рыба, по некоторым литературным источникам может достигать до 5 метров в длину и весить более 300 кг. Сомы едят голубей повсюду, в Европе в крупных городах это довольно распространенное явление, так же как и крупная щука ест водоплавающих птиц. Автор сам мутант, выставил себя идиотом
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1k
Карагандинская Полиграфия 2 часа назад
Очередная порция домыслов и самовыводов, да еще явно лень почитать нормальные материалы от нормальных остепененных (научными званиями) авторов.
Вообще, эти сомы известны были задолго до аварии 86-го.
"Чернобыльские сомы-мутанты"(c) - не мутанты они, обычные сомы - многократно проверено серьёзными организациями.
"Начнем с того, что сом европейский по своей природе может вырастать до 50-70 килограмм."(c) - маленькие факты: сомы растут всю жизнь; предельный срок жизни (старость) не обнаружен - все найденные особи выловлены рыбаками, погибли от голода или болезней.
Немного истории. Чернобыльские сомы (им тогда было примерно по 3-5 лет) специально запущены в пруды охладителей еще в 70-х для контроля, научных исследований и как показатель качественной работы системы охлаждения без утечек - до апреля 86-го в прудах уровень радиации был ниже, чем в иных городах. Сомики были любимцами работников станции и их частенько подкармливали. В момент аварии пруды и округу были просто засыпаны "горячим" мусором. Спустя некоторое время с удивлением обнаружили, что сомики выжили. За ними продолжили наблюдение - аккуратно взяли пробы - мутаций нет, накопленная радиация и радионуклиды в тканях сомов значительная, но для этого вида даже не опасна. Пищи им хватает, да и подкармливают их. Врагов, кроме совсем оскотинившихся людей, у них нет. Сейчас сомикам лет по 50, потому такие большие.
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4k
Денис Колосов 2 часа назад
Да для сома сожрать птицу - совершенно нормально..я думаю уже обычный сом в 10-20 кг это может спокойно сделать..А в 2018 году, я видел как вытащили сома в 96 кг на Оке, в 280 км от Москвы... Тот помоему и собаку спокойно захомячил бы)
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12k
Yasen_Perec 2 часа назад
Для сома это обычные размеры, причём тут мутанты с радиацией. Из той же фигни, как в московском метро, крысы размером с собаку бегают.
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2k
Enotko Ytko 2 часа назад
зачем было звать американских ученых? в хохляндии своих нет?
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17k
Нагайна 2 часа назад
Биолог - понятно, а антрополог с какого бока сомов изучает?
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21k
Батончик с маком 2 часа назад
У нас в прошлом году в одном городском парке утки "мутировали". Их так откормили булочками и всякими вкусняшками, что они осенью улететь не могли пока не похудели.
И этих сомов скоро откормят так что они плавать не смогут, будут под мостом с открытыми ртами сидеть
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