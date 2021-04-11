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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
11 апреля 2021 22:00
Метки: Наша страна   история   ретро   
447
40

Подборка интересных исторических ретро фотографий. Сегодня из нашего прошлого.

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Метки: Наша страна   история   ретро   
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12k
alexis Час назад
Вино разливали не из конусов, а из бутылок.
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2k
Frank Borman Полчаса назад
В первый раз, в первый класс.80-е года.

10 лет без права переписки. Сурово.
Ну или 8, за хорошее поведение, а потом ПТУ.
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11k
поручик Ржевский 47 минут назад
Фото сделано а Ялте, на стадионе, а за спиной фотографа - городской бассейн...
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