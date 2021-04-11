Подборка интересных исторических ретро фотографий. Сегодня из нашего прошлого.
Танцы, танцы! Кавалеры приглашают дам! 1979 год, в одном из московских детских садов; семейный альбом
Был там ещё такой симпатичный павильончик ""Виноградарство и виноделие". Ах какие там дегустации за рубль проходили
Среди берёзок средней полосы. Обложка журнала «Огонёк», №31 июль 1955 г. Фотограф Борис Кузьмин. Название фото: "Подружки".
Игорь Нетто в 1962 году совершил поступок, который вошёл в летопись мировых первенств. Во время матча СССР — Уругвай при счёте 1:1 после удара Игоря Численко мяч попал в ворота через дырку в боковой сетке, а арбитр этого не заметил. Гол был засчитан. На его месте каждый первый стал бы радоваться и под шумок побежал к центру поля, пока никто не передумал, как это сделал великий аргентинец Диего Марадона в 1986 году, забив рукой.
Капитан сборной СССР проявил честность — указал судье на его ошибку, после чего взятие ворот было отменено. Так Нетто вошёл в историю.
Знаменитые пирожки с повидлом, там правда стоят люди с мороженкой, но этот лоток, мальчик в трикотажной шапке, с пирожком в руке, рулон бумаги в которую заворачивали пирожок, все говорит именно о пирожках
Пикник за городом.Бородатый студент Металлургического института Георгий Саянов заигрывает с Таней Шафаренко — студенткой МАДИ. Фото: Билл Эппридж. СССР 1967
Участница конкурса "Мисс Интеграл" новосибирская школьница Ира Алфёрова, будущая звезда советского кинематографа. 8 марта 1968 г.
Инсталляции в нишах фасада восточного вестибюля станции метрополитена Комсомольская, Москва, СССР, 1938 год
Авторский пост
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10 лет без права переписки. Сурово.
Ну или 8, за хорошее поведение, а потом ПТУ.