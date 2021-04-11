Игорь Нетто в 1962 году совершил поступок, который вошёл в летопись мировых первенств. Во время матча СССР — Уругвай при счёте 1:1 после удара Игоря Численко мяч попал в ворота через дырку в боковой сетке, а арбитр этого не заметил. Гол был засчитан. На его месте каждый первый стал бы радоваться и под шумок побежал к центру поля, пока никто не передумал, как это сделал великий аргентинец Диего Марадона в 1986 году, забив рукой.



Капитан сборной СССР проявил честность — указал судье на его ошибку, после чего взятие ворот было отменено. Так Нетто вошёл в историю.