Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Это семейная реликвия, предмет чуть больше привычной нам батарейки. У колпачка есть цифры, но мне никак не удается подобрать комбинацию, чтобы открыть эту штуковину"
Ответ: "Это футляр для иголок и цифры у крышки не для комбинации. Он открывается и без этого, цифры обозначают размер иглы, которая выпадает снизу при нажатии на крышку"
2. "Что это за штуковина? Кто знает?"
Ответ: "Это зажим для трубок разного диаметра, который используют перед тем, как обрабатывать их концы - обжиг, раскол, вариантов много"
3. "Мой дедушка был механиком поэтому подозреваю, что эта штуковина какая-то деталь. Хочу узнать, что это? Возможно не стоит выбрасывать и лучше сохранить этот предмет"
Ответ: "Это часть храпового механизма, который отвечает за прерывистое движение"
4. "На краю леса обнаружил это приспособление. Насколько я понял, внутри находится вода и есть эти четыре синих шара, которые вращаются и если с силой на них надавить, они слегка западают внутрь, буквально на сантиметр. Что это такое?"
Ответ: "Это поилка для скота и крупных лесных зверей. Облизывая шары, они получают необходимую воду"
5. "Что это за штуковину перевозит этот грузовик?"
Ответ: "Это отстойник компании Klargester, вместительностью 2800 литров"
6. "Эта штуковина попалась мне в медицинском кабинете. Для чего она нужна?"
Ответ: "Это ключ, с помощью которого можно снять аэратор со смесителя. Не выбрасывайте его"
7. "В цеху нашел небольшие флаконы с жидкостью, внутри которых есть еще и иглы. Для чего такие нужны?"
Ответ: "Вероятнее всего они нужны для точечной, тонкой работы. Внутри масло, а игла позволяет аккуратно его распределить. Зачастую такими пользуются при ремонте и обслуживании часов"
8. "Среди старых инструментов в своем гараже, нашел этот пресс. Для чего он?"
Ответ: "Это аппарат для закупорки стеклянных бутылок"
9. "Что это за механическая штуковина?"
Ответ: "Эта музыкальная шкатулка называется "бочковой орган"
10. "Обнаружил этот предмет в кротовой норе. Чем это может быть?"
Ответ: "Вероятнее всего, это утяжелитель для рыболовной сети"
11."Некая трубка со значком летучей мыши на одном из концов. Она закупорена и обнаружил ее я с помощью металлодетектора. Что это?"
Ответ: "Вы отыскали старую помаду. Выглядит она так:"
12. "В старом наборе различных кухонных принадлежностей мы с женой обнаружили эту ложку. Почему в ней отверстия? Она просто для красоты?"
Ответ: "Это антикварная сервировочная ложка для подачи гороха"
13. "Увидел эту конструкцию с рычагами внутри старого сарая. Чем это может быть?"
Ответ: "Это устройство позволяет отмерить ровно одну фиксированную порцию зерна, крупы или корма и отсыпать ее в подставленную снизу посудину. Очень практичное приспособление, когда у вас большое хозяйство"
14. "Моя мама утверждает, что это старая подставка. Но для чего?"
Ответ: "Это подставка-зонтик для салфеток. Выглядит она вот так:"
15. "Что это за сложная конструкция?"
Ответ: "Это экваториальное крепление для телескопа"
16. "Среди старых инструментов своего дедушки нашел это приспособление. Это мотыга? Или нет? У нее очень странная форма"
Ответ: "Не совсем, это предмет предназначен для скобления по дереву. Из крупного ствола, к примеру, можно изготовить каноэ"
17. "Увидел это приспособление в супермаркете и стало интересно, что это такое?"
Ответ: "С помощью такого пистолета к одежде крепят бирки"
18. "Что за странная разрезанная посудина?"
Ответ: "Это антикварный набор для сметания крошек со стола"
19. "Что это за приспособление? У кого-то есть идеи?"
Ответ: "Вы обмакиваете внешнюю сторону чашек в тесто, после чего окунаете во фритюрницу. Таким образом получаются съедобные чашечки для различных десертов"
20. "Некий металлический предмет, который я обнаружил на своем земельном участке. Что это?"
Ответ: "Это индуистская ритуальная шкатулка, у которой отсутствует стержень по центру. Целая выглядит так:"
Источник:
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