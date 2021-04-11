Но своего кирпичного завода в округе не было, а ближайший находился в 190 километрах, в Солт-Лейк-Сити. Железную дорогу в городок ещё не проложили, и доставка из столицы штата необходимых для строительства 80.000 кирпичей подводами вылетала в копеечку . Что делало весь проект нерентабельным.



Стал тут молодой бизнесмен думать-мозговать. И вот какая гениальная идея его посетила. За три года до описываемых событий Американская почтовая служба предложила новую услугу - отправку посылок внутри страны. Колтарп посмотрел их тарифы и сообразил, что отправка кирпичей почтой обойдётся ему аж в два раза дешевле подвод.



Была только одна проблема: у почтовой службы США было ограничение на вес посылки - не более 50 фунтов (22,65 кг). Но разве настоящего энтузиаста подобные барьеры остановят? Товарищ отправился в Солт-Лейк-Сити, купил там 80.000 кирпичей, начал упаковывать их по 10 штук в посылку и отправлять домой.



Почтовые работники, естественно, несколько офигели от перспективы перевозки тонн кирпичей, но никаких законных причин для отказа у них не было. Пришлось писать жалобу начальству. И дело дошло до высшего руководства. Оно решило, что почта Соединенных Штатов не предназначена для пересылки зданий, и ввело правило, что отправлять более 200 фунтов груза в сутки одному человеку отныне запрещено. Но бюрократия и в Штатах бюрократия. Подобное решение должен был утвердить Президент или Конгресс, сейчас не помню точно. Начальство, короче.



И началась у них гонка. Кто будет быстрее: бизнесмен, отправляющий вручную 80.000 кирпичей посылками по 10 шт, или государственная машина с её неторопливым бумагооборотом. Как вы, наверное, уже догадались, первым к финишу пришёл бизнесмен. Ибо частная инициатива завсегда эффективнее государства.



Кстати, построенный Колтрапом банк существует и поныне - он на фотографии. Местные жители до сих пор называют его "Посылочный Банк".