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Частная инициатива завсегда эффективнее государства

Частная инициатива завсегда эффективнее государства (2 фото)

Автор:
11 апреля 2021 17:06
Метки: Вернал   Колтарп   бизнесмен   штат юта   
533
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В 1916 году молодой бизнесмен Колтарп из Вернала, штат Юта, озаботился отсутствием в городе банка. Криминальная обстановка в тех краях тогда была не фонтан, и потребность в подобном баблохранилище была очевидна.
Все дома в городе тогда строили из дерева, а банк, чтобы вызывать доверие, должен был быть строением солидным и монументальным, то есть кирпичным.

Источник:

Метки: Вернал   Колтарп   бизнесмен   штат юта   
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5  комментариев
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11k
albedo 3 часа назад
Частная инициатива завсегда эффективнее государства
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Видели в 90-е.
Ты еще про "невидимую руку рынка" забыл рассказать.
Ну чтобы посмеяться.
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41k
doker 3 минуты назад
Частная инициатива ограничена мастерской ремесленника или лавкой купца.
Всё что выше и крупнее - это госзаказы и господдержка. То есть деньги народа.
Поэтому буржуазные революции происходили именно для привлечения денег населения из закромов правителей.
В СССР хотели создать систему, где исключался посредник между производством и деньгами, так называемый бизнесмен.
И пример "инициативного предпринимателя" в этом посте - пример проходимца, который на деньги народа поднимает своё благосостояние. И поверьте - весь бизнес такой. Кроме мелких "лавочек и мастерских".
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3k
Taf Taffus 3 часа назад
Тут нас рассказали, что государство эффективнее всех этих ваших частников. Потому что у государства получилось так организовать свою почтовую службу, что она осуществляла доставку значительно дешевле, чем частники. А то, что какой-то тогдашний и тамошний хохол решил поиметь систему, так это не новость. Кстати, частниц в этой ситуации такого "клиента" послал бы нахрен (или пристрелил бы в ближайшем овраге, как тогда (да и сейчас) там принято было).
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6k
Михаил Филиппов Taf Taffus 2 часа назад
почта федеральная как и другие монополии типа РЖД зарабатывают в одном месте - теряют в другом. это как со службами доставки. есть направления, где быстрее и дешевле чтото отправить сдеком. А если куда то мимо кр городов, то почтовый тариф покажется вам халявой.
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