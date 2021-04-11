Частная инициатива завсегда эффективнее государства

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В 1916 году молодой бизнесмен Колтарп из Вернала, штат Юта, озаботился отсутствием в городе банка. Криминальная обстановка в тех краях тогда была не фонтан, и потребность в подобном баблохранилище была очевидна.
Все дома в городе тогда строили из дерева, а банк, чтобы вызывать доверие, должен был быть строением солидным и монументальным, то есть кирпичным.
Все дома в городе тогда строили из дерева, а банк, чтобы вызывать доверие, должен был быть строением солидным и монументальным, то есть кирпичным.
Но своего кирпичного завода в округе не было, а ближайший находился в 190 километрах, в Солт-Лейк-Сити. Железную дорогу в городок ещё не проложили, и доставка из столицы штата необходимых для строительства 80.000 кирпичей подводами вылетала в копеечку . Что делало весь проект нерентабельным.
Стал тут молодой бизнесмен думать-мозговать. И вот какая гениальная идея его посетила. За три года до описываемых событий Американская почтовая служба предложила новую услугу - отправку посылок внутри страны. Колтарп посмотрел их тарифы и сообразил, что отправка кирпичей почтой обойдётся ему аж в два раза дешевле подвод.
Была только одна проблема: у почтовой службы США было ограничение на вес посылки - не более 50 фунтов (22,65 кг). Но разве настоящего энтузиаста подобные барьеры остановят? Товарищ отправился в Солт-Лейк-Сити, купил там 80.000 кирпичей, начал упаковывать их по 10 штук в посылку и отправлять домой.
Почтовые работники, естественно, несколько офигели от перспективы перевозки тонн кирпичей, но никаких законных причин для отказа у них не было. Пришлось писать жалобу начальству. И дело дошло до высшего руководства. Оно решило, что почта Соединенных Штатов не предназначена для пересылки зданий, и ввело правило, что отправлять более 200 фунтов груза в сутки одному человеку отныне запрещено. Но бюрократия и в Штатах бюрократия. Подобное решение должен был утвердить Президент или Конгресс, сейчас не помню точно. Начальство, короче.
И началась у них гонка. Кто будет быстрее: бизнесмен, отправляющий вручную 80.000 кирпичей посылками по 10 шт, или государственная машина с её неторопливым бумагооборотом. Как вы, наверное, уже догадались, первым к финишу пришёл бизнесмен. Ибо частная инициатива завсегда эффективнее государства.
Кстати, построенный Колтрапом банк существует и поныне - он на фотографии. Местные жители до сих пор называют его "Посылочный Банк".
Стал тут молодой бизнесмен думать-мозговать. И вот какая гениальная идея его посетила. За три года до описываемых событий Американская почтовая служба предложила новую услугу - отправку посылок внутри страны. Колтарп посмотрел их тарифы и сообразил, что отправка кирпичей почтой обойдётся ему аж в два раза дешевле подвод.
Была только одна проблема: у почтовой службы США было ограничение на вес посылки - не более 50 фунтов (22,65 кг). Но разве настоящего энтузиаста подобные барьеры остановят? Товарищ отправился в Солт-Лейк-Сити, купил там 80.000 кирпичей, начал упаковывать их по 10 штук в посылку и отправлять домой.
Почтовые работники, естественно, несколько офигели от перспективы перевозки тонн кирпичей, но никаких законных причин для отказа у них не было. Пришлось писать жалобу начальству. И дело дошло до высшего руководства. Оно решило, что почта Соединенных Штатов не предназначена для пересылки зданий, и ввело правило, что отправлять более 200 фунтов груза в сутки одному человеку отныне запрещено. Но бюрократия и в Штатах бюрократия. Подобное решение должен был утвердить Президент или Конгресс, сейчас не помню точно. Начальство, короче.
И началась у них гонка. Кто будет быстрее: бизнесмен, отправляющий вручную 80.000 кирпичей посылками по 10 шт, или государственная машина с её неторопливым бумагооборотом. Как вы, наверное, уже догадались, первым к финишу пришёл бизнесмен. Ибо частная инициатива завсегда эффективнее государства.
Кстати, построенный Колтрапом банк существует и поныне - он на фотографии. Местные жители до сих пор называют его "Посылочный Банк".
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Видели в 90-е.
Ты еще про "невидимую руку рынка" забыл рассказать.
Ну чтобы посмеяться.
Всё что выше и крупнее - это госзаказы и господдержка. То есть деньги народа.
Поэтому буржуазные революции происходили именно для привлечения денег населения из закромов правителей.
В СССР хотели создать систему, где исключался посредник между производством и деньгами, так называемый бизнесмен.
И пример "инициативного предпринимателя" в этом посте - пример проходимца, который на деньги народа поднимает своё благосостояние. И поверьте - весь бизнес такой. Кроме мелких "лавочек и мастерских".