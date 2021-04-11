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В XVI-XVII века дрова заменяли человечеству нефть и газ

В XVI-XVII века дрова заменяли человечеству нефть и газ (3 фото)

Автор:
11 апреля 2021 08:05
Метки: Москва   Россия   газ   дрова   египет   каир   нефть   
297
3
В XVI-XVII века дрова заменяли человечеству нефть и газ. Просто вчера, читая разное, пару раз столкнулся с дровами в ту эпоху, когда они были элементом большой военной или финансовой политики.
Первое. У Броделя в «Средиземном море» упоминается как с 1512 г. Каир испытывал острый дефицит дров. Бродель не пишет почему, а это был один из элементов подготовки турок-османов к наступлению на мамлюкский Египет.

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Метки: Москва   Россия   газ   дрова   египет   каир   нефть   
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5  комментариев
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836
Пока живу 3 часа назад
Доброго дня
Заедьте за Урал, и будет Вам открытие - на Руси до сих пор топят дровами.
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Maks Es 3 часа назад
Заедье в Испанские Пиренеи и обнаружите, что дрова здесь - главный источник отопления в силу доступности и дешевизны.
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39k
Александр 3 часа назад
Хохлы готовятся к завершению СП2 ) Только вот у хохлов дров то тоже нет )
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