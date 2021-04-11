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В XVI-XVII века дрова заменяли человечеству нефть и газ. Просто вчера, читая разное, пару раз столкнулся с дровами в ту эпоху, когда они были элементом большой военной или финансовой политики.
Первое. У Броделя в «Средиземном море» упоминается как с 1512 г. Каир испытывал острый дефицит дров. Бродель не пишет почему, а это был один из элементов подготовки турок-османов к наступлению на мамлюкский Египет.
Первое. У Броделя в «Средиземном море» упоминается как с 1512 г. Каир испытывал острый дефицит дров. Бродель не пишет почему, а это был один из элементов подготовки турок-османов к наступлению на мамлюкский Египет.
На берегах Нила и в песках Синая избытка древесины не было, а тем что было и кизяком такой мегаполис как Каир (тогда крупнейший по населению город арабского мира и вообще планеты Земля) не удовлетворится, не смотря на самое африканское расположение. Дрова в Каир импортировали, и османы эти импортные потоки из Сирии и Малой Азии мамлюкам перекрыли. Что весьма способствовало турецким победам и захвату янычарами Каира спустя несколько лет.
Второе. Читая первые тома Полного собрания законов Российской империи, наткнулся на забавные нюансы законодательства с дровами. Москва до эпохи Пушкина по населению была меньше Каира, но для Руси то был натуральный огромный мегаполис. И естественно такой мегаполис жрал дров как не в себя, особенно зимой. Только наивные люди могут думать, что большой город прокормится, таская дровишки из окрестных лесов. Нет. Поставки дров в Москву уже в XVII веке были огромным бизнесом…
Основную массу дров на московский рынок поставляли крупные предприниматели по Москве реке, основной запас до ледостава, но немало и зимой по льду. Естественно, коммерческая торговля дровами в столице – это ж огромные по меркам эпохи деньги – облагалась налогом. Продажи внутри города в ту эпоху не подсчитать. Потому налогом-«мытом» дрова облагались оптом при ввозе в Москву.
Но ввоз малых и средних партий дров не на продажу, а для, как сказали бы сейчас, личного потребления, налогом не облагался. Естественно сразу возникла масса налоговых схем по уклонению от «мыта» на дрова – оптовые торговцы дробили их на партии помельче и заявляли как для своих личных нужд или личных нужд своих приказчиков, либо подставных лиц. Дошло до того, что даже Боярской думе на самом высшем государственном уровне пришлось ломать голову, как с такой «налоговой оптимизацией» бороться. От отчаяния придумали даже дровяных торговцев приводить к особой присяге с письменной распиской, что мол обязуются не уклоняться от полной уплаты дровяного «мыта» под угрозой конфискации собственности.
Словом, можно сочинить забавный исторический детектив из XVII века о крупных махинациях на московском дровяном рынке… А какой-нибудь толковый араб или турок может сочинить исторический боевик, как османские спецслужбы перекрывают поставки дров в Каир...
Основную массу дров на московский рынок поставляли крупные предприниматели по Москве реке, основной запас до ледостава, но немало и зимой по льду. Естественно, коммерческая торговля дровами в столице – это ж огромные по меркам эпохи деньги – облагалась налогом. Продажи внутри города в ту эпоху не подсчитать. Потому налогом-«мытом» дрова облагались оптом при ввозе в Москву.
Но ввоз малых и средних партий дров не на продажу, а для, как сказали бы сейчас, личного потребления, налогом не облагался. Естественно сразу возникла масса налоговых схем по уклонению от «мыта» на дрова – оптовые торговцы дробили их на партии помельче и заявляли как для своих личных нужд или личных нужд своих приказчиков, либо подставных лиц. Дошло до того, что даже Боярской думе на самом высшем государственном уровне пришлось ломать голову, как с такой «налоговой оптимизацией» бороться. От отчаяния придумали даже дровяных торговцев приводить к особой присяге с письменной распиской, что мол обязуются не уклоняться от полной уплаты дровяного «мыта» под угрозой конфискации собственности.
Словом, можно сочинить забавный исторический детектив из XVII века о крупных махинациях на московском дровяном рынке… А какой-нибудь толковый араб или турок может сочинить исторический боевик, как османские спецслужбы перекрывают поставки дров в Каир...
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Заедьте за Урал, и будет Вам открытие - на Руси до сих пор топят дровами.