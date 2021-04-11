В XVI-XVII века дрова заменяли человечеству нефть и газ

Второе. Читая первые тома Полного собрания законов Российской империи, наткнулся на забавные нюансы законодательства с дровами. Москва до эпохи Пушкина по населению была меньше Каира, но для Руси то был натуральный огромный мегаполис. И естественно такой мегаполис жрал дров как не в себя, особенно зимой. Только наивные люди могут думать, что большой город прокормится, таская дровишки из окрестных лесов. Нет. Поставки дров в Москву уже в XVII веке были огромным бизнесом…



Основную массу дров на московский рынок поставляли крупные предприниматели по Москве реке, основной запас до ледостава, но немало и зимой по льду. Естественно, коммерческая торговля дровами в столице – это ж огромные по меркам эпохи деньги – облагалась налогом. Продажи внутри города в ту эпоху не подсчитать. Потому налогом-«мытом» дрова облагались оптом при ввозе в Москву.



Но ввоз малых и средних партий дров не на продажу, а для, как сказали бы сейчас, личного потребления, налогом не облагался. Естественно сразу возникла масса налоговых схем по уклонению от «мыта» на дрова – оптовые торговцы дробили их на партии помельче и заявляли как для своих личных нужд или личных нужд своих приказчиков, либо подставных лиц. Дошло до того, что даже Боярской думе на самом высшем государственном уровне пришлось ломать голову, как с такой «налоговой оптимизацией» бороться. От отчаяния придумали даже дровяных торговцев приводить к особой присяге с письменной распиской, что мол обязуются не уклоняться от полной уплаты дровяного «мыта» под угрозой конфискации собственности.



Словом, можно сочинить забавный исторический детектив из XVII века о крупных махинациях на московском дровяном рынке… А какой-нибудь толковый араб или турок может сочинить исторический боевик, как османские спецслужбы перекрывают поставки дров в Каир...