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Прикольные комментарии в соцсетях

Прикольные комментарии в соцсетях (20 фото)

Автор:
11 апреля 2021 09:45
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Соцети   картинки   комментарии   прикол   смешное   
2765
20
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Прикольные комментарии в соцсетях

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Метки: Соцети   картинки   комментарии   прикол   смешное   
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31  комментарий
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1k
friday2009 6 часов назад
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Горят на работе
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160
Андрей 2 минуты назад
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Мне вообще тяжелее стакана поднимать нельзя!
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160
Андрей 3 минуты назад
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Крышку в следующий раз помоешь!
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160
Андрей 7 минут назад
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Ну не зря его назвали Енот-полоскун!
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160
Андрей 8 минут назад
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Автоб.л.я.д.и это, а не автоледи!
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160
Андрей 9 минут назад
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Улетело счастье твоё!
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160
Андрей 11 минут назад
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Не спас, а украл!
Он же чёрный!
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3k
Alakazam Час назад
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Д' Обет
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1k
Йожык Час назад
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А потом:

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988
товарищ за углом 2 часа назад
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Словно бы только что из бани.
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3k
Tuskub 2 часа назад
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Ее возят на машине
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7k
Majul 3 часа назад
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за нее? Знает за нее? Как подобный кошмар вообще рождается?
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7k
Majul 3 часа назад
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Он был на отпуске?
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987
Григорий Бабкин 3 часа назад
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Гарри Впоппер и надгробный камень.
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1k
Евгения Ефимова 3 часа назад
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Господи! О чем же эти развалины будут беседовать в пятьдесят? Из какого дерева лучше выбрать гроб? Или предпочесть кремацию?
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160
Андрей Евгения Ефимова Минуту назад
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Евгения! Мне 52 и я о таких вещах даже не задумывался!
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23k
Dobry vojak Svejk 5 часов назад
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бегать очень не любит
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987
Григорий Бабкин Dobry vojak Svejk 3 часа назад
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Не то, что не любит. Она бы и рада, но физика не позволяет. Схлопывается.
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1k
Дмитрий 5 часов назад
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По-русски надо говорить: "зае....сь тушить"!
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−5
dune two 5 часов назад
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сорванец, это в некоторых случаях мертвенький альпинист
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27k
Acu900 5 часов назад
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Как в анекдоте:
Обычная ситуация запорожец врезается в 600-ый.Из 600-ого выходит браток и говорит сидящему в запорожце мужику.
-Слышишь мужик,ты попал на квартиру!!!!!
Муж.Да нет уменя квартиры.
- Значит попал на дачу!!!!!!
-Да и дачи у меня тоже нет.
Короче слышишь ты баклан ты попал на большие бабки!!!!!
-И бабок и гаража у меня тоже нет.
Новый русский недоуменно ,А что у тебя вообще есть тварь.
-Да есть у меня енот,который миньет хорошо делает могу его тебе
отдать.
-Да врешь ты все мужик такого не бывает.
Бывает говорит мужик.Если хочешь можем поехать ко мне домой,я тебе
его покажу.Браток соглашается.
Приехав домой мужик выносит енота и говорит братку:
Возьми моего енота залезь с ним в машину он тебе сделает миньет потом
скажешь как все было.
Браток так и сделал.
Прошло несколько минут,браток выходит из машины и говорит мужику.
Все мужик у тебя классный енот я его забираю и мы с тобой в расчете.
Браток приехав домой звонит в дверь своей квртиры.Ему открывает
жена.
Он сует ей в морду енота и говорит.
Научишь его готовить яичницу и у@бывай из моего дома!!!!!!!
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4k
Mr.X Acu900 Час назад
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Не хотелось бы выглядеть занудой, просто не понятно, как это у мужика дома нет, но поехали к нему домой за енотом?
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27k
Acu900 Mr.X 41 минуту назад
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Так это не его дом, а енота. Вот мужик теперь от него избавился...
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32k
Лесли 🥰 5 часов назад
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Кстати прикольный фильм)) Такой обо всем, отрыв башки просто, анти со всех сторон))))
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64k
Максим Лесли 🥰 3 часа назад
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Это фильм про тех, кто любит пистть в инете, думая что под прокси его нее найдут))
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32k
Лесли 🥰 Максим 3 часа назад
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А я тут причем?)))
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27k
Acu900 5 часов назад
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Если деобед сахарный, значит деужин дрожжевый?
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