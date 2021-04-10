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Жюри выбрало 5 удивительных снимков, сделанных в самых разных частях нашей страны. За этими кадрами скрываются причудливые сюжеты и истории.
Каждый фотограф по-своему шел к своему снимку — суровые природные условия перемежаются со спокойной погодой, экзотические места — с обыденными. Итог один — уникальный снимок. Один из героев сделал свой кадр просто выйдя на улицу родного города, уловив нужный момент и ракурс, другой забрался в лютый мороз на гору, стоящую далеко в тайге. А кто-то, чтобы нажать на кнопку, ждал извержения вулкана в тесной избушке.
Огненная шапочка. Фотограф Алексей Перелыгин.
Комментарий Алексея Перелыгина: Камчатка. Три дня мы ночевали в вахтовом вагончике на сейсмостанции — этот домик расположен на границе леса и шлака, неподалеку от вулкана.
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Лебеди в зимней алтайской ночи. Фотограф Закир Умаров.
Комментарий Закира Умарова: Помню, как фотографировал. Мороз -30 °C, уже почти стемнело, надвигалась настоящая сибирская зимняя ночь.
Елочная игрушка. Фотограф Александр Чазов.
Многие из фотографов говорят, что взяли в руки камеру только потому, что им хотелось делиться своими впечатлениями с кем-то еще.
Ненец с собаками. Фотограф Эдвард Адриан-Валланс.
Комментарий Эдварда Адриан-Валланса: Фотография для меня — это способ показать другим людям что-то необычное, интересное или красивое.
Многие фотографы — жители больших городов и, тем не менее, каждый из них частенько сбегает куда-то подальше от цивилизации, чтобы найти свои уникальные места и кадры.
Многие фотографы — жители больших городов и, тем не менее, каждый из них частенько сбегает куда-то подальше от цивилизации, чтобы найти свои уникальные места и кадры.
Для тепла. Фотограф Юлия Невская.
Комментарий Юлии Невской: Я часто стараюсь уехать из Москвы на Русский Север, выбрать укромное место на Кольском полуострове. У меня с этими мерзлыми территориями, видимо, особенно прочная душевная связь. Мне кажется, тоска по дикой природе есть во всех больших городах.
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