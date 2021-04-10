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Фотосборник "Россия, которую вы еще не видели" по мотивам конкурса "National Geographic Россия"

Фотосборник "Россия, которую вы еще не видели" по мотивам конкурса "National Geographic Россия" (5 фото)

Автор:
10 апреля 2021 09:33
Метки: Фото России   интересные фото   фотоконкурс   
248
5
Жюри выбрало 5 удивительных снимков, сделанных в самых разных частях нашей страны. За этими кадрами скрываются причудливые сюжеты и истории.
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Метки: Фото России   интересные фото   фотоконкурс   
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Павел 11 минут назад
"Россия, которую мы еще не видели". А есть фото, где богатый народ, забывший про коррупцию, радостно смотрит в светлое будущее?
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