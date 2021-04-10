Каждый фотограф по-своему шел к своему снимку — суровые природные условия перемежаются со спокойной погодой, экзотические места — с обыденными. Итог один — уникальный снимок. Один из героев сделал свой кадр просто выйдя на улицу родного города, уловив нужный момент и ракурс, другой забрался в лютый мороз на гору, стоящую далеко в тайге. А кто-то, чтобы нажать на кнопку, ждал извержения вулкана в тесной избушке.