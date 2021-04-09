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Извращения инженерной мысли: 20 самых странных авто мира

Извращения инженерной мысли: 20 самых странных авто мира (23 фото)

Автор:
09 апреля 2021 13:55
Сообщество : Автомир
Метки: Странные   автомир   автомобили   инженеры   смешные   фантазии   
995
23

Появление автомобиля само по себе событие весьма значимое. Но обычные автомобили довольно быстро стали привычным делом и конструкторы принялись "извращаться" придумывая все более и более необъяснимые, непонятные и удивительные модели. И кто-то же все это покупал...

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Метки: Странные   автомир   автомобили   инженеры   смешные   фантазии   
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2  комментария
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845
Viktor 49 минут назад
Серебряная лиса прикольная , я бы взял .
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54
wr2x2 20 минут назад
тут ещё Весты с её боковыми вмятинами не хватает
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