Извращения инженерной мысли: 20 самых странных авто мира

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Появление автомобиля само по себе событие весьма значимое. Но обычные автомобили довольно быстро стали привычным делом и конструкторы принялись "извращаться" придумывая все более и более необъяснимые, непонятные и удивительные модели. И кто-то же все это покупал...
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Автомобиль будущего Berggren был одним из самых причудливых автомобилей 50-х годов
Авторский пост
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