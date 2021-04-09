Компания Маска показала, как обезьяна играет в видеоигры "силой мысли"

В конце января Илон Маск сообщил, что макаке успешно вживили чип от Neuralink, который позволит животному играть в видеоигры при помощи силы мысли. Он пообещал представить ролик с доказательствами через месяц. Обещание он сдержал, правда, с небольшим опозданием.

Героем ролика стала 9-летняя макака по имени Пейджер. Шесть недель назад в обе части ее мозга вживили чип. Сначала обезьяну обучили играть в "Понг" при помощи джойстика, стимулируя ее любимым лакомством. Чипы передавали на компьютер нейронные сигналы, связанные с координацией движения кистей. На основе полученных данных специалисты создали математическую модель взаимодействия между активностью мозга и движениями джойстика. Таким образом данные с чипов позволили предугадывать действия обезьяны в режиме реального времени.