Компания Маска показала, как обезьяна играет в видеоигры "силой мысли"

Миллиардер считает, что в скором времени чипы будут вживлять в людей. Правда, только тем, кому они необходимы.
В конце января Илон Маск сообщил, что макаке успешно вживили чип от Neuralink, который позволит животному играть в видеоигры при помощи силы мысли. Он пообещал представить ролик с доказательствами через месяц. Обещание он сдержал, правда, с небольшим опозданием.
Героем ролика стала 9-летняя макака по имени Пейджер. Шесть недель назад в обе части ее мозга вживили чип. Сначала обезьяну обучили играть в "Понг" при помощи джойстика, стимулируя ее любимым лакомством. Чипы передавали на компьютер нейронные сигналы, связанные с координацией движения кистей. На основе полученных данных специалисты создали математическую модель взаимодействия между активностью мозга и движениями джойстика. Таким образом данные с чипов позволили предугадывать действия обезьяны в режиме реального времени.
Затем джойстик отключили от игры. Макака продолжает им пользоваться в силу привычки, однако управление уже осуществляется мозгом. Вскоре ее лишили и джойстика, что не помешало обезьяне продолжать игру, ожидая в качестве награды банановое смузи. Но теперь она просто смотрит на экран и думает о движении кистей вверх или вниз, а чипы в этот момент считывают "паттерны нейронной активности", которые и управляют игрой.
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«Одна из вещей, которые Neuralink позволяет делать Пейджеру, - играть в его любимую видеоигру Pong. Чтобы контролировать "ракетку" в правом углу экрана, Пейджер просто думает о том, чтобы сдвинуть свою лапу вверх или вниз. Мы полностью убрали джойстик... Как видите, Пейджер невероятно хорош в игре в ментальный Pong», - хвастаются разработчики.
Здесь в качестве доказательства в левом нижнем углу представлена диаграмма нейронной активности обезьяны:
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Сам Маск уже мечтает о будущем применении этой технологии: «Neuralink позволит человеку с параличом мысленно пользоваться смартфоном даже быстрее, чем при помощи пальцев.
Более поздние версии смогут шунтировать сигналы от нейронных связей в мозгу к нейронным связям в кластерах моторных / сенсорных нейронов тела, что позволит, например, людям с параличом нижних конечностей снова ходить»
Later versions will be able to shunt signals from Neuralinks in brain to Neuralinks in body motor/sensory neuron clusters, thus enabling, for example, paraplegics to walk again— Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2021
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