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Компания Маска показала, как обезьяна играет в видеоигры "силой мысли"

Компания Маска показала, как обезьяна играет в видеоигры "силой мысли" (3 фото + 2 видео)

Автор:
09 апреля 2021 12:42
Сообщество : Наука
Метки: Neuralink   Илон Маск   игра   макака   нейронная активность   чипы   
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Миллиардер считает, что в скором времени чипы будут вживлять в людей. Правда, только тем, кому они необходимы.

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Метки: Neuralink   Илон Маск   игра   макака   нейронная активность   чипы   
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5  комментариев
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−2
Глупый Ослик Иа 18 минут назад
Не надо бояться прогресса. На смену эволюции от природы придут смелые мысли его повзрослевшего дитяти))) Да, мы ещё наломаем дров. Ещё обожгемся спичками. Но так устроен Разум, мы будем стремиться к ещё Неизведанному и творить ещё Несозданное
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427
Юрий 11 минут назад
Прежде всего это помощь при дегенеративных заболеваниях мозга, да и после инсультов. Если пойдет, будет прорыв в медицине. Успеха Маску. Но, понятно есть риск, что военные под себя сграбастают. Он всегда есть.
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17k
Zergos 12 минут назад
Блин, хочу себе такой же чип. Я бы как программист, нашел ему кучу применений.
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2k
Заряд бодрости 20 минут назад
у Скайнета появился конкурент?
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79k
dpazuzu Полчаса назад
> ожидая в качестве награды банановое смузи
... и покататься на гироскутере :)
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