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Как НЕ нужно варить сгущенку

Как НЕ нужно варить сгущенку (10 фото)

Автор:
08 апреля 2021 20:13
Метки: Юмор   еда   своими руками   
558
10
Никогда, слышите, никогда не варите сгущенку перед сном. Да и вообще не нужно готовить еду перед сном.
Было это в недалеком 2016 году.
Примерно в 10 вечера меня вдруг вштырило и я очень захотел вареной сгущенки. Залил водой кастрюлю, закинул туда банку, ну и оставил кипятиться на пару часиков. И пошел повтыкать в интернете. Думал, пару часиков быстро пролетят. Ну и короче довтыкался, пошел и лег спать. Напрочь забыв про сгуху на плите :))
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19k
Слепой Пью 2 часа назад
А консервированную фасоль в томатном соусе не разогревали? Я пробовал в далеком детстве... мама как раз кухню побелила...
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38k
Пингвин-оленевод 21 минуту назад
Бабу не пробовал завести?
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4k
Sanar 39 минут назад
Ни чего не меняется кроме интерьера с 80х, много кто так "варили сгуху" я в том числе.
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4k
Ya 55 минут назад
50 лет назад такое делали. А сейчас можно купить что угодно и на любой вкус. А вот из за таких "самоделкиных" горят дома, хорошо если только свой, но горят то многоквартирные.
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3k
Свирепый Бамбр Час назад
Правило №1.
Сгущенку нужно варить у соседа!
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12k
alexis Час назад
Мне повезло- не люблю варёнку, а так бы сто пудов проворонил. Я любил проколоть две дырочки и ......

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4k
RomaXz Час назад
Поэтому я покупаю варёную сгущёнку :)
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11k
Анатолий Соколов Час назад
вот поэтому я купил себе мультиварку - у неё таймер есть ...
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712
Drimkastik Автор поста Анатолий Соколов Час назад
Согласен, хорошая штука. Но тогда их вроде не было. Если и были, то капец наверно дорогие. А мне всего лишь нужно было будильник завести.
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21k
Юрьевич Час назад

Слов нет.
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6k
klop Час назад
Думаю соседи так же труханули.
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712
Drimkastik Автор поста klop Час назад
Возможно. Но вроде никто не жаловался
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13k
Patmaz Drimkastik 50 минут назад
А могли и МЧС вызвать
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913
Медвежья Ферма 2 часа назад
В детстве тоже так варили: две банки в кастрюлю, налили воды и пошли играть. Ессесно через 15 минут и думать про них забыли, нам было лет 8-10. Звиздануло тгда знатно, полкухни в сгущенке было..
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