Как НЕ нужно варить сгущенку

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Никогда, слышите, никогда не варите сгущенку перед сном. Да и вообще не нужно готовить еду перед сном.
Было это в недалеком 2016 году.
Примерно в 10 вечера меня вдруг вштырило и я очень захотел вареной сгущенки. Залил водой кастрюлю, закинул туда банку, ну и оставил кипятиться на пару часиков. И пошел повтыкать в интернете. Думал, пару часиков быстро пролетят. Ну и короче довтыкался, пошел и лег спать. Напрочь забыв про сгуху на плите :))
Было это в недалеком 2016 году.
Примерно в 10 вечера меня вдруг вштырило и я очень захотел вареной сгущенки. Залил водой кастрюлю, закинул туда банку, ну и оставил кипятиться на пару часиков. И пошел повтыкать в интернете. Думал, пару часиков быстро пролетят. Ну и короче довтыкался, пошел и лег спать. Напрочь забыв про сгуху на плите :))
Примерно, в начале второго ночи я подорвался от охрененно громкого хлопка и грохота. Спросонья нифига даже не сообразив, что произошло. Подумав, какие то хулиганы на улице что то взорвали. Выглянул в окно, а там спокуха, все спят. И тут в тишине, я слышу тихое жужжание вытяжки на кухне. И в голове пронеслось громкое и отчетливое "БЛ........!!!", и это же громкое и отчетливое вырвалось уже из меня. Бегом ломанулся на кухню, включил свет и АХ......Л!!!
Спать я второй раз пошел ближе к 5 часам утра, пока все не отмыл.
Вот так я поел вареной сгущенки!
Спать я второй раз пошел ближе к 5 часам утра, пока все не отмыл.
Вот так я поел вареной сгущенки!
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Авторский пост
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Метки: Юмор еда своими руками
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Сгущенку нужно варить у соседа!
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