Как НЕ нужно варить сгущенку

Примерно, в начале второго ночи я подорвался от охрененно громкого хлопка и грохота. Спросонья нифига даже не сообразив, что произошло. Подумав, какие то хулиганы на улице что то взорвали. Выглянул в окно, а там спокуха, все спят. И тут в тишине, я слышу тихое жужжание вытяжки на кухне. И в голове пронеслось громкое и отчетливое "БЛ........!!!", и это же громкое и отчетливое вырвалось уже из меня. Бегом ломанулся на кухню, включил свет и АХ......Л!!!



Спать я второй раз пошел ближе к 5 часам утра, пока все не отмыл.



Вот так я поел вареной сгущенки!