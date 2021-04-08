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Не в праве подвести Советский Союз. Людмила Турищева удержалась на сломавшихся брусьях

Не в праве подвести Советский Союз. Людмила Турищева удержалась на сломавшихся брусьях (3 фото + 3 видео)

Автор:
08 апреля 2021 18:56
Метки: Людмила Турищева   Советский союз   брусья   удержалась   
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В далеком 1975 году во время соревнований в Англии по многоборью Людмила Турищева делала сложную программу на брусьях. В концовке выступления она почувствовала, что со снарядом происходит что-то странное, но выполнила все запланированные элементы и сделала соскок. Через секунду брусья обрушились прямо за спортсменкой. Она даже не обернулась на них.

Источник:

Метки: Людмила Турищева   Советский союз   брусья   удержалась   
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4  комментария
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43
Sandmann Час назад
Да, помню, помню... это был ещё советский спорт не за "бабло" (или почти не за "бабло"), а за Родину, впоследствии наперегонки распроданную (и пропитую)… – ну, Вы сами знаете кем.
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5k
TirAn 45 минут назад
это было КРУТО. 5+++
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12k
gavrosh 46 минут назад
Железная выдержка!
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818
Вадим 52 минуты назад
Великая страна! Великие люди! Были когда то(((
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