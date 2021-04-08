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В далеком 1975 году во время соревнований в Англии по многоборью Людмила Турищева делала сложную программу на брусьях. В концовке выступления она почувствовала, что со снарядом происходит что-то странное, но выполнила все запланированные элементы и сделала соскок. Через секунду брусья обрушились прямо за спортсменкой. Она даже не обернулась на них.
Кадры хроники облетели новостные каналы всех континентов: мир рукоплескал выдержке и стойкости советской спортсменки. Позже она скажет: «Я почувствовала, что брусья падают, но даже не оглянулась – у меня же впереди оценка: я не вправе была подвести ни себя, ни Советский Союз...».
«Что такое брусья? Две жёрдочки и станины, растянутые на четыре троса с каждой стороны. И если один, как в моём случае, соскакивает… Трос отскочил, и конструкция подо мной зашевелилась. В конце упражнения, когда выполнить осталось несколько элементов, чувствую: что-то с брусьями происходит неладное. «Что же делать?» – мелькнула мысль. Но в голове заложена программа – ты работаешь, как автомат, и понимаешь: нужно всё довести до конца и соскочить с брусьев».
«Слава богу, я это сделать успела. Исполнила оборот на нижней жерди, усилием мышц живота оттолкнулась от брусьев и сделала так называемый срыв. Выполняя этот элемент, я, наверное, отбросила брусья назад, а сама вылетела слегка вперёд. При этом, поскольку натяжение было уже недостаточным, не смогла выполнить запланированный поворот на 360 градусов, просто сделала, как мы говорим, прямой соскок… Я почувствовала, что брусья падают, но даже не оглянулась – у меня же впереди оценка! Я не вправе была подвести ни себя, ни Советский Союз...».
Брусья рухнули в метре от советской гимнастки. Мастерство, с которым спортсменка завершила упражнение и сделала соскок, возможно, спасло её от трагедии.
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