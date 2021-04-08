Этому миру ещё есть чем нас удивить

2012
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В нашем мире происходит множество разных и интересных явлений или событий, свидетелями которых мы не можем стать просто физически. Но благодаря различным сообществам, существующим в сети, мы можем постоянно пополнять свой кругозор. Эта коллекция, надеемся, доставит вам несколько интересных минут просмотра!
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Французские виноделы в Шассань-Монраше разжигают огонь возле своих виноградников, чтобы бороться с поздними заморозками.
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