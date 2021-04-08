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Коротко о том, почему не стоит гладить чужих собак

Коротко о том, почему не стоит гладить чужих собак (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 апреля 2021 10:02
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   нападение   неожиданно   прикол   собака   
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Пожилая женщина решила погладить привязанного пса и вскоре пожалела об этом. Животное оказалось очень любвеобильным и атаковало пенсионерку.

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Метки: видео   животные   нападение   неожиданно   прикол   собака   
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21k
Батончик с маком Час назад
Видимо эрогенную точку задела
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14k
ВОВЧЕГ 9 минут назад
Решил побаловать бабку на старости лет.
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36k
dima423 13 минут назад
ой да ладно...бабке в кои то веке перепало)
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6k
Majul 22 минуты назад
А могла и цапнуть. Нех лезть к чужим собакам. Тем более таких пород.
Старческую деменцию давно уже пора принудительно лечить. Бабка то не соображает уже, а собаку могут и усыпить. То как бабка ведет себя с этой собакой это перебор с "нежностями" для пса. Он может и не понять и сделать то, чему учили.
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17k
Andrey Час назад
Одна старая престарая бабушка пошла выкидывать мусор на помойку, споткнулась и упала. В это время мимо проходил молодой человек. Заголил бабку и начал ее е@ать. Все происходит средь бела дня, собралось много народу и давай его осуждать.
- Молодой человек, как вам не стыдно!... Да таких как вы, убивать надо!
- Это меня-то убивать надо? Да это вас убивать надо, бабку еще е@ать можно, а вы ее на помойку выкинули.
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