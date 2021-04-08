Коротко о том, почему не стоит гладить чужих собак

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Пожилая женщина решила погладить привязанного пса и вскоре пожалела об этом. Животное оказалось очень любвеобильным и атаковало пенсионерку.
Похоже, что к фразе "не бойтесь, он не кусается" весной нужно прибавлять ещё одну.
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Старческую деменцию давно уже пора принудительно лечить. Бабка то не соображает уже, а собаку могут и усыпить. То как бабка ведет себя с этой собакой это перебор с "нежностями" для пса. Он может и не понять и сделать то, чему учили.
- Молодой человек, как вам не стыдно!... Да таких как вы, убивать надо!
- Это меня-то убивать надо? Да это вас убивать надо, бабку еще е@ать можно, а вы ее на помойку выкинули.