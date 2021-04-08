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В Краснодаре пьяный подросток ударил женщину битой по голове за то, что она сделала ему замечание из-за сломанных деревьев. Видео с уличных видеокамер появилось в Сети.
Эта дикая история произошла в ЖК «На Красных Партизан» по улице Заполярная в г. Краснодаре. Судя по видео с камер видеонаблюдения, женщина, выгуливающая собаку, сделала замечание компании подростков ломавшим деревья. В ответ один из отморозков подошел к женщине и ударил ее битой.
Эта дикая история произошла в ЖК «На Красных Партизан» по улице Заполярная в г. Краснодаре. Судя по видео с камер видеонаблюдения, женщина, выгуливающая собаку, сделала замечание компании подростков ломавшим деревья. В ответ один из отморозков подошел к женщине и ударил ее битой.
После этого малолетка не убежал, а вразвалочку вернулся к друзьям. И они продолжали распивать спиртные напитки.
Пострадавшая женщина — жительница ЖК и работник управляющей компании. Как пишут-она видимо не сильно пострадала, раз пошла дальше, а не упала. Ничего себе "аргумент"...Сродни тому-"как убьют, так и приходите".
А что же с этими утырками?! А ничего, практически ничего... В смысле практически никакого наказания.
А что же с этими утырками?! А ничего, практически ничего... В смысле практически никакого наказания.
Женщина обратилась с заявлением полицию.
— В настоящее по факту нанесения местной жительницы телесных повреждений проводится проверка, для установления степени причиненного вреда здоровью назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято решение, — рассказал официальный представитель городского УМВД Артем Коноваленко.
В отношении 16-летнего подростка составлен административный протокол за распитие алкогольных напитков в общественном месте, за что предусматривается наложение штрафа в размере до 1,5 тыс. рублей. Также рассматривается вопрос о привлечении родителей молодого человека к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка
*
Нормально, да?! 1,5 тыс. р. штрафа за "... распитие алкогольных напитков в общественном месте". И то ещё пока не взяли этот штраф. А за хулиганство и удар битой по голове-ничего...
Можно считать, что по "попе" немного отшлепали..."онижедети"...
Вот эти утырки:
— В настоящее по факту нанесения местной жительницы телесных повреждений проводится проверка, для установления степени причиненного вреда здоровью назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято решение, — рассказал официальный представитель городского УМВД Артем Коноваленко.
В отношении 16-летнего подростка составлен административный протокол за распитие алкогольных напитков в общественном месте, за что предусматривается наложение штрафа в размере до 1,5 тыс. рублей. Также рассматривается вопрос о привлечении родителей молодого человека к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка
*
Нормально, да?! 1,5 тыс. р. штрафа за "... распитие алкогольных напитков в общественном месте". И то ещё пока не взяли этот штраф. А за хулиганство и удар битой по голове-ничего...
Можно считать, что по "попе" немного отшлепали..."онижедети"...
Вот эти утырки:
Источник:
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и второе, не знаю что там у тетки в башке - выгуливать своего пса посреди города, это не айс. и наезжать на явно отмороженных подростков - это прям совсем тупое поведение.
ну и подросток конечно, меня совсем разочаровал. что происходит - чел бьет битой, в шею-затылок, и даже тетку не вырубил этим ударом? у него ручонки, похоже, даже под хер не заточены. я в 16лет подтягивался 26раз. сейчас мне 46 и я тоже подтягиваюсь 26раз. в школе я был очень так себе средним пареньком. было много кто сильнее меня... а сейчас, вот это чмо - это типа местный король? с таким вот "ударом"?
куда катиться этот мир...
Вот когда решение примут, ему ещё накинут плюсом к распитию.
Главное дожать этого упырька
Поколение тупых мразей, ваше место в унитазе!!!
А в отношении телесных повреждений ждут результатов медицинской экспертизы.
"Мастера заголовков"