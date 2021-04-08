Женщина обратилась с заявлением полицию.



— В настоящее по факту нанесения местной жительницы телесных повреждений проводится проверка, для установления степени причиненного вреда здоровью назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято решение, — рассказал официальный представитель городского УМВД Артем Коноваленко.



В отношении 16-летнего подростка составлен административный протокол за распитие алкогольных напитков в общественном месте, за что предусматривается наложение штрафа в размере до 1,5 тыс. рублей. Также рассматривается вопрос о привлечении родителей молодого человека к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка



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Нормально, да?! 1,5 тыс. р. штрафа за "... распитие алкогольных напитков в общественном месте". И то ещё пока не взяли этот штраф. А за хулиганство и удар битой по голове-ничего...



Можно считать, что по "попе" немного отшлепали..."онижедети"...



Вот эти утырки: