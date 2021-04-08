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Божеские расценки. Полторы тысячи рублей штрафа за удар битой по голове

Божеские расценки. Полторы тысячи рублей штрафа за удар битой по голове (2 фото + 1 видео)

Автор:
08 апреля 2021 07:15
Метки: бита   удар   штраф   
914
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В Краснодаре пьяный подросток ударил женщину битой по голове за то, что она сделала ему замечание из-за сломанных деревьев. Видео с уличных видеокамер появилось в Сети.
Эта дикая история произошла в ЖК «На Красных Партизан» по улице Заполярная в г. Краснодаре. Судя по видео с камер видеонаблюдения, женщина, выгуливающая собаку, сделала замечание компании подростков ломавшим деревья. В ответ один из отморозков подошел к женщине и ударил ее битой.

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Метки: бита   удар   штраф   
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31
Юденич 3 часа назад
А попробуй тронь этого утырка. Сразу общественность горой встанет на защиту - ребенка обидел. Никто не думает, что если его не остановить то следующим ударом его биты будет твоя голова.
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669
Алексей 11 минут назад
так всегда было, просто раньше камер не было.
и второе, не знаю что там у тетки в башке - выгуливать своего пса посреди города, это не айс. и наезжать на явно отмороженных подростков - это прям совсем тупое поведение.

ну и подросток конечно, меня совсем разочаровал. что происходит - чел бьет битой, в шею-затылок, и даже тетку не вырубил этим ударом? у него ручонки, похоже, даже под хер не заточены. я в 16лет подтягивался 26раз. сейчас мне 46 и я тоже подтягиваюсь 26раз. в школе я был очень так себе средним пареньком. было много кто сильнее меня... а сейчас, вот это чмо - это типа местный король? с таким вот "ударом"?
куда катиться этот мир...
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28k
BuG 14 минут назад
Сам же автор написал. "...назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято решение..."

Вот когда решение примут, ему ещё накинут плюсом к распитию.
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86k
Дмитрий 21 минуту назад
Во все времена всегда был небольшой процент отморозков - их надо отправлять на принудительные работы в воспитательные лагеря.
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−39
EE Полчаса назад
Это же Краснодар ребята, там по закону ничего не решается.
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12k
KOSTELLO 42 минуты назад
Ну, судя по тому, что назначена СМЭ, это только начало.
Главное дожать этого упырька
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2k
Frank Borman 49 минут назад
Ерунда. Ну, подумаешь, малолетний мразеныш немножко поучил тетку палкой. Вот если бы он станцевал в храме, ну или насрал в церкви, тогда да, это было бы преступлением. В православно-духовной скрепной стране за такое жестоко наказывают.
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5k
JACKAL 51 минуту назад
Подобное уже было недавно... Стая по синьке сделанных П.И.Д.А.Р.А.С.О.В. затоптали тётку и угнали её тачку..
Поколение тупых мразей, ваше место в унитазе!!!
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31k
Alex Час назад
Таких только сжигать. Толку от них уже не будет
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5k
JACKAL Alex Час назад
Зачем в пустую мясо переводить? На корм львам и медведям в зоопарк, вот толк с них хоть какой
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64
Sergei 2 часа назад
Всё нормально. Он же не кричал "Путин ВОР". Так что не обижайте хорошего мальчика.
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7k
Alexandr Barhudarov 2 часа назад
Это только начало , а дальше по результатам экспертизы + моральный вред ....
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2k
V2.Smirnov Alexandr Barhudarov 50 минут назад
Моральный вред - до 10 тыс.
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32k
Лесли 🥰 2 часа назад
Пи*доры! Родители вы горды своими выродками?! Ведь это исключительно ваше воспитание, либо НЕ воспитание! На учет всех! Жаль у нас никаких меток на лбу не выжигают, чтобы все при виде них шарахались как от прокаженных и никогда и никуда не брали. Кстати все идет к тому, чтобы ни маленьким детям, ни подросткам никто и никогда не придет на помощь. Никогда. Т.к это чревато очень. Недавно была ситуация такая. У знакомой моей, ребенок 5 лет, потерялся от отца, отец отвернулся поговорить по телефону (тоже мозгов нет что ли), а сын умотал с площадки. И просто пошел домой! И пока он шел, плакал. Но ему никто не помог ничем, не подошел и не узнал, что случилось. А до дома идти ему, несколько дорог переходить и в пути минут 20-30, т.к он маленький! Вот так..
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1k
Тритий Лесли 🥰 2 часа назад
А твои горды выродком ... или уже давно на *уй послали ???
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21k
Батончик с маком 2 часа назад
Поколение уё.бков. Нормальные пацаны сами бы в асфальт затоптали за такой беспредел. Даже в 90-е таких уродов убивали на месте
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27k
Fat Lynx Батончик с маком Полчаса назад
Какие-то разные у всех 90-е...
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21k
Батончик с маком Fat Lynx 24 минуты назад
Беспредельщиков во все времена убивали. Если конечно ты понимаешь что такое "беспредел" и чем опасен для всех. А нынче соплякам все дозволено и это порождает уе.бков которые могут безнаказанно х.уярить женщину, да ещё и как шакальё, битой по голове
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27k
Fat Lynx Батончик с маком 18 минут назад
Я прекрасно понимаю что такое "беспредел"... И в 90-е его было несравнимо больше, чем в любое другое время (ну, окромя войн, конечно). В 90-е у-ёбки всех мастей повылазили на свет божий. А убивают их только тогда, когда их беспредел мешать начинает, а до этого никому до беспредельщиков дела нет: воруй-убивай-еби гусей!
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108
Сергей 2 часа назад
1,5 тысячи за распитие спиртных напитков в общественном месте.
А в отношении телесных повреждений ждут результатов медицинской экспертизы.
"Мастера заголовков"
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6k
Шурави 2 часа назад
Кто чем недоволен? Онижедети! Вот если бы их отмуд.хали хорошенько, то можно было и вой поднимать и детских обмудсменов звать и к Малахову идти рассказывать какой дитятко хороший, а социум его не понимает. А вообще судя по морде и поведению не долго ему осталось - либо сядет, либо сдохнет.
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12k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
С этим, что на стуле сидит, судя по морде лица и одежде, провели таки воспитательную беседу.
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439
imho 2 часа назад
Уверен что если ему местные дадут по голове, полторами тысячами они не отделаются( Хорошо она еще оплеуху ему не отвесила. Не понятно как это работает, нападающих отпускают а пострадавших виновными делают( Как так то?
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1k
EvgeniySAN 2 часа назад
Как же хорошо работалось полиции раньше, когда камер не было.
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8k
Шурум-бурум 3 часа назад
как обычно, очередной сын б@яди
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965
rgubaev 3 часа назад
Кто нибудь из местных, [мат] ему битой по башке - там все равно стряхивать нечего. 1500 штрафа обязуюсь компенсировать.
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