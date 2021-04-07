22.

Нарколог, который специализировался на клее «Моменте»:



«В 1994 году поймали детей, которые три года жили в лесу. Их четырежды пытались поймать, а при облаве обнаружили занятные детали — печку-буржуйку и библиотеку — это они всегда забирали с собой. Среди книг обнаружили сказки «Винни-Пуха и все-все-все», «Алиса в стране чудес», «Незнайка на Луне», «Малыш и Карлсон»



Это были любимые книги самой старшей — она с отличием окончила школу-интернат, но после того, как кинули с квартирой, стала бродяжничать. Однажды она вспомнила, как мелкие в детдоме дышали под кроватью, купила растворитель и сорганизовала в лес таких же, как она. Самая красивая девочка из группировки увлекала в кусты мужиков из города — их грабили, а на заработанные деньги покупали бензин, еду и новые книги. После трапезы коммуна топила в землянке буржуйку и начинала дышать, а самая старшая читала всем книгу. Дети рассказывали, как в состоянии опьянения встраивались в текст - к ним приходил ослик Иа-Иа вместе с Чеширским Котом