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Подборка ретро-фотографий из сложных, а порой и страшных 90-х годов нашей страны
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3.
Семья на фоне автомобиля который мужчина собрал сам, собирал он этот автомобиль десять лет и закончил в начале 1990-х. (На фото дедушка с дочкой и внуками). Россия, Пермь, 1994 год
5.
Бойцы СОБРа проводят спецоперацию по задержанию участников ОПГ на торгово-вещевом рынке в Москве, 1995 год
7.
Девочка несёт буханку хлеба вдоль колонны беженцев, стоящих в очереди на контрольно-пропускном пункте у границы с Ингушетией, 27 декабря 1999 год
14.
Представители твoрческой интеллигенции 1990-х разрезают торт формы Ленина на мeроприятии «Ленин в тебе и во мне», Москва, 1998 год
20.
Уличная лотерея «Сюрприз», Россия, 1992 год.
В начале 90-х на рынках и вокзалах российских городов стояли лототроны — аппараты, выбрасывающие шары с выигрышными номерами. Журналисты «Московского комсомольца» в своей статье про мошенничество назвали этот аттракцион «лохотроном». Так появилось это слово, в дальнейшем обозначающее любую «разводку».
Уличная лотерея — это как театральная постановка, но с жертвами. Из действующих лиц: организатор, наивный гражданин, подставной и яркая коробка с призом. Организатор вручает прохожим билеты «бесплатной» лотереи или предлагает вытянуть шар из лототрона. Разыгрывали в таких лотереях, как правило, чайник, утюг, соковарку или какой-нибудь другой нужный прибор. По сценарию наивному гражданину выпадал выигрышный билет, но точно такой же выпадал еще какому-то «случайному прохожему» — подставному.Дальше гражданину и «случайному прохожему» приносили извинения и предлагали провести аукцион — кто больше даст денег, тот забирает и приз, и деньги проигравшего. Чтобы мотивировать гражданина, «случайный прохожий» выглядел бедно и как бы невзначай открывал кошелек, где лежало совсем немного денег.
Сюжет постановки развивался так: гражданин и подставной кладут свои деньги в конверты и передают их организаторам лотереи. Деньги гражданина незаметно добавляют к деньгам подставного, поэтому у подставного в конверте денег всегда больше, и он выигрывает.
Уличная лотерея — это как театральная постановка, но с жертвами. Из действующих лиц: организатор, наивный гражданин, подставной и яркая коробка с призом. Организатор вручает прохожим билеты «бесплатной» лотереи или предлагает вытянуть шар из лототрона. Разыгрывали в таких лотереях, как правило, чайник, утюг, соковарку или какой-нибудь другой нужный прибор. По сценарию наивному гражданину выпадал выигрышный билет, но точно такой же выпадал еще какому-то «случайному прохожему» — подставному.Дальше гражданину и «случайному прохожему» приносили извинения и предлагали провести аукцион — кто больше даст денег, тот забирает и приз, и деньги проигравшего. Чтобы мотивировать гражданина, «случайный прохожий» выглядел бедно и как бы невзначай открывал кошелек, где лежало совсем немного денег.
Сюжет постановки развивался так: гражданин и подставной кладут свои деньги в конверты и передают их организаторам лотереи. Деньги гражданина незаметно добавляют к деньгам подставного, поэтому у подставного в конверте денег всегда больше, и он выигрывает.
21.
Первые автоматы по оплате парковки на Тверской улице, конец 90-х
Платные муниципальные уличные парковки на центральных улицах Москвы были введены в декабре 1997 года постановлением мэра столицы Юрия Лужкова. 10 сентября 2008 года они были ликвидированы, за исключением парковок при вокзалах и около аэропортов.
Однако через четыре года уже новый мэр Сергей Собянин снова стал взимать плату за парковку в центре города
Однако через четыре года уже новый мэр Сергей Собянин снова стал взимать плату за парковку в центре города
22.
Беспризорник употребляет клей «Момент»
Нарколог, который специализировался на клее «Моменте»:
«В 1994 году поймали детей, которые три года жили в лесу. Их четырежды пытались поймать, а при облаве обнаружили занятные детали — печку-буржуйку и библиотеку — это они всегда забирали с собой. Среди книг обнаружили сказки «Винни-Пуха и все-все-все», «Алиса в стране чудес», «Незнайка на Луне», «Малыш и Карлсон»
Это были любимые книги самой старшей — она с отличием окончила школу-интернат, но после того, как кинули с квартирой, стала бродяжничать. Однажды она вспомнила, как мелкие в детдоме дышали под кроватью, купила растворитель и сорганизовала в лес таких же, как она. Самая красивая девочка из группировки увлекала в кусты мужиков из города — их грабили, а на заработанные деньги покупали бензин, еду и новые книги. После трапезы коммуна топила в землянке буржуйку и начинала дышать, а самая старшая читала всем книгу. Дети рассказывали, как в состоянии опьянения встраивались в текст - к ним приходил ослик Иа-Иа вместе с Чеширским Котом
«В 1994 году поймали детей, которые три года жили в лесу. Их четырежды пытались поймать, а при облаве обнаружили занятные детали — печку-буржуйку и библиотеку — это они всегда забирали с собой. Среди книг обнаружили сказки «Винни-Пуха и все-все-все», «Алиса в стране чудес», «Незнайка на Луне», «Малыш и Карлсон»
Это были любимые книги самой старшей — она с отличием окончила школу-интернат, но после того, как кинули с квартирой, стала бродяжничать. Однажды она вспомнила, как мелкие в детдоме дышали под кроватью, купила растворитель и сорганизовала в лес таких же, как она. Самая красивая девочка из группировки увлекала в кусты мужиков из города — их грабили, а на заработанные деньги покупали бензин, еду и новые книги. После трапезы коммуна топила в землянке буржуйку и начинала дышать, а самая старшая читала всем книгу. Дети рассказывали, как в состоянии опьянения встраивались в текст - к ним приходил ослик Иа-Иа вместе с Чеширским Котом
26.
Акция протеста московских таксистов, 28 октября 1991 года, СССР. В тот день таксисты перекрыли Тверскую улицу в Москве, выступая против азербайджанской мафии, которая поделила город на зоны влияния
27.
Девушки разогревают публику перед вручением втором ежегодной премии «Овация», ГЦКЗ «Россия», в ночь с 13 на 14 января 1992 года
35.
Люди звонят с городских и междугородних таксофонов на Балтийском вокзале, Россия, Санкт-Петербург, 1997 год
37.
Сотрудники Службы внешней разведки вооруженные автоматами АКС-74У, сидят в российском Белом доме, наблюдая за событиями в Москве во время конституционного кризиса в России, 1993 год
Авторский пост
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