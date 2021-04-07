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Период распада

Период распада (40 фото)

Автор:
07 апреля 2021 23:41
Метки: 90-е   ретро   фото   
576
40
Подборка ретро-фотографий из сложных, а порой и страшных 90-х годов нашей страны
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Метки: 90-е   ретро   фото   
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Сергей 7 часов назад
не хочу опять 90-е!
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Sasa 3 часа назад
Золотые 90-е! Кто-то из грязи в князи не хило тогда поднялся. А кто-то стал грязью... Не дай Бог опять такое пережить!
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