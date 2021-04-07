Мифический теплоход «Михаил Светлов» в «Бриллиантовой руке»

Гайдай изучил его биографию, почитал стихи, и принял решение, что именно так и назовет в фильме теплоход.



А судьба у Михаила Светлова-Шейнкмана была интересной. Он был настоящим идейным коммунистом, кто не испугался пойти против сталинского руководства. Он один из первых заметил, что после смерти Ленина, советская страна стала развиваться совсем не по принципам марксизма-ленинизма.



В 1927 году он с группой соратников стал издавать в Москве нелегальную газету «Коммунист», которая, по сути, была жёсткой левой оппозицией к действующей власти и сталинскому ЦК. Вначале его поддержали многие старые коммунисты, но постепенно они были репрессированы. Наверняка, такая же участь ожидала и Шейнкмана, но его спасло то, что он уже был известным поэтом не только в нашей стране, но и среди иностранных коммунистов. Его стихи, например, о испанской Гренаде, были переведены на многие языки и почитались коммунистами многих стран.



У нас эти стихи превратились в легендарную песню «Гренада», которая чуть позже стала гимном интернациональных коммунистических сил в борьбе с фашистами в Испании. Уже тогда Михаил Шейнкман подписывался псевдонимом Михаил Светлов.



Потом началась отечественная война и Михаил Светлов стал известным военным корреспондентом газеты «Красная Звезда». Он объездил все фронты, часто забрасывался к партизанам в тыл врага, его статьи неизменно печатались на передовицах самой популярной в те годы газеты и читались десятками миллионов людей, в том числе и нелегально на оккупированных территориях. Он, как и легендарный Левитан, вещал советским людям о победах Красной армии и входил в черный список фашистского командования, за смерть или поимку которого обещалось большое вознаграждение.



После войны Михаил Светлов много занимался поэзией и драматургией. К тому времени Михаил Аркадьевич отошел от политики, но горячо приветствовал «хрущевскую оттепель».



Лишь в 1967 году, уже посмертно, он впервые был отмечен властью и награжден Ленинской премией за книгу «Стихи последних лет».



При этом он обладал необыкновенным чувством юмора. Про его розыгрыши друзей до сих пор ходят легенды. Считается, что он автор многих советских анекдотов. Поэтому такое своеобразное увековечивание его памяти во всенародно любимой комедии, показалось родным и близким очень даже уместным и удачным.



В 1985 году в Австрии был построен очередной речной теплоход для Советского Союза, который решили назвать «Михаил Светлов». Есть совершенно серьёзная версия, что в Речфлоте СССР таким образом решили восстановить справедливость к заслуженному человеку, и это произошло благодаря фильму Леонида Гайдая.