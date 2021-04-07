FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2632 поста • 1045 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Мифический теплоход «Михаил Светлов» в «Бриллиантовой руке»

Мифический теплоход «Михаил Светлов» в «Бриллиантовой руке» (9 фото)

Автор:
07 апреля 2021 19:58
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Михаил Светлов   СССP   бриллиантовая рука   кино   леонид гайдай   советские комедии   
711
9
почему эту шутку с теплоходом оценили только осведомлённые
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Михаил Светлов   СССP   бриллиантовая рука   кино   леонид гайдай   советские комедии   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
7
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
31k
Alex Час назад
Михаил Светлов
Итальянец
Черный крест на груди итальянца,
Ни резьбы, ни узора, ни глянца,-
Небогатым семейством хранимый
И единственным сыном носимый…

Молодой уроженец Неаполя!
Что оставил в России ты на поле?
Почему ты не мог быть счастливым
Над родным знаменитым заливом?

Я, убивший тебя под Моздоком,
Так мечтал о вулкане далеком!
Как я грезил на волжском приволье
Хоть разок прокатиться в гондоле!

Но ведь я не пришел с пистолетом
Отнимать итальянское лето,
Но ведь пули мои не свистели
Над священной землей Рафаэля!

Здесь я выстрелил! Здесь, где родился,
Где собой и друзьями гордился,
Где былины о наших народах
Никогда не звучат в переводах.

Разве среднего Дона излучина
Иностранным ученым изучена?
Нашу землю Россию, Расею
Разве ты распахал и засеял?

Нет! Тебя привезли в эшелоне
Для захвата далеких колоний,
Чтобы крест из ларца из фамильного
Вырастал до размеров могильного…

Я не дам свою родину вывезти
За простор чужеземных морей!
Я стреляю и нет справедливости
Справедливее пули моей!

Никогда ты здесь не жил и не был!..
Но разбросано в снежных полях
Итальянское синее небо,
Застекленное в мертвых глазах…

Кажется его стихотворение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
420
zodiak 4 минуты назад
Феодосия Крым экскурсии на Карадаг большой комфортабельный корабль 2020
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
ДК 10 минут назад
Почему я, не имевший никакого отношения к "узким кругам", прекрасно знал поэта Михаила Светлова, автора Гренады. Как можно не знать того, чьи стихи каждый учил в школе? Так что никаких вопросов по поводу навания корабля не возникало, лично я был уверен что такой теплоход есть на самом деле.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
KiploksAKS 21 минуту назад
"псевдоним «Михаил Светлов» носил известный в своих кругах... "
Вы всерьёз хотите продать, что имя Михаила Светлова знали только "в своих кругах"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Андрей Ватрушкин Час назад
Многие зрители задавали себе вопрос - кто такой Михаил Светлов(ц.)

Тогда все знали кто такой Михаил Светлов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
Парагвайский шпион Андрей Ватрушкин Час назад
Да конечно знали. Некоторые его стихи в учебниках были. Наизусть их учили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Геша Бородач Парагвайский шпион 50 минут назад
походу, в те годы больше вопрос задавали - кто такой Гайдай?! )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как устроены жизнь и быт тех, кому недоступны обычные блага цивилизации Как устроены жизнь и быт тех, кому недоступны обычные блага цивилизации 10 фильмов с Папановым. С Днём рождения, Анатолий Дмитриевич! 10 фильмов с Папановым. С Днём рождения, Анатолий Дмитриевич! 11 интересных фактов о фильме "Бриллиантовая рука" 11 интересных фактов о фильме "Бриллиантовая рука" Геша Козадоев из "Бриллиантовой руки". Фотопробы Геша Козадоев из "Бриллиантовой руки". Фотопробы 95 лет со дня рождения Леонида Гайдая 95 лет со дня рождения Леонида Гайдая Билл Мюррей рассказал каково было сниматься в «Охотниках за привидениями» и «Дне сурка» Билл Мюррей рассказал каково было сниматься в «Охотниках за привидениями» и «Дне сурка»
ВВС

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

13824



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Веселые мемы с котом, которые рассмешат любого
10
73
Веселые мемы с котом, которые рассмешат любого
Мемы про офисный планктон: самое смешное из соцсетей
2
28
Мемы про офисный планктон: самое смешное из соцсетей
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Сохнут листья у спатифиллума: что провоцирует проблему, и как спасти «женское счастье»?
0
2
Сохнут листья у спатифиллума: что провоцирует проблему, и как спасти «женское счастье»?
Куда съездить в выходные в Подмосковье
1
3
Куда съездить в выходные в Подмосковье
Как устроены жизнь и быт тех, кому недоступны обычные блага цивилизации
Как устроены жизнь и быт тех, кому недоступны обычные блага цивилизации
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#интересное#факты#Россия#в мире#криминал#настроение#СССР#на различный вкус
#фото#подборка#кино#сша#люди#фильм#море#смешные#фотографии#природа
#прикол#история#животные#Разное#прикольные#картинки#приколы#собаки#фильмы#неудача

На что жалуетесь?

Вернуться