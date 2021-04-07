Мифический теплоход «Михаил Светлов» в «Бриллиантовой руке»

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почему эту шутку с теплоходом оценили только осведомлённые
Многие зрители задавали себе вопрос - кто такой Михаил Светлов, в честь которого назван большой круизный теплоход? Когда фильм вышел на экраны, некоторые даже решили, что такой теплоход есть на самом деле. Но в справочниках, среди множества отечественных и иностранных судов, такого круизного теплохода никогда не значилось.
Известно, что съемки фильма проходили на борту теплохода «Победа», принадлежащего Черноморскому морскому пароходству. Первоначально, это название судна собирались сохранить и в фильме. Но когда в сценарии стали писать диалоги персонажей, поняли, что, например, такая фраза турецких контрабандистов: «Победа»! У-у-у-у! Цигель, цигель, ай-лю-лю!» может не понравиться руководству кинокомпании.
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Теплоход "Победа" на котором в Сочинском порту проходили съемки фильма.
Дело в том, что это слово в те годы для СССР имело почти священное значение. За пару лет до съемок вся страна торжественно отметила двадцатилетие победы и слово "победа" больше подходило для торжественных транспарантов и лозунгов, чем для подобных шуток.
В одном из кадров фильма можно заметить, что у теплохода обозначено настоящее имя
Но как назвать теплоход? И вот тогда имя «Михаил Светлов» впервые прозвучало из уст сценариста Мориса Слободского. Он рассказал Гайдаю, что псевдоним «Михаил Светлов» носил известный в своих кругах советских поэт и драматург Михаил Аркадьевич Шейнкман.
Морис долгие годы дружил с Михаилом, но в 1964 году, то есть всего за три года до съемок фильма, его не стало. Михаил Аркадьевич в 61-летнем возрасте скончался от рака легких. Так как при жизни он так и не дождался от власти заслуженных наград, то хотя бы такое увековечивание имени этого достойного человека, было бы приятно родным и близким Шейнкмана, посчитал Слободский.
Гайдай изучил его биографию, почитал стихи, и принял решение, что именно так и назовет в фильме теплоход.
А судьба у Михаила Светлова-Шейнкмана была интересной. Он был настоящим идейным коммунистом, кто не испугался пойти против сталинского руководства. Он один из первых заметил, что после смерти Ленина, советская страна стала развиваться совсем не по принципам марксизма-ленинизма.
В 1927 году он с группой соратников стал издавать в Москве нелегальную газету «Коммунист», которая, по сути, была жёсткой левой оппозицией к действующей власти и сталинскому ЦК. Вначале его поддержали многие старые коммунисты, но постепенно они были репрессированы. Наверняка, такая же участь ожидала и Шейнкмана, но его спасло то, что он уже был известным поэтом не только в нашей стране, но и среди иностранных коммунистов. Его стихи, например, о испанской Гренаде, были переведены на многие языки и почитались коммунистами многих стран.
У нас эти стихи превратились в легендарную песню «Гренада», которая чуть позже стала гимном интернациональных коммунистических сил в борьбе с фашистами в Испании. Уже тогда Михаил Шейнкман подписывался псевдонимом Михаил Светлов.
Потом началась отечественная война и Михаил Светлов стал известным военным корреспондентом газеты «Красная Звезда». Он объездил все фронты, часто забрасывался к партизанам в тыл врага, его статьи неизменно печатались на передовицах самой популярной в те годы газеты и читались десятками миллионов людей, в том числе и нелегально на оккупированных территориях. Он, как и легендарный Левитан, вещал советским людям о победах Красной армии и входил в черный список фашистского командования, за смерть или поимку которого обещалось большое вознаграждение.
После войны Михаил Светлов много занимался поэзией и драматургией. К тому времени Михаил Аркадьевич отошел от политики, но горячо приветствовал «хрущевскую оттепель».
Лишь в 1967 году, уже посмертно, он впервые был отмечен властью и награжден Ленинской премией за книгу «Стихи последних лет».
При этом он обладал необыкновенным чувством юмора. Про его розыгрыши друзей до сих пор ходят легенды. Считается, что он автор многих советских анекдотов. Поэтому такое своеобразное увековечивание его памяти во всенародно любимой комедии, показалось родным и близким очень даже уместным и удачным.
В 1985 году в Австрии был построен очередной речной теплоход для Советского Союза, который решили назвать «Михаил Светлов». Есть совершенно серьёзная версия, что в Речфлоте СССР таким образом решили восстановить справедливость к заслуженному человеку, и это произошло благодаря фильму Леонида Гайдая.
А судьба у Михаила Светлова-Шейнкмана была интересной. Он был настоящим идейным коммунистом, кто не испугался пойти против сталинского руководства. Он один из первых заметил, что после смерти Ленина, советская страна стала развиваться совсем не по принципам марксизма-ленинизма.
В 1927 году он с группой соратников стал издавать в Москве нелегальную газету «Коммунист», которая, по сути, была жёсткой левой оппозицией к действующей власти и сталинскому ЦК. Вначале его поддержали многие старые коммунисты, но постепенно они были репрессированы. Наверняка, такая же участь ожидала и Шейнкмана, но его спасло то, что он уже был известным поэтом не только в нашей стране, но и среди иностранных коммунистов. Его стихи, например, о испанской Гренаде, были переведены на многие языки и почитались коммунистами многих стран.
У нас эти стихи превратились в легендарную песню «Гренада», которая чуть позже стала гимном интернациональных коммунистических сил в борьбе с фашистами в Испании. Уже тогда Михаил Шейнкман подписывался псевдонимом Михаил Светлов.
Потом началась отечественная война и Михаил Светлов стал известным военным корреспондентом газеты «Красная Звезда». Он объездил все фронты, часто забрасывался к партизанам в тыл врага, его статьи неизменно печатались на передовицах самой популярной в те годы газеты и читались десятками миллионов людей, в том числе и нелегально на оккупированных территориях. Он, как и легендарный Левитан, вещал советским людям о победах Красной армии и входил в черный список фашистского командования, за смерть или поимку которого обещалось большое вознаграждение.
После войны Михаил Светлов много занимался поэзией и драматургией. К тому времени Михаил Аркадьевич отошел от политики, но горячо приветствовал «хрущевскую оттепель».
Лишь в 1967 году, уже посмертно, он впервые был отмечен властью и награжден Ленинской премией за книгу «Стихи последних лет».
При этом он обладал необыкновенным чувством юмора. Про его розыгрыши друзей до сих пор ходят легенды. Считается, что он автор многих советских анекдотов. Поэтому такое своеобразное увековечивание его памяти во всенародно любимой комедии, показалось родным и близким очень даже уместным и удачным.
В 1985 году в Австрии был построен очередной речной теплоход для Советского Союза, который решили назвать «Михаил Светлов». Есть совершенно серьёзная версия, что в Речфлоте СССР таким образом решили восстановить справедливость к заслуженному человеку, и это произошло благодаря фильму Леонида Гайдая.
Настоящий речной теплоход "Михаил Светлов"
Этот теплоход и сегодня перевозит пассажиров по реке Лена и приписан к речном порту Якутска.
Также, в честь 80-летия поэта, в 1983 году в СССР был выпущен почтовый конверт.
Также, в честь 80-летия поэта, в 1983 году в СССР был выпущен почтовый конверт.
Это два известных случая, когда власть с благодарностью вспомнила своего достойного гражданина.
Но, тем не менее, главным и самым популярным знаком памяти этого поэта, стало упоминание его имени в легендарной комедии Гайдая «Бриллиантовая рука»
Но, тем не менее, главным и самым популярным знаком памяти этого поэта, стало упоминание его имени в легендарной комедии Гайдая «Бриллиантовая рука»
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Где былины о наших народах
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Чтобы крест из ларца из фамильного
Вырастал до размеров могильного…
Я не дам свою родину вывезти
За простор чужеземных морей!
Я стреляю и нет справедливости
Справедливее пули моей!
Никогда ты здесь не жил и не был!..
Но разбросано в снежных полях
Итальянское синее небо,
Застекленное в мертвых глазах…
Кажется его стихотворение.
Вы всерьёз хотите продать, что имя Михаила Светлова знали только "в своих кругах"?
Тогда все знали кто такой Михаил Светлов.